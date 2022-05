LONGi divulga seu relatório anual completo de 2021 e o relatório do primeiro trimestre de 2022

Em termos de resultados do primeiro trimestre de 2022, a empresa obteve uma receita operacional de 18,595 bilhões de yuans, um aumento de 17,29% em comparação com o mesmo período do ano anterior e continua a liderar o setor fotovoltaico. A LONGi vê um potencial significativo para a transição energética global e oportunidades relacionadas à busca da neutralidade de carbono em todo o mundo e estabeleceu a meta de atingir uma receita operacional de mais de 100 bilhões de yuans em 2022.

A produção de wafers e módulos permite um rápido crescimento e as remessas permanecem em primeiro lugar em todo o mundo

Em 2021, a LONGi atingiu 70,01 GW em remessas de wafers, divididos entre vendas externas de 33,92 GW e 36,09 GW para uso doméstico e enviou 38,52 GW de módulos monocristalinos, sendo 37,24 GW de vendas externas e 1,28 GW para uso doméstico. Durante o período do relatório, o desempenho de vendas globais da empresa, participação de mercado e influência da marca a posicionaram em primeiro lugar no mundo, com seu volume total de remessas de módulos domésticos e exportados superando o segundo colocado em mais de 10 GW.

No primeiro trimestre de 2022, a LONGi atingiu 18,36 GW em remessas de wafers de silício monocristalino, divididas entre as vendas externas de 8,42 GW e 9,94 GW para uso doméstico e foram enviados 6,4 GW de módulos monocristalinos, dos quais as vendas externas respondiam por 6,35 GW e 0,09 GW para uso doméstico.

No final de 2021, a capacidade de produção da empresa para wafers, células e módulos atingiu 105 GW, 37 GW e 60 GW, respectivamente, com as metas de capacidade para 2022 ampliadas para 150 GW, 60 GW e 85 GW.

A LONGi estabeleceu metas de remessa para 2022 de 90 GW a 100 GW (incluindo uso doméstico) para wafers e de 50 GW a 60 GW (incluindo uso doméstico) para módulos.

Estratégia de globalização e localização permite que o mercado empresarial entre em uma nova fase

Como protagonista na implementação de uma estratégia de globalização e localização, a LONGi alcançou uma posição de liderança em participação de mercado para a Grande China, Ásia-Pacífico, Europa, EUA, Oriente Médio e África, alcançando a liderança global em vendas de módulos em 2020 e consolidando sua posição em 2021. A empresa já estabeleceu fábricas e redes de vendas em mais de 150 países e regiões em todo o mundo, empregando 49.967 funcionários corporativos em tempo integral, com 9.827 funcionários fora da China Continental respondendo por 7,59% do total geral.

Com disputas comerciais (WRO) e outras questões ad-hoc tendo impacto no setor fotovoltaico da China, a vantagem da LONGi em não depender de um único mercado permite que ela tenha um bom desempenho consistente e atenda às expectativas de crescimento. A conclusão da transformação técnica das linhas de produção existentes fortalecerá a coordenação geral das vendas globais em várias regiões, reduzirá o tempo de trânsito dos produtos e aumentará ainda mais os níveis de remessa de produtos.

Investimento sustentável em P&D de tecnologia lidera a inovação do setor

A LONGi mantém um compromisso de longo prazo com P&D em tecnologia. Da listagem da empresa em 2012 a 2021, a taxa de crescimento anual composta de receita operacional atingiu 53,52% e sua receita total aumentou de 1,71 bilhão de yuans para mais de 80 bilhões de yuans, um aumento de 47 vezes. A taxa de crescimento do investimento em P&D ao longo do período é quase síncrona, totalizando mais de 10 bilhões de yuans.

Em 2021, a LONGi garantiu um total de 1.387 patentes autorizadas e investiu 4,394 bilhões de yuans em P&D de tecnologia, respondendo por 5,43% da receita, um aumento de 69,55% em relação ao ano anterior. Somente no ano passado, a LONGi quebrou o recorde mundial de eficiência de conversão de células sete vezes em várias disciplinas técnicas e reivindicou a liderança geral em novas tecnologias de células de alta eficiência, incluindo TOPCon tipo N e tipo P, e HJT tipo N e tipo P. A nova tecnologia de células solares da empresa será colocada em produção durante o terceiro trimestre de 2022.

Organizações internacionais validam a marca renomada e a qualidade do produto da LONGi

Em 2021, o Centro de Testes de Energia Renovável dos EUA (RETC) reconheceu a LONGi como "High Achiever" pelo terceiro ano consecutivo em seu relatório PV Module Index (PVMI) e a LONGi também conquistou o status de melhor desempenho no PV Module Reliability Scorecard da PVEL.

No Intersolar 2021, a LONGi foi reconhecida como vencedora na categoria Fotovoltaica por seu módulo da série Hi-MO 5 (182mm) de alta eficiência, prêmio concedido às empresas que fizeram uma contribuição significativa para o setor por meio da inovação tecnológica.

Em 2021, a LONGi foi mais uma vez reconhecida no Congresso Solar "All Quality Matters" da TÜV Rheinland, com seus módulos de alta eficiência Hi-MO 4 e Hi-MO 5 recebendo prêmios por Outdoor Energy Yield (grupo monofacial) e Energy Yield Simulation (grupo monocristalino bifacial), respectivamente.

Promover o conceito ambiental, social e de governança (ESG) para alcançar a sustentabilidade

A LONGi implementa ativamente os esforços de desenvolvimento sustentável. Em 2021, a empresa anunciou um compromisso ambicioso na Conferência de Biodiversidade da ONU (COP15) para converter a base de produção de Baoshan da empresa na província de Yunnan em sua primeira "usina carbono zero" até 2023. O anúncio do compromisso marcará o início do conceito "Net-zero LONGi" (LONGi carbono zero) e a criação de um campo de teste para o conceito de desenvolvimento sustentável "Solar for Solar" da empresa.

O ano de 2021 também testemunhou a LONGi emitir seu primeiro artigo sobre Ação Climática na cúpula da COP26. De acordo com o documento, a empresa continuará a cumprir ativamente seu compromisso de promover a implementação das quatro iniciativas internacionais: RE100, EV100, EP100 e SBTi.

O relatório anual de 2021 também afirma que a LONGi atingiu 40,19% do uso de eletricidade renovável em suas operações globais e reduziu as emissões de gases de efeito estufa em 1.687.933 toneladas, por meio das três modalidades de instalações de geração de energia próprias, aquisição de instalações de geração de energia de terceiros e contratos de aquisição de energia verde.

Como uma empresa socialmente responsável com sede em Xi'an, capital da província de Shaanxi, no noroeste da China, a LONGi doou 10 milhões de yuans ao governo local para combater a pandemia da COVID-19. A empresa também doou 15 milhões de yuans para a população da província de Henan como ajuda contra desastres após a ocorrência de grandes enchentes.

No futuro, a LONGi continuará a aprimorar sua estratégia de liderança de produtos, tomando como ponto de partida a criação de valor para os clientes. A empresa impulsionará a inovação tecnológica com metas ambiciosas e trabalhará continuamente para reduzir o custo do produto e aprimorar a eficiência e a qualidade, continuando a apoiar o investimento em P&D de alta intensidade e a concretização de resultados de alto valor aos clientes globais.

Observação: os números financeiros no relatório são cotados em yuan chinês (CNY).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811497/LONGi_headquarters_in_Xi_an_China.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1606520/LONGi_Logo.jpg

FONTE LONGi Green Energy Technology Co., Ltd

SOURCE LONGi Green Energy Technology Co., Ltd