LONGi obtient le rang de classement AAA dans les dernières notations de viabilité financière de PV ModuleTech

LONDRES, 28 février 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, le premier fabricant chinois de produits solaires, s'est vu attribuer le rang de classement AAA (la plus haute note attribuée) par la division d'étude de marché de PV-Tech, leader basé à Londres, dans la dernière publication du premier trimestre 2020 des notations de viabilité financière (ou bancabilité) de PV ModuleTech. LONGi est le premier fournisseur de modules à obtenir la notation AAA.

Le système de notation de la bancabilité de PV ModuleTech utilise un modèle analytique exclusif pour établir des scores et des notations de la bancabilité pour tous les fournisseurs de modules solaires photovoltaïques (PV), en combinant à la fois la santé manufacturière et financière des entreprises.

Le Dr Finlay Colville, qui est le créateur du système de notation de la bancabilité de PV ModuleTech et un analyste très respecté de l'industrie PV, a noté dans la publication du classement du premier trimestre de 2020 que « LONGi exploite un modèle d'entreprise différencié par rapport aux autres fournisseurs de modules classés A et B », et que « LONGi a investi avec sagesse, en temps opportun et avec la conviction totale que la technologie PV passerait d'une position dominante multiple plaquettes à une position dominante mono plaquette ».

Réagissant au nouveau statut AAA, Dennis She, directeur général adjoint de LONGi, a ajouté : « LONGi attache toujours une importance capitale au développement durable de l'entreprise, à la fiabilité et à la stabilité de ses opérations ainsi qu'à sa santé financière. Au cours des dernières années, LONGi a continuellement démontré ses capacités contractuelles fiables et sa capacité à répondre aux changements du marché. »

L'article original de PV Tech se trouve ici :

LONGi est le seul fournisseur de modules classés AAA au premier trimestre 2020 dans le cadre de la publication sur la bancabilité de PV ModuleTech

https://www.pv-tech.org/editors-blog/longi-graded-as-only-aaa-rated-module-supplier-in-q1-2020-pv-moduletech-ban

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar