LONGi bat trois records mondiaux d'efficacité des cellules solaires TOPCon de type N, TOPCon de type P et HJT

L'ISFH a également été en mesure de confirmer que l'efficacité de conversion d'une cellule solaire monocristalline HJT de taille commerciale produite par le centre de recherche et développement en nouvelles technologies de LONGi a atteint un record de 25,26 %, ce qui place l'entreprise à l'avant-garde de la technologie liée aux cellules HJT.

« Avec les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, notre approche consiste à rester proche de l'essence de la technologie en choisissant la meilleure voie technique, en maximisant le potentiel de rendement du produit et en introduisant de façon proactive les changements nécessaires pour réaliser la transformation technique », a commenté Li Hua, vice-président et chef du centre de recherche et de développement sur les cellules de LONGi Solar.

Le développement de nouvelles technologies énergétiques est l'un des facteurs essentiels pour atteindre les deux objectifs de la Chine, à savoir atteindre un « pic » de carbone d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La technologie des cellules et des modules à haut rendement de LONGi et les produits qui en découlent permettent à l'entreprise de maintenir sa position de chef de file dans l'industrie sur le plan de l'efficacité, du rendement, de la qualité et du coût, ce qui contribue de manière significative à l'atteinte de ces objectifs.

