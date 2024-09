LongShine mène la charge de la Chine sur les marchés mondiaux de l'énergie

PÉKIN, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence mondiale sur la transition énergétique 2024 s'est récemment tenue à Pékin, où les délégués du monde entier se sont concentrés sur les questions cruciales de la transition vers l'énergie verte et de l'innovation en matière de technologie numérique dans le cadre du changement transformateur du secteur. Le récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) intitulé « Advancing Clean Technology Manufacturing » souligne que les investissements mondiaux dans la fabrication de technologies d'énergie propre atteindront 200 milliards USD en 2023, contribuant ainsi à environ 4 % de la croissance du PIB mondial.

La Chine, l'un des plus grands consommateurs et producteurs d'énergie au monde, encourage activement ses entreprises du secteur de l'énergie à se développer à l'échelle mondiale et à participer aux efforts de coopération pour la transition énergétique mondiale. LongShine, une importante entreprise chinoise spécialisée dans les technologies énergétiques, est désormais présente dans plus de dix pays, dont le Bangladesh, le Nigeria, le Tadjikistan, le Népal et Singapour, où elle propose des solutions personnalisées grâce à des technologies de pointe et des services professionnels.

LongShine a lancé le LS-EnergyPack, une solution Meter2Cash hautement intégrée. LS-EnergyPack adhère au cadre commercial international des services publics, tout en incorporant les meilleures pratiques de LongShine dans le secteur de l'énergie en Chine, ce qui permet de fournir un ensemble complet d'applications d'information, de l'appareil à l'utilisateur, pour les entreprises de services publics à l'étranger. LS-EnergyPack comprend des sous-modules pour la collecte des données énergétiques, la gestion des données, la gestion des prépaiements et la gestion de la facturation. Les quatre modules offrent aux entreprises de services publics du monde entier un soutien de bout en bout en matière d'applications d'information, de l'appareil au niveau de l'utilisateur.

LongShine a établi des partenariats avec des acteurs clés comme Ikeja Electric, la plus grande compagnie d'électricité du Nigeria, et la Nepal Electricity Authority. Grâce à ces collaborations, LongShine a fourni une série de services sur le terrain qui ont aidé ces organisations à mettre en place des systèmes de facturation et de collecte de l'électricité sûrs et fiables. Ces services ont non seulement permis de réduire les coûts et de renforcer l'efficacité, mais aussi d'améliorer la qualité des services et la satisfaction des clients.

Dans le domaine de l'internet énergétique, LongShine a exporté ses technologies numériques nationales éprouvées et ses pratiques de pointe en matière d'internet mobile vers les marchés internationaux. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a étendu son offre à la plateforme de paiement des factures de services publics (UBP), aux transports, aux sports numériques, au stationnement intelligent, au commerce électronique et à la billetterie dans plus de dix pays. Le produit phare, UBP, relie de manière transparente les organismes de facturation des services publics, offrant aux utilisateurs des services de paiement en ligne pratiques, y compris des fonctionnalités de requête, de paiement, de paiement automatique et d'abonnement.

Au Bangladesh, le système UBP s'associe à bKash, le principal fournisseur de services financiers mobiles et de porte-monnaie électronique du pays, qui soutient de multiples secteurs, notamment l'eau, l'électricité, le gaz et les télécommunications, et dont bénéficient plus de 21 millions d'utilisateurs, soit plus de 10 % de la population du pays.

En Indonésie, LongShine collabore avec Mandiri, une banque publique, en améliorant les services pour les applications de transport, de billetterie et de commerce électronique, ce qui aide les commerçants à se connecter avec les utilisateurs finaux et accélère la transformation numérique de la banque.

Stimulée par les progrès de la numérisation de l'énergie et de l'internet de l'énergie, LongShine capitalise sur ses racines profondes dans le marché chinois pour se développer dans les économies émergentes. La stratégie internationale de l'entreprise et ses partenariats fructueux sont riches d'enseignements pour les gouvernements et les entreprises du monde entier, et établissent de nouvelles normes pour les entreprises chinoises du secteur de l'énergie qui pénètrent sur les marchés mondiaux.

Site officiel de LongShine : https://en.longshine.com