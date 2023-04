LONGi, Juss Sports y ATP TOUR firman un acuerdo de asociación estratégica mundial para colaborar por un futuro más sostenible

SHANGHAI, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. (LONGi), Shanghai Juss Sports Development (Group) Co. (Juss Sports), y ATP Tour han firmado un acuerdo de asociación estratégica mundial, convirtiendo a LONGi en el patrocinador del Rolex Shanghai Masters, así como en el socio oficial de energía solar e hidrógeno del ATP Tour, integrando sus recursos a través de la plataforma del torneo.

Fundada en el 2000, LONGi busca convertirse en la empresa líder mundial en tecnología solar, así como en la defensora, profesional y líder del desarrollo sostenible de la industria mundial de energía limpia a través de la innovación tecnológica.

El Rolex Shanghai Masters es uno de los nueve torneos ATP Masters 1000 del mundo y el único de la región Asia-Pacífico. Ha sido elogiado por los jugadores como el "Torneo ATP Masters 1000 del Año" durante cinco años consecutivos. LONGi se ha unido al Rolex Shanghai Masters como patrocinador, demostrando así un compromiso compartido por la excelencia.

Como resultado de la asociación con ATP, LONGi se convirtió en el socio global exclusivo de energía solar de ATP Tour y también se convertirá en patrocinador de otros torneos ATP alrededor del mundo, incluyendo el ABN AMRO Open, Movistar Chile Open, Miami Open presentado por Itaú, Mutua Madrid Open, Terra Wortmann Open (Halle), Laver Cup, Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships y Nitto ATP Finals, etc, durante la temporada 2023-2024, cubriendo Asia, Europa y América.

Durante la ceremonia de firma del acuerdo estratégico, LONGi anunció el lanzamiento de su iniciativa global de creación de energía, "Plan-GET", - Green, Energy and Tours (Sostenibilidad, Energía y Viajes). Esta iniciativa defiende un nuevo concepto de sostenibilidad del deporte y el desarrollo de eventos con cero emisiones de carbono.

Dennis She, Vicepresidente de LONGi, mencionó: "Estamos encantados de colaborar con Juss Sports como patrocinador del Rolex Shanghai Masters y socio oficial de energía solar e hidrógeno del ATP Tour. La energía fotovoltaica, regalo de la naturaleza para la humanidad, está llamada a desempeñar un papel fundamental en el panorama y la era energética del futuro."

"Estamos entusiasmados de poder llevar a cabo conjuntamente un evento saludable, compartido y sostenible con bajas emisiones de carbono a través de la plataforma, para que todo el mundo pueda disfrutar del deporte ecológico bajo el sol".

Clifford Chen, Jefe del Centro de Ventas y Marketing de DG Business Group en LONGi, añadió: "Estamos emocionados de cooperar con nuestros socios para desarrollar un ecosistema mundial de tenis ecológico y apoyar la realización de eventos con bajas emisiones de carbono como socio global exclusivo de energía solar del ATP Tour."

"Creemos que a través del Plan-GET, la iniciativa de creación de energía global de LONGi, todo el mundo puede involucrarse y luchar por el desarrollo de energías limpias, para que se conviertan gradualmente en una realidad".

Patrick Yang, Director General de Juss Sports, organizador y promotor del Rolex Shanghai Masters, declaró: "Estamos fascinados de dar la bienvenida a LONGi como otro socio importante del Rolex Shanghai Masters y nos sentimos honrados de servir como puente para ilustrar el concepto de un evento con bajas emisiones de carbono."

Massimo Calvelli, CEO de ATP, comentó: "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a LONGi como nuestro socio global exclusivo de energía solar. El cambio climático está afectando nuestro deporte, desde temperaturas más cálidas hasta condiciones meteorológicas extremas. Afrontarlo es nuestro reto más importante. LONGi comparte nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y nuestra colaboración apoyará la transición hacia un futuro Net Zero, bajo servicios ATP".

Sobre Juss Sports

Shanghai Juss Sports Development (Group) Co., Ltd es una filial propiedad al 100% de Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd. Administra varios recursos deportivos de alta calidad y representa el desarrollo de la industria deportiva de Shanghái. Juss Sports supervisa eventos deportivos, recintos deportivos, deportes profesionales y tecnología deportiva. La empresa es propietaria de más de diez grandes eventos en el país y en el extranjero, como el Gran Premio de China de F1, el Longines Global Champion Tour, la Diamond League de Shanghái, el World Snooker Shanghai Masters, el Rolex Shanghai Masters, el China Coordinates City Orienteering Challenge, el Run the Track, el F1 E-sports China Championship, etc. Construir y explotar el Centro Deportivo Oriental de Shanghái, el Centro de Tenis Qizhong de Shanghái, el Centro de Tenis Xianxia de Shanghái, el Parque Deportivo Xujiahui de Shanghái (Estadio de Shanghái, Estadio Cubierto de Shanghái, Centro de Natación de Shanghái), el Pudong Arena de Shanghái, el Centro Ecuestre Internacional Juss de Shanghái y otros grandes recintos emblemáticos. Juss posee activos hoteleros, entre ellos el Shangai New East Asia Hotel. La filial de la empresa, Shanghai Juss Basketball Club Co., Ltd., es el único club de baloncesto profesional de Shanghái calificado para participar en la liga CBA (Asociación China de Baloncesto).

Sobre LONGi

Fundada en el año 2000, LONGi se ha propuesto ser la empresa de tecnología solar líder en el mundo, enfocada en la creación de valor orientada al cliente para lograr la transformación energética para todos los escenarios.

Con la misión de " Aprovechar lo mejor de la energía solar para construir un mundo sostenible", LONGi se ha dedicado a la innovación tecnológica y ha establecido cinco líneas de negocio, que abarcan las obleas, las celdas y módulos de monosilicio, las soluciones de generación distribuida para uso comercial e industrial, las soluciones de energía verde y los equipos de hidrógeno. La empresa ha perfeccionado sus capacidades para proporcionar energía renovable y, más recientemente, también ha adoptado productos y soluciones de hidrógeno verde para alcanzar un crecimiento global sin emisiones de carbono. www.longi.com/en

Sobre ATP

Como un organismo rector mundial del tenis profesional masculino, la misión de la ATP es servir al tenis. Entretenemos a mil millones de fans en todo el mundo, mostramos a los mejores jugadores del planeta en los torneos más prestigiosos e inspiramos a la próxima generación de fans y jugadores. Desde la ATP Cup en Australia, hasta Europa, América y Asia, las estrellas de nuestro deporte luchan por títulos y puntos del ATP Rankings en los eventos ATP Masters 1000, 500 y 250, así como en los Grand Slams. Todos los caminos conducen hacia las Nitto ATP Finals, el prestigioso torneo de final de temporada celebrado en Turín, Italia. Con solo los 8 mejores jugadores de individuales y los ocho mejores equipos de dobles del año, el torneo también ve la coronación oficial del No. 1 de fin de año, el máximo logro en el tenis. Para más información, visite www.ATPTour.com.

