LONGi Solar ganha Prêmio Simulação da Produção de Energia do Módulo Fotovoltaico, da TÜV Rheinland

Os testes de avaliação da produção de energia da TÜV Rheinland são extremamente rigorosos, exigindo a simulação de ambientes climáticos em cinco diferentes regiões de todo o mundo – Colônia (Alemanha), Datong (China), Riad (Arábia Saudita), Chennai (Índia) e Los Angeles (EUA). Ao seu final, o módulo monocristalino de 60 células da LONGi Solar foi escolhido o de melhor desempenho – e vencedor do grupo monocristalino.

A premiação "All Quality Matters" foi criada pela TÜV Rheinland como a avaliação objetiva e confiável de um órgão oficial e neutro para padronizar a qualidade dos produtos, criar uma referência (benchmark) de qualidade e guiar o desenvolvimento sustentável do setor fotovoltaico. Os prêmios são reconhecidos por especialistas da indústria, autoridades, proprietários e fabricantes de plantas fotovoltaicas. Neste ano, eles foram entregues a empresas com desempenho excelente e significativas contribuições em diferentes aspectos da indústria de fotovoltaicos (FV).

Como uma fabricante líder mundial de módulos solares monocristalinos, e por chegar às melhores soluções de custo nivelado de energia (LCOE, em inglês), a LONGi Solar recebeu o "Prêmio Simulação da Produção de Energia do Módulo Fotovoltaico " por dois anos consecutivos. Ao aceitar a honra, o Sr. Wenxue Li, presidente da LONGi Solar, disse: "A LONGi Solar esteve sempre comprometida com o oferecimento dos melhores produtos e serviços aos nossos clientes. Este prêmio é o resultado de medidas objetivas, e ele também destaca o excelente desempenho dos módulos monocristalinos da LONGi Solar com respeito à produção de energia. A empresa vai trabalhar ainda mais duro para corresponder à confiança e expectativas de vocês, fazer produtos mais confiáveis e eficientes, e proporcionar aos clientes serviços de custo mais econômico".

Com 18 anos de experiência e significativos investimentos de mais de CNY 1,8 bilhão (aproximadamente US$285 milhões) em pesquisa e desenvolvimento de monocristalinos nos últimos cinco anos, a LONGi Solar possui agora uma capacidade avançada de pesquisa e desenvolvimento mundialmente reconhecida, com uma equipe de quase 500 pessoas, capacidade técnica e um sofisticado sistema de controle de qualidade. Aproveitando essa força, a LONGi Solar continuará a focar em qualidade de produto e no fornecimento das melhores soluções de custo nivelado de energia (LCOE, em inglês) da categoria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/658621/LONGi_Solar_TUV_Rheinland_Award.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar