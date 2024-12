Loomis choisit Peregrine Connect comme plateforme d'intégration No/Low-Code : connexion de plus de 1 000 points de terminaison et automatisation de plus de 200 processus

IRVINE, Californie, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Loomis a choisi la plateforme d'intégration Peregrine Connect pour améliorer son efficacité opérationnelle et réduire ses coûts. Loomis, l'un des plus grands réseaux mondiaux fournissant des solutions complètes de gestion des paiements dans 27 pays, dont les États-Unis et une grande partie de l'Europe occidentale, cherchait à renforcer l'intégration des données et la communication dans l'ensemble de son vaste réseau.

Loomis a reconnu la nécessité d'étendre ses activités pour relever les défis de l'expansion. Pour stimuler la productivité et faire progresser ses efforts de transformation numérique, l'entreprise a identifié Peregrine Connect comme la solution d'intégration low-code idéale.

En adoptant Peregrine Connect, Loomis a réalisé une intégration des données en temps réel, assurant un partage transparent des données entre ses équipes internes et ses clients. Cette évolution a permis d'éliminer les silos de communication et de mettre en place des processus d'intégration solides dans l'ensemble de l'organisation.

Grâce à Peregrine Connect, Loomis a pu se connecter plus de 1 000 points de terminaison et d'établir plus de 200 processus commerciaux afin d'optimiser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Ce succès a permis à l'entreprise de se concentrer sur des objectifs à long terme.

« La suite de gestion de Peregrine Connect est un outil inestimable pour notre organisation. En tant que non-développeur, j'apprécie ses capacités de "no/low-code". Elle me permet de gérer efficacement des tâches critiques telles que la détection des erreurs, les audits et le suivi des messages. La plateforme facilite la recherche et le suivi des messages dans plusieurs applications, avec des fonctions de reporting intuitives et rapides qui nous aident à identifier rapidement les causes profondes des problèmes ».

- Petri Rautakoski, responsable des intégrations informatiques chez Loomis

À propos de Loomis

Avec plus de 170 ans d'expertise, Loomis est l'un des plus grands réseaux mondiaux proposant des solutions complètes de gestion des paiements. Présente dans 27 pays, dont les États-Unis et la plupart des pays d'Europe occidentale, Loomis est spécialisée dans la distribution, la manutention, le recyclage et le stockage sécurisé d'argent liquide et d'objets de valeur. Ses produits et services s'adressent aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises du monde entier, assurant une gestion efficace et sécurisée des liquidités à l'échelle mondiale.

À propos de Peregrine Connect

Peregrine Connect est une plate-forme d'intégration de premier plan conçue pour aider les entreprises à simplifier la conception, le déploiement, l'hébergement et la gestion des applications, des API et des flux de travail. Sa suite avancée de connecteurs pour les applications d'entreprise les plus courantes offre de puissantes capacités d'intégration des données, des services et des applications, ainsi qu'une prise en charge complète des processus d'entreprise et des flux de travail.

Les clients bénéficient d'une expérience de développement supérieure, de performances accrues et d'une rentabilité plus rapide. Avec Peregrine Connect, les projets sont déployés en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois, ce qui permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs avec une efficacité inégalée.

