Spoločnosť LONGi získala status AAA v posledných hodnoteniach financovateľnosti fotovoltických modulov ModuleTech

LONDÝN, 27. februára 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, špičkový výrobca solárnych modulov z Číny, dosiahol rating AAA (najvyšší stupeň) od divízie prieskumu trhu poprednej londýnskej agentúry PV-Tech v rámci najnovšieho vydania hodnotení fotovoltických modulov ModuleTech Bankability za posledný štvrťrok 2020. LONGi je prvým dodávateľom modulov, ktorý si v histórii tento rating vyslúžil.

Systém klasifikácie PV ModuleTech Bankability Ratings používa vlastný analytický model na stanovenie skóre a ratingu financovateľnosti pre všetkých dodávateľov solárnych fotovoltických (PV) modulov, ktoré tvorí kombinácia posúdenia výrobného a finančného zdravia spoločností.

Tvorca systému ratingov PV ModuleTech Bankability a vysoko uznávaný analytik v odvetví fotovoltiky Dr. Finlay Colville vo vydaní klasifikácie za prvý štvrťrok '20 poznamenal, že „spoločnosť LONGi prevádzkuje odlišný obchodný model od ostatných dodávateľov modulov A a B, „a že„ spoločnosť LONGi investovala múdro, včas a s úplným presvedčením, že sa technológia fotovoltiky zmení tak, že viac-doštičkový prístup vystrieda mono-doštičkový."

V reakcii na nový rating AAA, Dennis She, viceprezident spoločnosti LONGi, dodal: „Spoločnosť LONGi vždy pripisovala kľúčový význam udržateľnému rozvoju spoločnosti a spoľahlivej a stabilnej prevádzke spojenej so silným finančným zdravím. V ostatných rokoch spoločnosť LONGi nepretržite preukazovala svoje spoľahlivé obchodné zručnosti a schopnosť reagovať na zmeny trhu."

