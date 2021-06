LONGi bricht drei Weltrekorde für Solarzelleneffizienz von N-Typ TOPCon, P-Typ TOPCon und HJT

Das Cell R&D Center hat auch einen innovativen Durchbruch in der Produkttechnologie für hocheffiziente monokristalline Solarzellen vom P-Typ erzielt. Erneut vom ISFH geprüft (Kalibriermarke: 001592), überschritt der Wirkungsgrad einer kommerziellen Größe einer monokristallinen bifazialen TOPCon-Solarzelle vom P-Typ zum ersten Mal 25 % und stellte damit einen Weltrekord von 25,02 % auf.

ISFH konnte auch bestätigen, dass der Umwandlungswirkungsgrad einer kommerziellen Größe einer monokristallinen HJT-Solarzelle, die von LONGis New Technology R&D Centre produziert wurde, einen Rekord von 25,26 % erreicht hat, was das Unternehmen zusätzlich an die Spitze der HJT-bezogenen Technologie stellt.

„Mit den ehrgeizigen Zielen, die wir uns gesetzt haben, ist unser Ansatz, nah am Wesen der Technologie zu bleiben, indem wir den besten technischen Weg wählen, das Leistungspotenzial der Produkte maximieren und proaktiv die Veränderungen einleiten, die für die technische Transformation notwendig sind", kommentierte Dr. Li Hua, Vizepräsident und Leiter des Cell R&D Center von LONGi Solar.

Die Entwicklung neuer Energietechnologien ist einer der kritischen Faktoren für das Erreichen der beiden Ziele Chinas, nämlich das Erreichen des Kohlenstoff-„Peaks" bis 2030 und das Erreichen der Kohlenstoff-Neutralität bis 2060. Die hocheffiziente Zell- und Modultechnologie von LONGi und die daraus resultierenden Produkte ermöglichen es dem Unternehmen, seine führende Position in der Branche in Bezug auf Effizienz, Leistung, Qualität und Kosten beizubehalten, was wesentlich zum Erreichen dieser Ziele beiträgt.

