LONGi, Juss Sports e a ATP TOUR assinam acordo de parceria estratégica global para colaborar para um futuro mais sustentável

XANGAI, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), Shanghai Juss Sports Development (Group) Co., Ltd. (Juss Sports), e a ATP Tour assinaram um acordo de parceria estratégica global, tornando a LONGi a Patrocinadora do Rolex Shanghai Masters, bem como a Parceira Oficial de Energia Solar e Hidrogênio da ATP Tour, integrando seus recursos através da plataforma do torneio.

Fundada em 2000, a LONGi se dedica a tornar-se a empresa líder mundial em tecnologia de energia solar, bem como uma defensora, praticante e líder no desenvolvimento sustentável da indústria global de energia limpa através da inovação técnica.

O Rolex Shanghai Masters é um dos nove torneios ATP Masters 1000 no mundo e o único torneio do gênero na região Ásia-Pacífico. Ele tem sido considerado pelos jogadores como o "ATP Masters 1000 Tournament of the Year" (Torneio ATP Masters 1000 do Ano) por cinco anos consecutivos. LONGi se juntou ao Rolex Shanghai Masters como Patrocinador Master, demonstrando um compromisso compartilhado com a excelência.

Como resultado da parceria com a ATP, a LONGi tornou-se parceira exclusiva da ATP Tour Global Solar Energy e também será patrocinadora de vários outros torneios da ATP ao redor do mundo, incluindo o ABN AMRO Open, Movistar Chile Open, Miami Open presented by ITAU, Mutua Madrid Open, Terra Wortmann Open (Halle), Laver Cup, Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships e Nitto ATP Finals, etc, durante a temporada 2023-2024, cobrindo a Ásia, Europa e Américas.

Durante a cerimônia de assinatura do acordo estratégico, a LONGi anunciou o lançamento de sua iniciativa global de criação de energia, "Plan-GET", - Green, Energy and Tours. Esta iniciativa defende um novo conceito de sustentabilidade para esportes verdes, enquanto explora novas formas para o desenvolvimento sustentável de esportes e eventos com zero emissões de carbono.

LONGi Plan-GET aspira a ter um impacto no mundo através de idéias verdes e, através da energia de cada pessoa e de cada ação. O LONGi Plan-GET, procura criar uma voz mais forte em todo o mundo em busca de uma vida verde e de baixo carbono que possa ser sustentada para sempre.

Dennis She, Vice Presidente da LONGi, disse: "Estamos entusiasmados em colaborar com a Juss Sports como Patrocinadora do Rolex Shanghai Masters e Parceira Oficial de Energia Solar e Hidrogênio da ATP Tour. A energia fotovoltaica, um presente da natureza para a humanidade, está destinada a desempenhar um papel fundamental no futuro do cenário e da era energética.

"Estamos entusiasmados em realizar em conjunto um evento saudável, compartilhado e sustentável de baixo carbono através da plataforma para que todos possam desfrutar de esportes verdes sob o sol".



Clifford Chen, Chefe do Centro de Vendas e Marketing do DG Business Group da LONGi, acrescentou: "Temos o prazer de cooperar com nossos parceiros para desenvolver um ecossistema mundial de tênis verde e apoiar a realização de eventos de baixo carbono como o Parceiro Global Exclusivo de Energia Solar da ATP Tour".

"Acreditamos que através do Plan-GET, a iniciativa global de criação de energia LONGi, todos podem se envolver e lutar pelo desenvolvimento de energia limpa para que a energia verde se torne gradualmente uma realidade".

Patrick Yang, Gerente Geral da Juss Sports, organizador e promotor do Rolex Shanghai Masters, disse: "Temos o prazer de receber a LONGi como mais um importante parceiro do Rolex Shanghai Masters e temos a honra de servir como ponte para ilustrar o conceito de um evento de baixo carbono".

Massimo Calvelli, CEO da ATP, comentou: "Estamos orgulhosos de receber a LONGi como nosso Parceiro Global Exclusivo de Energia Solar. A mudança climática está tendo um impacto em nosso esporte - desde temperaturas mais quentes até condições climáticas extremas. Enfrentar isto é nosso desafio mais importante. A LONGi compartilha nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e nossa colaboração apoiará a transição para um futuro Net Zero, sob a ATP Serves".

Sobre a Juss Sports

Shanghai Juss Sports Development (Group) Co., Ltd. é uma subsidiária integral da Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd. Ela administra vários recursos esportivos de alta qualidade e representa o desenvolvimento da indústria esportiva de Xangai. A Juss sports supervisiona eventos esportivos, instalações esportivas, esportes profissionais e tecnologia esportiva. A empresa é proprietária de mais de dez grandes eventos no país e no exterior, incluindo F1 Grand Prix chinês, The Longines Global Champion Tour, Diamond League Shanghai, World Snooker Shanghai Masters, Rolex Shanghai Masters, China Coordates City Orienteering Challenge, Run the Track, F1 E-sports China Championship, etc. Constrói e opera o Shanghai Oriental Sports Center, Shanghai Qizhong Tennis Center, Shanghai Xianxia Tennis Center, Shanghai Xujiahui Sports Park (Shanghai Stadium, Shanghai Indoor Stadium, Shanghai Swimming Center), Shanghai Pudong Arena, Shanghai Juss International Equestrian Center e outros grandes locais de referência. A Juss é proprietária de ativos hoteleiros, incluindo o Hotel Shanghai New East Asia. A subsidiária da empresa Shanghai Juss Basketball Club Co., Ltd é o único clube profissional de basquete em Xangai que está qualificado para participar da Liga CBA (Associação de Basquetebol da China).

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.

Sob sua missão de 'fazer o melhor da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafers de mono silício, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/en

Sobre a ATP

Como órgão de governança global do tênis profissional masculino, a missão da ATP é servir ao tênis. Entretemos um bilhão de fãs globais, mostramos os maiores jogadores do mundo nos torneios mais prestigiosos e inspiramos a próxima geração de fãs e jogadores. Desde a Copa United na Austrália, até a Europa, Américas e Ásia, as estrelas do jogo lutam pelos títulos e o os pontos no Pepperstone ATP Rankings nos eventos ATP Masters 1000, 500 e 250, e Grand Slams. Todos os caminhos levam às finais da Nitto ATP, a prestigiada final de temporada realizada em Turim, Itália. Apresentando apenas os 8 melhores jogadores individuais e duplas qualificadas do mundo, o torneio também vê o coroamento oficial do final do ano da ATP World No. 1, apresentado por Pepperstone, a última conquista no tênis. Para mais informações, por favor, visite www.ATPTour.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048960/image_821075_22432161.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048961/image_821075_22432255.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/3974404/LONGi_new_Logo.jpg

FONTE LONGi

SOURCE LONGi