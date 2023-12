Une enquête mondiale met en évidence la montée en puissance des chaînes d'approvisionnement à forte composante technologique pour faire face aux perturbations, à l'incertitude et à la pression des coûts

52 % des entreprises hébergent les applications d'entreprise dans le cloud ; 76 % prévoient d'intégrer l'IA dans les chaînes d'approvisionnement d'ici 2026

PORTSMOUTH, N.H., 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Plus de la moitié (52 %) des entreprises hébergent actuellement les applications d'entreprise stratégiques dans le cloud, tandis que 76 % pensent que l'intelligence artificielle (IA) occupera une place importante dans leur chaîne d'approvisionnement au cours des trois prochaines années, selon un rapport annuel publié aujourd'hui par Loftware, le plus grand éditeur mondial de logiciels spécialisé dans les solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations.

L'enquête mondiale, qui s'appuie sur les observations de plus de 300 professionnels de l'étiquetage, de l'emballage et de la chaîne d'approvisionnement de différents secteurs originaires de 55 pays différents, a révélé que l'investissement dans des technologies de pointe telles que le Cloud Computing, l'IA et les solutions IoT n'est plus une nécessité tactique, mais un catalyseur de la croissance des entreprises et des opérations agiles de la chaîne d'approvisionnement. Ce changement de priorité a été principalement motivé par la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement, les attentes toujours plus grandes des consommateurs et les exigences croissantes en matière de durabilité.

« Alors que les entreprises se préparent pour 2024 et les années suivantes, la coexistence d'incertitudes géopolitiques, de l'instabilité climatique et de la menace de récession continue d'avoir un impact sur les entreprises de toutes tailles. Les organisations sont aux prises avec des perturbations qui vont bien au-delà des champs traditionnels, et ont besoin d'un recalibrage stratégique pour résister à la tempête et ressortir plus fortes face à l'adversité », a déclaré Josh Roffman, EVP, Marketing chez Loftware. « Dans cette optique, un engagement à soutenir les stratégies de transformation numérique par l'investissement dans des technologies innovantes sera essentiel pour rationaliser les opérations, stimuler la croissance et augmenter la rentabilité ».

Gartner , l'un des principaux cabinets d'analyse technologique, soutient cette idée et indique que les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en matière de services de cloud public devraient augmenter de 20,4 % pour atteindre 678,8 milliards de dollars en 2024, contre 563,6 milliards de dollars en 2023.

Le rapport de Loftware a également révélé que le développement durable est devenu une priorité stratégique et opérationnelle cruciale pour les organisations de toutes tailles dans le monde entier. Parmi les personnes interrogées par Loftware, 78 % ont déclaré avoir déjà adopté des initiatives de développement durable au sein de leur organisation en raison du renforcement des réglementations et de l'évolution des préférences des consommateurs. Plus précisément, 77 % des personnes interrogées pensent que les exigences de conformité et les réglementations plus strictes poussent les entreprises à adopter des pratiques de développement durable, tandis que 82 % déclarent que les préférences des consommateurs pour des produits durables sont à l'origine de cette approche.

Le fait de favoriser la transparence est une étape essentielle pour créer des chaînes d'approvisionnement résilientes et promouvoir les bonnes pratiques de développement durable. Il n'est donc pas surprenant que 79 % des personnes interrogées considèrent la traçabilité mondiale comme une priorité au sein de leur entreprise. Cela représente une augmentation par rapport aux 70 % d'il y a seulement 12 mois. Grâce à la technologie cloud, la traçabilité numérique aide les entreprises à garantir un approvisionnement durable, à protéger les consommateurs, à rationaliser l'emplacement des stocks, à garantir la livraison des produits sur le marché dans les délais impartis et à s'attaquer au problème croissant de la contrefaçon. En effet, 48 % des personnes interrogées estiment que l'incapacité à gérer efficacement les rappels est le plus grand risque lié à l'impossibilité de suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cette proportion était de 33 % il y a cinq ans.

Comme le souligne le rapport de Loftware, l'industrie 4.0 continuera d'avoir un impact sur les entreprises et leurs opérations de fabrication. Les organisations de divers secteurs, de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication aux produits de consommation et aux sciences de la vie, adoptent l'automatisation et des solutions standardisées qui les aident à répondre à leurs exigences uniques. Ceci est particulièrement vrai pour les processus commerciaux stratégiques tels que l'étiquetage et l'impression cloud, 91 % des personnes interrogées déclarant voir un avantage à utiliser une plateforme unique pour prendre en charge l'étiquetage par transfert thermique et le marquage et le codage directs. En adoptant une telle solution dans le cadre d'une stratégie « cloud-first », les entreprises gagnent en flexibilité d'impression, en précision, en temps de fonctionnement des lignes de production et en efficacité pour gérer les coûts et soutenir la croissance mondiale.

À propos de Loftware :

Loftware est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées dans le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware compte plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail d'industries. Parmi elles : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

