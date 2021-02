LogiNext, empresa global de tecnologia de logística, faz parceria com a AmRest - uma das maiores operadoras de franquias da KFC, Pizza Hut, Burger King e Starbucks - em entregas de último quilômetro

Por meio dessa parceria, a AmRest obtém acesso à plataforma LogiNext Mile, que conta com captação automatizada de pedidos, agendamento e designação de motoristas, além da experiência de ponta a ponta do cliente para os mais de dois mil restaurantes de serviço rápido e refeições casuais da AmRest, incluindo marcas como KFC, Pizza Hut, Burger King e Starbucks. A presença massiva da AmRest na Europa ajudará a impulsionar a região para o segundo lugar em termos de receitas para a LogiNext. Em conjunto, a parceria posicionou a AmRest como antagonista das gigantes de tecnologia de alimentos, como Uber Eats, Meituan, Grubhub e Deliveroo, oferecendo a experiência de entrega rápida e inigualável da AmRest.

"Com os algoritmos de IA e ML da LogiNext para automação geral de logística, várias empresas da Fortune 500 automatizaram completamente os modelos de entrega sob demanda e agendada. Esta parceria com a AmRest é de suma importância, pois dará início à próxima fase de experiência do cliente no âmbito de serviço rápido e refeições casuais", disse Mradul Khandelwal, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da LogiNext.

"No ano passado, a plataforma LogiNext Mile processou milhões de pedidos para restaurantes da AmRest, e os poderosos algoritmos de otimização de rotas e alocação automática conseguiram criar melhorias significativas em termos de eficiência. A implementação dessa tecnologia oferece melhor visibilidade para gerentes de operação, redução da pegada de carbono para um planeta mais verde e uma experiência mais segura e correta para entregadores e o cliente final", revelou Dinesh Dixit, Vice-Presidente de Excelência do Cliente da LogiNext.

"A AmRest é a maior operadora independente de redes de restaurantes do Leste Europeu. Agora, esta parceria empolgante promoverá nossas capacidades operacionais a um nível ainda maior. Com base nos resultados alcançados até aqui, estamos totalmente convencidos de que a tecnologia da LogiNext agilizará nosso crescimento subsequente no segmento on-line e de entrega em todo o mundo", disse Dingeman Heijboer, Presidente de Novos Negócios e Inovação da AmRest.

