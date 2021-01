Longhorn amplía las capacidades de almacenamiento nativo de Kubernetes para admitir implementaciones de borde

Cuando se usa con Rancher, la última versión de Longhorn permite a los equipos de DevOps administrar volúmenes de datos persistentes desde el núcleo hasta la nube hasta el borde

NUREMBERG, Alemania, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE, líder mundial en la verdadera innovación de código abierto y propietario de la plataforma de gestión de contenedores Rancher, celebra hoy el lanzamiento de Longhorn 1.1. Longhorn ha sido un proyecto de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Sandbox desde octubre de 2019. Desde que está disponible de forma general en junio de 2020, la adopción de Longhorn ha aumentado un +235% hasta convertirse en un pilar del panorama de almacenamiento de Kubernetes. Con esta última versión, los usuarios de Rancher ahora pueden aprovechar una solución de almacenamiento nativo de Kubernetes en hardware de baja potencia en el borde.

Longhorn 1.1 permite a los equipos de DevOps administrar fácilmente volúmenes de datos persistentes en cualquier entorno de Kubernetes, al tiempo que ofrece un enfoque neutral de proveedor de nivel empresarial pero de proveedor para el almacenamiento nativo de la nube. Con esta última actualización, los usuarios de Rancher pueden crear resiliencia adicional en sus entornos de borde con compatibilidad con ARM64, nuevas capacidades de recuperación automática y una mayor visibilidad del rendimiento proporcionada por Longhorn 1.1.

Gartner predice que para 2025, tres cuartas partes de los datos generados por la empresa se crearán y procesarán en el borde, fuera de un centro de datos o nube centralizado tradicional. Eso es un fuerte aumento desde solo el 10 por ciento en 2018. Con este crecimiento en mente, Longhorn 1.1 permite a los desarrolladores crear aplicaciones y almacenar datos con confianza en entornos perimetrales en dispositivos con recursos limitados.

Lo nuevo de Longhorn 1.1

Longhorn es 100% de código abierto, centrado en microservicios y almacenamiento nativo de la nube para implementaciones de Kubernetes. Longhorn 1.1 trae una serie de nuevas características y mejoras para los equipos de DevOps empresariales, incluyendo:

Robusto almacenamiento nativo de Kubernetes en el borde

Longhorn 1.1 amplía las capacidades de almacenamiento nativo de Kubernetes para admitir implementaciones perimetrales. Está diseñado para ayudar a los equipos a almacenar datos de forma fiable incluso en los entornos más hostiles y con recursos limitados. También viene con soporte para ARM64 – una de las características más solicitadas de la comunidad

Impulsar un rendimiento eficiente de los contenedores

Mejorar la eficiencia es constantemente lo principal para los usuarios de la comunidad de K8. Probablemente sea una introducción popular, Longhorn ahora ofrece compatibilidad con 'ReadWriteMany' en todos los contenedores, lo que proporciona a los desarrolladores una solución de almacenamiento persistente eficiente que permite leer y escribir volúmenes en varios contenedores en cualquier momento. A diferencia de las metodologías 'ReadWriteOnce', Longhorn 1.1 permite a los equipos compartir el almacenamiento de volumen entre diferentes rutas de acceso en diferentes nodos.

Visibilidad mejorada y soporte de operaciones

Longhorn 1.1 aporta mejores conocimientos y funcionalidades dentro de la infraestructura de almacenamiento de información de una organización. Con el nuevo soporte integrado para Prometheus incorporado, los usuarios ahora tienen métricas en tiempo real de su estado de almacenamiento (monitoreo, uso de recursos, seguimiento, etc.). Con esta compatibilidad con Prometheus, los usuarios tienen una vista mucho más detallada del rendimiento del clúster. Por último, con el nuevo soporte para CSI Snapshotter, los usuarios pueden crear/restaurar copias de seguridad a través de 'kubectl'.

Funcionalidad de mantenimiento aumentada

Otra novedad con Longhorn 1.1 son las capacidades mejoradas de mantenimiento de nodos. Longhorn ahora es compatible con las operaciones de Kubernetes para ayudar a los usuarios con el rendimiento seguro del mantenimiento de nodos. Longhorn 1.1 también cuenta con la capacidad de reconocer los discos existentes en un nuevo nodo, lo que proporciona un mejor entorno operativo para los proveedores de nube.

Mayor resiliencia

La parte superior de la lista de prioridades para la mayoría de las empresas es la mitigación de problemas de red. Se ha introducido una nueva característica de localización de datos con Longhorn 1.1 para aumentar la resistencia en condiciones de red inestables (por ejemplo, en escenarios de borde). Esta nueva capacidad mantendrá una réplica de almacenamiento local a la propia carga de trabajo, lo que garantiza que, incluso si el nodo pierde temporalmente la conectividad de red, el acceso al almacenamiento nunca se perderá.

Longhorn 1.1 es mucho más simple que otras soluciones de almacenamiento definidas por software con el objetivo de ofrecer almacenamiento rápido y fiable a la mayoría de los casos de uso sin la saturación de enfoques heredados.

Los usuarios existentes de Rancher pueden instalar fácilmente Longhorn directamente desde el catálogo de aplicaciones de Rancher. Longhorn también se puede descargar y usar de forma gratuita, y los clientes que buscan soporte pueden comprar un modelo de soporte premium con los mismos SLA proporcionados a través de los servicios de soporte de SUSE. No hay tarifas de licencia y los precios de suscripción basados en nodos mantienen los costes al mínimo.

Recursos

Para saber más sobre Almacenamiento Persistente, construido con CNCF Sandbox Project Longhorn aquí.

Detalles técnicos sobre Longhorn 1.1 aquí.

Para saber más sobre SUSE's Kubernetes Management Platform, Rancher, rancher.com.

Si está interesado en certificaciones Rancher Visite Rancher Academy.

Acerca de SUSE

SUSE es un líder mundial en la verdadera innovación de código abierto, colaborando con socios, comunidades y clientes para ofrecer y apoyar soluciones sólidas de software de código abierto. Las ofertas líderes en Linux, Kubernetes, contenedores y nube de SUSE permiten a los clientes innovar en todas partes, desde el centro de datos, hasta la nube, hasta el borde y más allá. SUSE vuelve a poner "abierto" en código abierto, dando a los clientes la agilidad para hacer frente a los desafíos de innovación hoy en día y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones mañana.

Para más información, visite www.suse.com.

Declaraciones prospectivas

Cualquier declaración en este comunicado de prensa sobre expectativas futuras, planes y perspectivas para la empresa, incluidas las declaraciones que contengan las palabras "objetivos", "voluntad", "cree", "anticipa", "planifica", "espera" y expresiones similares, pueden constituir declaraciones prospectivas y deben leerse con cautela. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por tales declaraciones prospectivas como resultado de diversos factores importantes, incluyendo el panorama competitivo, el desarrollo de acuerdos con los clientes, la dependencia de las relaciones con los clientes, la gestión del crecimiento y las adquisiciones, la posibilidad de problemas de software no detectados, los riesgos de impactos de la pandemia de Covid-19 y las recesiones económicas, las presiones de precios y la viabilidad de Internet. Además, cualquier declaración prospectiva incluida en este documento representa puntos de vista a partir de la fecha de este comunicado de prensa y estas opiniones podrían cambiar. La Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a cambios y no se debe confiar en que representen las opiniones de la Compañía a partir de cualquier fecha que no sea la fecha de este comunicado de prensa.

