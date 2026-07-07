LOGICALIS OBTIENT LE STATUT DE PARTENAIRE « FRONTIER » DE MICROSOFT POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DE L'IA DANS LES ENTREPRISES

LONDRES, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Logicalis, fournisseur mondial de services technologiques, a obtenu le statut de partenaire « Frontier » de Microsoft, qui s'ajoute à sa spécialisation Microsoft Copilot pour consolider sa position de partenaire de confiance des entreprises qui souhaitent déployer l'IA de manière sécurisée et responsable, avec un impact commercial mesurable.

Logicalis achieves Microsoft Frontier Partner Status to accelerate Enterprise AI adoption

Cette distinction vient renforcer les compétences reconnues de Logicalis dans des domaines tels que Microsoft Copilot, les données et l'IA, la sécurité et la transition vers l'informatique en nuage, alors que les entreprises passent des projets pilotes à l'adoption de l'IA à grande échelle.

Le statut de partenaire « Frontier » de Microsoft est attribué aux partenaires qui possèdent des compétences de haut niveau dans la mise en œuvre de solutions d'IA d'entreprise fondées sur les technologies d'informatique en nuage et d'IA de Microsoft. Il récompense les entreprises qui disposent des capacités techniques et de l'expérience nécessaires pour aider leurs clients à adopter l'IA à grande échelle, de manière sécurisée et responsable.

Bob Bailkoski, directeur général mondial de Logicalis, déclare : « La prochaine vague de transformation des entreprises sera dominée par les organisations capables de tirer de leurs ambitions en matière d'IA un impact commercial sécurisé et quantifiable. L'obtention du statut de partenaire "Frontier" de Microsoft, associée à notre spécialisation Copilot, permet à Logicalis d'aider ses clients du monde entier à accélérer cette transition en leur apportant la confiance, la gouvernance et l'envergure nécessaires à leur réussite. »

Alors que les entreprises souhaitent aller au-delà des projets pilotes d'IA, Logicalis donne à ses clients les moyens de déployer Microsoft Copilot à grande échelle en toute sécurité. Sa spécialisation Microsoft Copilot atteste ses compétences dans la conception, le déploiement et l'extension de Microsoft 365 Copilot via Copilot Studio et l'IA agentique.

Anita Swann, vice-présidente des alliances mondiales chez Logicalis, commente en ces termes ce nouveau statut de partenaire : « Logicalis entame l'exercice financier 2027 de Microsoft en position en force, avec 12 spécialisations avancées Microsoft, le badge de partenaire "Frontier" de Microsoft et le maintien de notre statut de fournisseur de services gérés Azure Expert. Cette réussite témoigne de l'étendue des compétences techniques que nous avons acquises dans l'ensemble de la pile Microsoft, depuis les fondements de la sécurité des données et la gouvernance jusqu'à Copilot Studio, en passant par les agents et l'adoption à l'échelle de l'entreprise. »

« Cependant », poursuit Mme Swann, « les capacités techniques ne sont pas suffisantes pas à elles seules. Notre rapport mondial 2026 sur les responsables des systèmes d'information montre que, si 94 % des entreprises s'intéressent de plus en plus à l'IA, plus de la moitié d'entre elles estiment que son adoption est déjà trop rapide. Les entreprises ont besoin d'un partenaire capable de les aider à trouver le juste équilibre entre innovation, gouvernance, sécurité et résultats commerciaux concrets.

C'est précisément là que notre connaissance des systèmes Microsoft fait toute la différence, en permettant à nos clients de passer en toute confiance de la phase d'expérimentation de l'IA à l'obtention de résultats commerciaux tangibles. »

À propos de Logicalis

Nous sommes les « Architects of Change™ ». Nous accompagnons la réussite des entreprises dans un monde numérique. Chez Logicalis, nous mettons à profit nos compétences technologiques collectives pour aider nos clients à élaborer un plan de réussite, afin qu'ils puissent obtenir les résultats durables qui comptent.