LogiNext, ein internationales Logistik-Tech-Unternehmen, kooperiert mit AmRest, einem der größten Betreiber von Franchises wie KFC, Pizza Hut, Burger King und Starbucks bei Lieferungen auf der letzten Meile

NEW YORK und LONDON, 18. Februar 2021 /PRNewswire/ -- LogiNext, ein internationales Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt der B2B-Logistik und der Zustellung nach Hause zu optimieren und zu automatisieren, gab heute eine Partnerschaft mit AmRest Holdings bekannt, dem führenden europäischen Multimarken-Franchise-Unternehmen mit Hauptsitz in Spanien. Diese Partnerschaft beinhaltete die Einführung der proprietären Technologie in Hunderte von Restaurants. Durch die Digitalisierung der Liefervorgänge ergaben sich erhebliche Effizienzgewinne für AmRest und das Unternehmen konnte sein Versprechen einer schnellen Lieferung besser einhalten.