LONGi remporte le contrat pour fournir 103 MW de modules Hi-MO 5 à la base de production de TBEA à Xinjiang

XI'AN, Chine, 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, leader mondial de la technologie solaire, a signé une entente avec TBEA Sunoasis (« TBEA ») pour fournir 360 MW de ses modules solaires à grande efficacité pour la base de production de TBEA à Shihezi, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine. Dans le cadre de l'entente, LONGi va prioriser la livraison de 103 MW de son très attendu nouveau produit, ce qui signifie que le module Hi-MO 5, conçu pour les très grandes centrales électriques au sol, pourra officiellement être évalué par le marché.

TBEA Sunoasis possède une vaste expérience de la construction de grandes centrales électriques éoliennes et photovoltaïques dans les environnements et secteurs suivants : désert, montagne, pisciculture solaire, agriculture solaire, éolienne pour vent faible, intégrées aux toits commerciaux et résidentiels, entre autres. En vertu de sa qualification d'entreprise générale de construction de projets énergétiques de classe A, TBEA a réalisé avec succès la construction de centrales électriques photovoltaïques en montagne, de centrales électriques solaires en pisciculture, de projets de démonstration de centrale éolienne et solaire en milieu désertique et reliée au réseau, de projet de centrale photovoltaïque commerciale à énergie reportable et d'autres projets énergétiques nouveaux qui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets dans l'industrie. TBEA a entrepris la construction de plus de 5 000 centrales électriques éoliennes et photovoltaïques reliées ou non au réseau, et produisant tout près de 16 GW.

LONGi a lancé son module Hi-MO 5 en juin, et, 70 jours plus tard seulement, le premier module est sorti tout droit de la ligne de production de son usine de Xianyang, dans la province du Shaanxi. Avec la construction d'une autre usine à Jiaxing, dans la province du Zhejiang, la capacité de production des modules Hi-MO 5 atteindra 12 GW cette année.

Les produits photovoltaïques ayant une puissance et une valeur plus élevées sont progressivement devenus la tendance et l'élément central de l'industrie, alors que nous nous trouvons à l'aube de l'ère de la parité réseau. Afin de répondre aux besoins des clients à l'échelle mondiale pour des produits très puissants, l'équipe de recherche et développement de LONGi a constamment repoussé les limites quant à l'application du module pour l'élaboration du Hi-MO 5. En tant que principal fournisseur mondial de solutions en matière de centrale énergétique, le contrat de TBEA avec LONGi démontre que la valeur supérieure du nouveau module sera pleinement reconnue par le marché.

LONGi a entrepris un exercice de comparaison entre le module Hi-MO 5 basé sur des plaques de 182 mm avec deux autres produits conventionnels ultra-puissants. Selon les calculs, le module Hi-MO 5 est largement supérieur aux autres modules pour ce qui est de la puissance et du rendement de conversion. Prenons par exemple un projet d'une capacité installée de 100 MW, le module Hi-MO 5 d'une puissance de 535 W est celui dont le coût global du système est optimal parmi les trois. Le coût par watt du module Hi-MO 5 a été réduit de 3 à 4 cents, ce qui a permis de réaliser des économies d'environ 3 à 4 millions de yuans. En outre, la grande puissance et la grande efficacité du Hi-MO 5 réduisent également la nécessité d'avoir de grands espaces terrestres pour installer les modules, ou d'avoir recours à de nombreux modules. Tout particulièrement en ce qui concerne les besoins en espaces terrestres, le module Hi-MO 5 permet d'économiser de 20 à 40 acres par rapport aux deux autres modules. Ces avantages supplémentaires peuvent réduire considérablement les coûts d'exploitation et d'entretien ultérieurs d'une centrale électrique. Grâce à l'excellent rendement du coût de l'électricité produite, le module Hi-MO 5 se classe au premier rang dans plusieurs domaines d'évaluation, ce qui en fait le choix privilégié pour les très grandes centrales électriques au sol.

« Le choix du marché est le seul critère pour tester la valeur d'un produit. La confirmation par LONGi de la commande auprès de TBEA n'est que la première étape du nouveau module Hi-MO 5, a commenté Dennis She, vice-président principal de LONGi Solar. LONGi est persuadé qu'un rendement et une fiabilité élevés sont des exigences clés pour nos clients. Le module Hi-MO 5 continuera de connaître du succès partout dans le monde avec l'arrivée de l'ère de la parité des réseaux et sa très grande valeur continuera d'être confirmée. »

