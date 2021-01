Longhorn étend les capacités de stockage natives de Kubernetes pour soutenir les déploiements à la périphérie

Lorsqu'elle est utilisée avec Rancher, la dernière version de Longhorn permet aux équipes DevOps de gérer des volumes de données persistants du noyau jusqu'au Cloud en passant par la périphérie

NUREMBERG, Allemagne, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- SUSE, un leader mondial en matière d'innovation de vrais logiciels open source et propriétaire de la plate-forme de gestion de conteneurs Rancher, célèbre aujourd'hui le lancement de Longhorn 1.1. Longhorn est un projet Sandbox de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) qui date d'octobre 2019. Depuis sa mise en disponibilité générale en juin 2020, l'adoption de Longhorn a progressé de plus de 235 % et la solution est devenue un pilier au sein du paysage du stockage de Kubernetes. Avec cette dernière version, les utilisateurs de Rancher peuvent désormais exploiter une solution de stockage native de Kubernetes sur du matériel à faible consommation d'énergie à la périphérie.

Longhorn 1.1 permet aux équipes de DevOps de gérer facilement les volumes de données persistantes dans n'importe quel environnement Kubernetes tout en apportant une approche du stockage Cloud natif de qualité professionnelle, mais neutre du point de vue du fournisseur. Avec cette dernière mise à jour, les utilisateurs de Rancher peuvent renforcer la résilience de leurs environnements de périphérie grâce au support ARM64, aux nouvelles capacités d'autoréparation ainsi qu'à la visibilité accrue des performances offerte par Longhorn 1.1.

Gartner prédit que d'ici 2025, les trois quarts des données générées par les entreprises seront créées et traitées en périphérie, c'est-à-dire en dehors d'un centre de données centralisé traditionnel ou du Cloud. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 10 % de 2018. Dans cette optique, Longhorn 1.1 permet aux développeurs de créer des applications en toute confiance et de stocker des données dans des environnements en périphérie, sur des appareils aux ressources limitées.

Nouveautés de Longhorn 1.1

Longhorn est une solution 100 % open source, centrée sur les micro-services et le stockage Cloud natif pour les déploiements Kubernetes. Longhorn 1.1 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations pour les équipes DevOps des entreprises, notamment :

Un stockage Kubernetes natif robuste à la périphérie

Longhorn 1.1 étend les capacités de stockage natives de Kubernetes pour soutenir les déploiements en périphérie. La solution est conçue pour aider les équipes à stocker des données de manière fiable, même dans les environnements les plus hostiles et les plus limités en ressources. Elle est également compatible avec l'ARM64, l'une des fonctionnalités les plus demandées au sein de la communauté.

Des conteneurs performants

L'amélioration de l'efficacité est toujours une priorité pour les utilisateurs de la communauté K8s. Longhorn propose désormais ce qui deviendra probablement un outil populaire : la prise en charge de « ReadWriteMany » pour tous les conteneurs, offrant aux développeurs une solution de stockage permanent efficace qui permet de lire et d'écrire des volumes de données sur plusieurs conteneurs à tout moment. Contrairement aux méthodologies « ReadWriteOnce », Longhorn 1.1 permet aux équipes de partager le stockage de volumes entre différents chemins sur différents nœuds.

Une visibilité accrue et un support opérationnel

Longhorn 1.1 apporte de meilleurs aperçus et de meilleures fonctionnalités dans l'infrastructure de stockage d'une organisation. Grâce au nouveau support intégré pour Prometheus, les utilisateurs ont désormais accès à des métriques en temps réel concernant l'intégrité de leur stockage (surveillance, utilisation des ressources, suivi, etc.). Grâce à cette prise en charge de Prometheus, les utilisateurs ont une vision beaucoup plus détaillée des performances des clusters. Enfin, avec la nouvelle prise en charge de CSI Snapshotter, les utilisateurs peuvent créer/restaurer des sauvegardes via « kubectl ».

Des fonctionnalités de maintenance renforcées

Une autre nouveauté de Longhorn 1.1 est l'amélioration des fonctionnalités de maintenance des nœuds. Longhorn prend désormais en charge les opérations de drainage de Kubernetes pour aider les utilisateurs à assurer la maintenance des nœuds en toute sécurité. Longhorn 1.1 comprend également une fonction de reconnaissance des disques existants sur un nouveau nœud, ce qui offre un environnement opérationnel optimal aux fournisseurs de Cloud.

Une plus grande résilience

Pour la plupart des entreprises, la priorité est d'atténuer les problèmes de réseau. Une nouvelle fonction appelée Data Locality a été introduite dans Longhorn 1.1 pour accroître la résilience dans des conditions de réseau instables (par exemple, dans les scénarios à la périphérie). Cette nouvelle capacité permettra de conserver une réplique du stockage au niveau de la charge de travail elle-même, garantissant que l'accès au stockage ne sera jamais perdu même si le nœud perd temporairement sa connectivité réseau.

Longhorn 1.1 est beaucoup moins compliqué que d'autres solutions de stockage défini par logiciel visant à fournir un stockage rapide et fiable à la plupart des cas d'utilisation sans la lourdeur des approches traditionnelles.

Les utilisateurs actuels de Rancher peuvent facilement installer Longhorn directement depuis le catalogue d'applications de Rancher. Le téléchargement et l'utilisation de Longhorn sont gratuits, et les clients à la recherche d'une assistance peuvent acheter un modèle de support premium avec les mêmes accords de niveau de service que ceux fournis par les services de support SUSE. Il n'y a pas de frais de licence, et la tarification des abonnements par nœuds permet de réduire les coûts au minimum.

Ressources

En savoir plus sur le stockage persistant, intégré au projet Sandbox Longhorn de la CNCF ici.

Pour obtenir des détails techniques sur Longhorn 1.1, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Rancher, la plate-forme de gestion de Kubernetes de SUSE, visitez le site rancher.com.

Vous êtes intéressé par la certification Rancher ? Visitez Rancher Academy.

