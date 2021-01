Lohmann auf der BAU ONLINE 2021: Klebelösungen für den Fensterbau - und eine nachhaltige Technologie-Premiere

Seit vielen Jahren sind die Bonding Engineers mit ihren zuverlässigen und innovativen Klebelösungen in allen Gewerken zuhause und reagieren flexibel auf die Herausforderungen der Bauindustrie: neue Werkstoffkombinationen, enge Kostenkalkulationen oder moderne Designtrends. Dabei bieten die High-Tech Klebebänder von Lohmann zahlreiche Vorteile, von der sofortigen Haftung, einer hohen Anwenderfreundlichkeit, Designfreiheit bis hin zu einer verbesserten Energieeffizienz und Emissionswerten in Gebäuden. Durch ihre hohe Flexibilität lassen sie sich problemlos in viele Automatisierungsprozesse integrieren und sind so auch wirtschaftlich attraktiv. Dabei begleiten die Klebeexperten ihre Kunden von der ersten Idee bis zur maßgeschneiderten Klebelösung und deren Prozessimplementierung. Diese Philosophie heißt bei Lohmann: „Smart Bonding Approach".