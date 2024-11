Longsys stellt neue Produkte auf der Electronica München vor, PTM-Geschäftsmodell treibt innovative Speicherlösungen für die Automobilbranche an

MÜNCHEN, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Die mit Spannung erwartete Electronica Munich wurde offiziell eröffnet. Auf dieser internationalen Veranstaltung stellte Longsys (301308.SZ) eine Reihe neuer Produkte im Rahmen seines PTM-Geschäftsmodells (Product Technology Manufacturing) vor, wobei der Schwerpunkt auf Speicherlösungen für Industrie und Automobilbranche liegt, um die weltweite Nachfrage nach intelligenten Speichern in verschiedenen Branchen zu decken.

Globale Expansion der Speicherlösungen

Internationales Debüt des PTM-Geschäftsmodells

Longsys at electronica 2024 Longsys’s Automotive LPDDR4x received the Best-in-Show award

Auf dieser Veranstaltung stellte Longsys sein innovatives PTM-Geschäftsmodell zum ersten Mal einem weltweiten Publikum vor. PTM bietet hochwertige, flexible und effiziente kundenspezifische Full-Stack-Services, um die intelligente Transformation von Branchen wie der Automobilindustrie und der Industrie zu ermöglichen und die Homogenität bestehender Produkte zu durchbrechen.

Durch eine Reihe von Fusionen und eine umfassende globale Präsenz hat Longsys Tochtergesellschaften und Niederlassungen in ganz Europa, Amerika und Asien gegründet. So entsteht eine internationale Dienstleistungskette von der Forschung und Entwicklung bis hin zu Produktion und Vertrieb. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein flexibles, effizientes und kostenoptimiertes globales Lieferkettennetzwerk für die Herstellung von Lagern entwickelt, um den vielfältigen kundenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Dieses Netzwerk bietet nicht nur effiziente lokale Unterstützung und Dienstleistungen, sondern bildet auch eine solide Grundlage für die globale Implementierung von PTM.

Neue Produkte werden vorgestellt

In Deutschland, einer Hochburg des Automobil- und Industriesektors, stellte Longsys hochzuverlässige Produkte in Industrie- und Automobilqualität vor, darunter den xSPI NOR Flash und Automotive Grade 2 LPDDR4x. Die Marke Lexar präsentierte Produkte wie das JumpDrive Dashcam USB und PCIe Gen5 SSD, die ein breiteres Spektrum an Verbrauchermärkten im Automobilbereich abdecken.

xSPI NOR Flash

Inhouse-Chip, erweiterter Automobilspeicher, Multi-Form-Factor-Packaging, Hochfrequenz, große Kapazität

Um die Speicheranforderungen der Kunden besser erfüllen zu können, hat Longsys seine Designkapazitäten für Controller und Flash-Chips verstärkt und ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien und Fertigungsprozesse gewonnen. xSPI NOR Flash, eine Schlüsselkomponente der hauseigenen Flash-Chip-Kapazitäten, erweitert das Angebot an Automotive-Speichern und die technischen Servicekapazitäten.

Der xSPI NOR Flash nutzt die fortschrittliche 4xnm-Technologie mit einer Einzelchip-Kapazität von 256 Mb und unterstützt On-Chip ECC für eine verbesserte Datenzuverlässigkeit. Er unterstützt die Schnittstellenmodi x1 und x8 mit einer maximalen Taktfrequenz von 200 MHz und erreicht im DTR-Modus eine Datenübertragungsrate von bis zu 3200 Mbit/s. Im Vergleich zu herkömmlichem SPI-NOR-Flash beschleunigt er die Code-Lesegeschwindigkeit erheblich und verkürzt so die Systemstart- und Reaktionszeiten. Industrietaugliche Produkte unterstützen Betriebstemperaturen von -40 °C bis 85 °C und -40 °C bis 105 °C, während die in Kürze erscheinenden automobiltauglichen Versionen die Grade-2-Normen für strenge Lagerungsanforderungen in der Automobilindustrie erfüllen werden.

Darüber hinaus hat Longsys ein traditionelles SPI-NOR-Flash-Produkt mit einer Spannung von 1,8 V und einer Kapazität von 256 MB auf den Markt gebracht, das mit den gängigen Industrie-Befehlssätzen kompatibel ist und in verschiedenen Gehäuseoptionen, einschließlich WSON8, BGA24 und SOP16, erhältlich ist. Dieses Produkt unterstützt die Schnittstellenmodi x1, x2 und x4 mit einer maximalen Taktfrequenz von 166 MHz und erreicht eine Datenübertragung von bis zu 1328 Mbit/s im DTR-Modus, was den Kunden Kompatibilität, Flexibilität und Leistung bietet.

Die xSPI-NOR-Flash- und SPI-NOR-Flash-Produkte von Longsys sind mit ihrer hohen Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ideale Speicherlösungen für die Bereiche Automotive, Kommunikation, industrielle Steuerung, Personal Computing, Sicherheit und Wearable Tech und bieten eine leistungsstarke und zuverlässige Speicherunterstützung.

Automotive Grade 2 LPDDR4x

Automobiltaugliche DRAM-Produkte, AEC-Q100, hohe und niedrige Temperaturtoleranz

Der Automotive Grade 2 LPDDR4x unterstützt Kapazitäten von 2 GB, 4 GB, 6 GB und 8 GB, mit Übertragungsraten von bis zu 4266 Mbps und einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Ausgestattet mit internem ECC für verbesserte Datenkonsistenz, erfüllt er die hohen Anforderungen an die Datenzuverlässigkeit, die für Produkte der Automobilindustrie unerlässlich sind.

Mit einer VDDQ-Spannung von nur 0,6 V und der Unterstützung von PASR (Partial Array Self-Refresh) zur Senkung des Stromverbrauchs optimiert dieses Produkt die Datenübertragung für die Automobilelektronik, unterstützt die Energieeffizienz und bewältigt hohe Arbeitslasten. Darüber hinaus sind ODT- und DQS-Technologien für Signalstabilität und Störungsschutz integriert, die die Datenübertragung verbessern und die Anforderungen an die Fahrzeugintelligenz unterstützen.

Nach der erfolgreichen Markteinführung von eMMC- und UFS-Produkten für den Automobilbereich hat Longsys nun auch DRAM für den Automobilbereich eingeführt und damit ein Dual-Drive-Layout für Speicherlösungen im Automobilbereich für globale Kunden geschaffen.

Der Automotive LPDDR4x von Longsys wurde während der Veranstaltung mit dem Best-in-Show-Preis von Embedded Computing Design ausgezeichnet und ist damit das einzige DRAM-Produkt für den Automobilbereich, das diese Auszeichnung erhält. Diese Errungenschaft ist nicht nur eine Anerkennung der außergewöhnlichen Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten von Longsys, sondern unterstreicht auch das Marktpotenzial und die weltweite Attraktivität seiner Produkte für die Fahrzeuglagerung.

Klicken Sie auf dieses Video, um mehr zu erfahren.

https://www.youtube.com/watch?v=exDIJqSegTE

Lexar® JumpDrive® Dashcam USB

Kompakt, langlebig, praktisch

Mit dem Vormarsch intelligenter Automobile steigt auch das öffentliche Interesse an der Datensicherheit für bordeigene Geräte. Das Lexar® JumpDrive® Dashcam USB bietet mit seinem kompakten und zuverlässigen Design eine professionelle Speicherlösung im Fahrzeug. Sie bietet Kapazitäten von 64 GB bis 256 GB und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes, nahtloses Design aus, das sicher in Fahrzeugschnittstellen passt, ohne den Zugriff zu behindern. Selbst bei extremen Temperaturen gewährleistet es die Sicherheit und Integrität der Daten. Das JumpDrive® Dashcam USB unterstützt Loop-Aufnahme und Wächtermodus, ist mit verschiedenen Fahrzeugmarken kompatibel und wurde speziell für Dashcam-Anwendungen entwickelt. Sie wurde 2024 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet und ist sowohl für seine Leistung als auch für sein Design anerkannt, was ihn ideal für die Fahrzeugüberwachung macht.

Unternehmensspeicher, neue Technologie

Beschleunigung der KI-Terminalspeicher-Innovation

Mit den Fortschritten in der KI erleben Technologieunternehmen ein neues Wachstum bei Cloud-Diensten, intelligentem Fahren und Streaming, was zu einer erhöhten Nachfrage nach SSDs und DRAM mit hoher Kapazität in KI-Endgeräten führt. In diesem Jahr hat Longsys eine Reihe innovativer Speicherprodukte auf den Markt gebracht, darunter eSSDs, RDIMMs, CXL 2.0-Speichererweiterungsmodule für KI-Server und ein neues LP-CAMM2-Speichermodul, das auf KI-PCs zugeschnitten ist, um den neuen Speicherbedarf in der KI-Ära zu decken und gemeinsam mit globalen Partnern weitere Möglichkeiten im Bereich der Edge-KI zu erkunden.

Auf der Electronica Munich diskutierte Longsys mit Experten und Anwendern aus aller Welt über die potenziellen Anwendungen von Speichertechnologien in der industriellen und automobilen Intelligenz. Longsys hat sich zum Ziel gesetzt, den globalen intelligenten Wandel durch sein PTM-Geschäftsmodell und eine Zwei-Marken-Produktpalette mit innovativen Produkten voranzutreiben.

Informationen zu Longsys

Longsys ist eine 1999 gegründete, weltweit führende Marke für Halbleiterspeicher. Als innovativer Hersteller von Speicherlösungen, der Forschung und Entwicklung, Design, Verpackung und Prüfung, Herstellung und Vertriebsdienstleistungen verbindet, verfolgt Longsys die Unternehmensvision „Everything for memory". Mit der Innovation der Speichertechnologie als Kernstück bietet Longsys kundenspezifische High-End-, flexible und effiziente Full-Stack-Dienstleistungen für globale Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.longsys.com/, und folgen Sie Longsys auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2557248/Longsys_electronica_2024.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2557249/Longsys_s_Automotive_LPDDR4x_received_Best_in_Show_award.jpg