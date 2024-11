Longsys dévoile de nouveaux produits à l'occasion du salon Electronica de Munich, le modèle commercial PTM stimule l'innovation dans le domaine du stockage automobile

MUNICH, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le très attendu salon Electronica de Munich a officiellement ouvert ses portes. Lors de cet événement international, Longsys (301308.SZ) a lancé une gamme de nouveaux produits dans le cadre de son modèle commercial PTM (Product Technology Manufacturing - Fabrication technologique de produits), en mettant l'accent sur les solutions de stockage pour l'industrie et l'automobile, afin de répondre à la demande mondiale en matière de stockage intelligent dans divers secteurs d'activité.

Expansion mondiale des solutions de stockage

Début du modèle commercial PTM au niveau international

Lors de cet événement, Longsys a présenté pour la première fois son modèle commercial innovant PTM à un public mondial. PTM offre des services complets personnalisés haut de gamme, flexibles et efficaces pour permettre la transformation intelligente de secteurs tels que l'automobile et des secteurs industriels, en rompant avec l'homogénéité des produits existants.

Grâce à une série de fusions et à une présence mondiale étendue, Longsys a établi des filiales et des succursales à travers l'Europe, les Amériques et l'Asie. Il s'agit d'une chaîne de service internationale allant de la recherche et développement à la production et à la vente. En outre, l'entreprise a mis en place un réseau de chaîne d'approvisionnement flexible, efficace et économique pour la fabrication de produits de stockage à l'échelle mondiale, afin de répondre aux diverses demandes des clients. Ce réseau fournit non seulement un soutien et des services localisés efficaces, mais pose également des bases solides pour la mise en œuvre de PTM à l'échelle mondiale.

Nouveaux produits présentés

En Allemagne (l'un des moteurs des secteurs automobile et industriel), Longsys a dévoilé des produits industriels et automobiles haute fiabilité, notamment la xSPI NOR Flash et Automotive Grade 2 LPDDR4x. La marque Lexar a présenté des produits tels que la dashcam USB JumpDrive et le PCIe Gen5 SSD, couvrant un éventail plus large de marchés automobiles grand public.

xSPI NOR Flash

Puce interne, extension du stockage automobile, encapsulation à facteurs de forme multiples, haute fréquence, grande capacité

Pour mieux répondre aux demandes de stockage de ses clients, Longsys a renforcé ses capacités de conception de contrôleurs et de puces Flash par une meilleure compréhension des technologies sous-jacentes et des processus de fabrication. xSPI NOR Flash, élément clé de ses capacités internes en matière de puces Flash, améliore sa gamme de stockage automobile et élargit ses capacités de service technique.

xSPI NOR Flash utilise la technologie avancée 4xnm avec une capacité de 256 Mo sur une seule puce et prend en charge l'ECC sur la puce pour améliorer la fiabilité des données. Elle prend en charge les modes d'interface x1 et x8, avec une fréquence d'horloge maximale de 200 MHz, atteignant jusqu'à 3 200 Mbps de transfert de données en mode DTR. Par rapport à la flash SPI NOR traditionnelle, elle accélère considérablement la vitesse de lecture de code, réduisant ainsi les temps de démarrage et de réponse du système. Les produits de qualité industrielle supportent des températures de fonctionnement comprises entre -40 °C et 85 °C et entre -40 °C et 105 °C, tandis que les versions à venir de qualité automobile seront conformes aux normes Grade 2 pour satisfaire aux exigences rigoureuses de stockage dans l'automobile.

En outre, Longsys a lancé un produit SPI NOR Flash traditionnel de 1,8 V à 256 Mo, compatible avec les principaux jeux de commandes du secteur et disponible en plusieurs options d'encapsulation, notamment WSON8, BGA24 et SOP16. Ce produit prend en charge les modes d'interface x1, x2 et x4 avec une fréquence d'horloge maximale de 166 MHz, atteignant jusqu'à 1 328 Mbps de transfert de données en mode DTR, offrant aux clients compatibilité, flexibilité et performance.

Les produits xSPI NOR Flash et SPI NOR Flash de Longsys, dotés d'une capacité, d'une vitesse et d'une fiabilité élevées, constituent des solutions de stockage idéales pour les secteurs de l'automobile, des communications, du contrôle industriel, de l'informatique personnelle, de la sécurité et des technologies portables, offrant un support de stockage fiable et haute performance.

LPDDR4x de qualité automobile 2

Produits DRAM de qualité automobile, AEC-Q100, tolérance à haute et basse température

La LPDDR4x de qualité automobile 2 prend en charge des capacités de 2 Go, 4 Go, 6 Go et 8 Go, avec des taux de transfert allant jusqu'à 4 266 Mbps et une large plage de températures de fonctionnement comprise entre -40 °C et 105 °C. Équipée d'un système ECC interne pour une meilleure cohérence des données, elle satisfait aux exigences de fiabilité des données essentielles pour les produits automobiles.

Avec une tension VDDQ de 0,6 V et la prise en charge du PASR (Partial Array Self-Refresh) pour réduire la consommation d'énergie, ce produit optimise le transfert de données pour l'électronique automobile, en favorisant l'efficacité énergétique et en gérant des charges de travail élevées. Il intègre également les technologies ODT et DQS pour assurer la stabilité du signal et la protection contre les fréquences parasites, ce qui améliore la transmission des données et satisfait aux exigences de l'intelligence automobile.

Après avoir lancé avec succès des produits eMMC et UFS de qualité automobile, Longsys a introduit la DRAM de qualité automobile, créant ainsi une configuration à double lecteur dans les solutions de stockage automobile pour les clients du monde entier.

L'Automotive LPDDR4x de Longsys a notamment reçu le prix Best-in-Show décerné par Embedded Computing Design dans le cadre de l'événement, devenant par la même occasion le seul produit DRAM de qualité automobile à avoir obtenu cette distinction. Cette réussite n'est pas seulement le résultat des capacités exceptionnelles de Longsys en matière de R&D, mais souligne également le potentiel commercial et l'attrait mondial de ses produits de stockage automobile.

Cliquez sur cette vidéo pour en savoir plus.

https://www.youtube.com/watch?v=exDIJqSegTE

Dashcam USB Lexar® JumpDrive®

Compact, durable, pratique

Les progrès de l'automobile intelligente suscitent un intérêt croissant de la part du public pour la sécurité des données des dispositifs embarqués. Le Dashcam USB Lexar® JumpDrive®, avec son design compact et fiable, offre une solution de stockage professionnelle embarquée. Offrant des capacités de 64 à 256 Go et des vitesses de lecture allant jusqu'à 200 Mo/s, il présente une conception compacte et transparente pour s'adapter en toute sécurité aux interfaces des véhicules sans en entraver l'accès. Même à des températures extrêmes, il garantit la sécurité et l'intégrité des données. Le Dashcam USB JumpDrive® prend en charge l'enregistrement en boucle et le mode sentinelle. Il est compatible avec différentes marques de véhicules et a été conçu spécifiquement pour les applications de caméra embarquée. Récompensé par le Red Dot Design Award en 2024, il est reconnu pour ses performances et son design, ce qui le rend idéal pour la surveillance des véhicules.

Stockage d'entreprise, nouvelle technologie

Accélérer l'innovation en matière de stockage terminal IA

Avec les progrès de l'IA, les entreprises technologiques connaissent une nouvelle croissance dans les services cloud, la conduite intelligente et le streaming, ce qui entraîne une augmentation de la demande de disques SSD et de DRAM de grande capacité dans les terminaux d'IA. Cette année, Longsys a lancé une série de produits de stockage innovants, notamment des eSSD, des RDIMM, des modules d'extension de mémoire CXL 2.0 conçus pour les serveurs IA, et un nouveau module de mémoire LP-CAMM2 conçu pour les PC IA, afin de répondre aux nouveaux besoins de stockage à l'ère de l'IA et d'explorer davantage de possibilités dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des partenaires mondiaux.

À l'occasion du salon Electronica de Munich, Longsys a abordé le sujet des applications potentielles de la technologie de stockage dans le domaine de l'intelligence industrielle et automobile avec des experts et des utilisateurs du monde entier, dans le but de favoriser la transformation intelligente à l'échelle mondiale grâce à son modèle commercial PTM et à une gamme de produits innovants sous une double marque.

À propos de Longsys

Fondée en 1999, Longsys est une marque de mémoires à semi-conducteurs de premier plan au niveau mondial. En tant que fabricant de solutions de mémoire innovantes intégrant la R&D, la conception, l'encapsulation et les tests, la fabrication et les services de vente, Longsys défend la vision de l'entreprise : « Tout pour la mémoire ». En plaçant l'innovation en matière de technologie de mémoire au cœur de ses préoccupations, Longsys offre des services personnalisés haut de gamme, flexibles et efficaces à ses clients du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.longsys.com/, et suivez Longsys sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

