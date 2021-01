LONGi et KENO concluent un partenariat pour proposer des modules solaires à haut rendement de 300 MW aux clients de Pologne

XI'AN (Chine), 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- LONGi, l'un des principaux fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques, et KENO, l'un des plus grands distributeurs situés à Gliwice en Pologne, ont récemment signé un accord pour assurer un approvisionnement de 300 MW au cours de la prochaine année. Il s'agit de la prochaine étape dans le développement de relations à long terme et l'accroissement de la coopération entre le fabricant et le distributeur.

La coopération entre LONGi Solar et KENO est en cours depuis début 2019. Grâce à l'engagement fort et à la coopération active des deux entreprises, les modules photovoltaïques LONGi renforcent actuellement leur position sur le marché photovoltaïque polonais. Ainsi, il convient de noter que, selon l'Institut des énergies renouvelables, KENO a remporté la première place parmi les entreprises interrogées pour la puissance totale des modules vendus, gagnant plus de la moitié des parts de marché locales.

Tout indique qu'au début de 2021, le gouvernement polonais lancera à nouveau un programme de subventions pour les systèmes photovoltaïques sous le nom de « Mon électricité » et d'autres fonds soutenant le développement de l'énergie photovoltaïque. LONGi et KENO se rendent compte que le résultat de ces actions apportera une demande accrue des consommateurs éclairés pour des modules de grande qualité. Il sera donc très important de disposer d'un stock élevé en 2021.

Étant donné que KENO détient la plus grande part de marché en Pologne, LONGi et KENO tireront parti de leur compétitivité dans le secteur de l'énergie solaire pour proposer des solutions compétitives aux clients d'une manière qui contribue à promouvoir l'utilisation à grande échelle de l'énergie propre (ou de l'énergie solaire) en Pologne.

Tadeusz Ogarek, directeur R&D de KENO, a déclaré : « En raison de la coopération prospère et du potentiel du marché, dont le développement s'accroît chaque année, nous voulons nous assurer de livrer les modules LONGi de la plus grande qualité sur le marché intérieur et d'augmenter la part de l'énergie renouvelable en Pologne. »

Dennis She, vice-président senior de LONGi Solar, a expliqué : « LONGi a pour mission de toujours fournir à ses clients des produits solaires de qualité optimale et des plus compétitifs, afin de remplir notre engagement à distribuer une énergie propre et durable (ou énergie solaire) dans le monde entier. Nous sommes convaincus que la collaboration stratégique avec KENO va renforcer encore plus la présence de LONGi sur les marchés internationaux et offrir plus de possibilités d'accélérer la transition énergétique mondiale. »

À propos de LONGi

LONGi propulse l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque vers de nouveaux sommets grâce à son innovation dans ses produits et à l'optimisation de son rapport de coût énergétique réalisées au moyen de technologies monocristallines révolutionnaires. L'entreprise fournit chaque année plus de 30 GW de plaquettes et de modules solaires à haute efficacité dans le monde, soit environ le quart de la demande sur le marché mondial. LONGi est reconnue comme l'entreprise de technologie solaire la plus importante au monde, dotée de la valeur marchande la plus élevée. L'innovation et le développement durable sont deux des valeurs fondamentales de l'entreprise.

