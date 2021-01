Lohmann au salon BAU ONLINE 2021 : Des solutions adhésives pour la pose de fenêtres - et une innovation technologique durable

Avec leurs solutions adhésives fiables et innovantes, les « bonding engineers » sont, depuis de nombreuses années, des experts dans tous les métiers de la construction, et répondent de manière flexible aux défis de l'industrie de la construction : nouvelles combinaisons de matériaux, coûts calculés au plus près, ou encore dernières évolutions en matière de conception. Ainsi, les rubans adhésifs high-tech de Lohmann offrent de nombreux avantages, depuis l'adhérence immédiate jusqu'à une amélioration de l'efficacité énergétique et des niveaux d'émissions dans les bâtiments, en passant par une grande facilité d'utilisation et une liberté dans la conception. Grâce à leur grande flexibilité, ils s'intègrent sans difficulté à de nombreux processus d'automatisation, et sont ainsi aussi intéressants d'un point de vue économique. Les experts en adhésifs accompagnent leurs clients depuis l'idée initiale jusqu'à la solution d'adhésif sur mesure et à la mise en œuvre du processus. Chez Lohmann, cette philosophie s'appelle : « l'approche Smart Bonding ».

Lors de l'édition spéciale du salon BAU ONLINE 2021 de cette année, les bonding engineers présenteront à leurs clients des solutions pour le collage de fenêtres – dont une innovation très spéciale.

La méthode certifiée de vitrage collé SDG® (Static Direct Glazing), utilisant des rubans adhésifs Lohmann, a déjà fait ses preuves dans le processus de vitrage depuis de nombreuses années. Avec cette méthode, l'unité isolante est collée directement dans le battant de la fenêtre, ce qui permet des géométries de profil plus étroites et une plus grande liberté de conception, ainsi que de nouvelles combinaisons de matériaux faciles d'entretien. La répartition uniforme de la charge à travers la structure du cadre de la fenêtre permet également d'atteindre une plus grande stabilité, ne laissant aucune chance aux cambrioleurs – dans les classes de résistance RC2 et RC3, conformément à la norme DIN EN 1627 et à la norme VE 08/4 (ift Rosenheim).

Les nouvelles variantes des produits DuploCOLL® 56056 et 56057 offrent pour cela des films extrêmement stables qui ne peuvent pas être surétirés. En outre, le processus de vitrage est considérablement simplifié, et des réajustements de la vitre sont possibles jusqu'à la fin du processus. Pour cela, le film support est retiré uniquement dans les coins du cadre en bois avant la pose de la vitre, et il n'est retiré en totalité qu'après le positionnement final et le calage de la vitre.

Actuellement, les parois de séparation en verre et en plexiglas jouent un rôle particulièrement important dans le domaine de la pose de fenêtres : pendant la pandémie de Covid-19, partout où un contact rapproché est nécessaire, ils offrent une protection maximale et une grande fonctionnalité. Lohmann offre, avec le ruban « Clear Performance Tap » DuploCOLL® CPT, la solution idéale pour le collage des parois de séparation en verre. Avec ce ruban adhésif particulièrement transparent, il n'est plus nécessaire d'utiliser des éléments de fixation gênants. Simple et rapide d'utilisation, il offre également des propriétés amortissantes et étanchéifiantes, et, grâce à la passivation du bord, il résiste parfaitement aux influences extérieures.

Et, sur le salon BAU ONLINE 2021, les bonding engineers ouvrent, en exclusivité, une autre fenêtre sur l'avenir. Avec l'innovation technologique TwinMelt®, innovante, durable et 100 % sans solvant, ce sont de tout nouveaux modes de collage qui deviennent possibles.

Vous trouverez plus d'informations et des vidéos sur « Lohmann @ BAU ONLINE 2021 » en cliquant sur : https://www.lohmann-tapes.com/de/bau-online-2021__1310/

Fondée en 1851, Lohmann est l'un des pionniers des technologies adhésives, et est aujourd'hui présente dans le monde entier. Lohmann a son siège social à Neuwied, en Allemagne, et est aujourd'hui active dans le monde entier, avec plus de 1 800 collaborateurs répartis sur 29 sites, et avec des partenaires de distribution exclusifs dans plus de 50 pays.

