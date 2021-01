LONGi i KENO nawiązują partnerstwo, którego celem jest dostarczenie klientom z Polski wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych o mocy 300 MW

XI'AN, Chiny, 26 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- LONGi, jeden z wiodących na świecie producentów paneli fotowoltaicznych oraz KENO, jeden z największych dystrybutorów z siedzibą w Gliwicach, podpisali niedawno umowę gwarantującą w nadchodzącym roku dostawy na poziomie 300 MW. To kolejny krok ku rozwojowi długotrwałych relacji oraz umocnieniu współpracy między producentem a dystrybutorem.

Współpraca pomiędzy firmami LONGi Solar i KENO rozwija się od początku roku 2019. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i aktywnej współpracy obu spółek panele fotowoltaiczne produkcji LONGi zwiększają obecnie swój udział w polskim rynku paneli fotowoltaicznych. Ponadto warto zauważyć, że według badania Instytutu Energetyki Odnawialnej spółka KENO uplasowała się na pierwszym miejscu wśród spółek objętych badaniem pod względem łącznej mocy sprzedanych modułów, tym samym zdobywając udział w ponad połowie lokalnego rynku.

Wszystko wskazuje na to, że z początkiem roku 2021 polski rząd po raz kolejny uruchomi program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych pod nazwą „Mój Prąd" oraz inne fundusze wspierające rozwój technologii fotowoltaicznej. LONGi i KENO zdają sobie sprawę z tego, że skutkiem tych działań będzie zwiększenie wśród prosumentów zapotrzebowania na wysokiej jakości moduły, co uzasadnia potrzebę zagwarantowania wysokiego stanu zapasów na rok 2021.

Ponieważ KENO posiada największy udział w polskim rynku, LONGi i KENO zwiększą swoją konkurencyjność rynkową w sektorze energetyki słonecznej, co pozwoli im na zaoferowanie klientom konkurencyjnych rozwiązań w sposób, który pomoże promować stosowanie na szeroką skalę czystej energii (lub energii słonecznej) w Polsce.

Tadeusz Ogarek, dyrektor KENO ds. badań i rozwoju powiedział: „Biorąc pod uwagę kwitnącą współpracę i potencjał rynku, który rozrasta się z każdym rokiem, chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie dostarczyć na rynek krajowy wysokiej jakości moduły produkcji LONGi oraz zwiększyć udział w polskim rynku energii odnawialnej".

Dennis She, wiceprezes LONGi Solar powiedział: „LONGi zawsze dąży do zapewnienia naszym klientom produktów fotowoltaicznych o najwyższej jakości i jak najbardziej konkurencyjnych, co jest wyrazem naszego zaangażowania w dostarczanie czystej i zrównoważonej energii (lub energii słonecznej) na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że strategiczna współpraca z KENO w jeszcze większym stopniu przyczyni się do umocnienia obecności LONGi na rynku globalnym i pozwoli na zwiększenie możliwości przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej".

Innowacyjne produkty LONGi i zoptymalizowany wskaźnik kosztów energii, wynikający z zastosowania przełomowych technologii monokrystalicznych, pozwalają firmie na wyznaczanie nowych trendów w branży fotowoltaicznej. Każdego roku spółka globalnie dostarcza panele i moduły słoneczne o mocy ponad 30 GW, co pokrywa około jedną czwartą zapotrzebowania rynku światowego. LONGi uznaje się za spółkę oferującą technologię słoneczną o najwyższej wartości rynkowej na świecie. Dwie kluczowe wartości firmy to innowacje i zrównoważony rozwój.

