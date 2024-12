Loomis wählt Peregrine Connect als No/Low-Code-Integrationsplattform: Verbindung von über 1.000 Endpunkten und Automatisierung von über 200 Prozessen

IRVINE, Kalifornien, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Loomis hat sich für die Integrationsplattform von Peregrine Connect entschieden, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken. Als eines der größten globalen Netzwerke, das umfassende Lösungen für das Zahlungsmanagement in 27 Ländern, einschließlich der USA und eines Großteils Westeuropas, anbietet, war Loomis bestrebt, die Datenintegration und Kommunikation innerhalb seines umfangreichen Netzwerks zu verbessern.

Loomis erkannte die Notwendigkeit, seinen Betrieb zu skalieren, um die Herausforderungen der Expansion zu bewältigen. Um die Produktivität zu steigern und die digitale Transformation voranzutreiben, entschied man sich für Peregrine Connect als ideale Low-Code-Integrationslösung.

Durch die Einführung von Peregrine Connect erreichte Loomis eine Datenintegration in Echtzeit, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen internen Teams und Kunden sicherstellt. Durch diese Umstellung wurden Kommunikationssilos beseitigt und robuste Integrationsprozesse im gesamten Unternehmen eingeführt.

Mit Peregrine Connect konnte Loomis über 1.000 Endpunkte verbinden und mehr als 200 Geschäftsprozesse einrichten, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dieser Erfolg hat das Unternehmen in die Lage versetzt, sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren.

„Die Management Suite von Peregrine Connect ist ein unschätzbares Werkzeug für unsere Organisation. Als Nicht-Entwickler schätze ich die No-/Low-Code-Fähigkeiten des Programms. Sie ermöglicht mir, kritische Aufgaben wie Fehlererkennung, Überprüfungen und Nachrichtenverfolgung effizient zu erledigen. Die Plattform erleichtert die Suche und Verfolgung von Nachrichten über mehrere Anwendungen hinweg und bietet intuitive, schnelle Berichtsfunktionen, mit denen wir die Ursachen von Problemen schnell identifizieren können."

- Petri Rautakoski, Head of IT Integrations bei Loomis

Information zu Loomis

Loomis ist mit über 170 Jahren Erfahrung eines der größten globalen Netzwerke, das umfassende Lösungen für das Zahlungsmanagement anbietet. Loomis ist in 27 Ländern tätig, darunter in den Vereinigten Staaten und den meisten westeuropäischen Ländern, und hat sich auf den Vertrieb, das Handling, das Recycling und die sichere Lagerung von Bargeld und Wertgegenständen spezialisiert. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens richten sich an Finanzinstitute, Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt und gewährleisten ein effizientes und sicheres Bargeldmanagement auf globaler Ebene.

Informationen zu Peregrine Connect

Peregrine Connect ist eine führende Integrationsplattform, die Unternehmen dabei hilft, den Entwurf, die Bereitstellung, das Hosting und die Verwaltung von Anwendungen, APIs und Arbeitsabläufen zu vereinfachen. Die erweiterte Suite von Konnektoren für gängige Unternehmensanwendungen bietet leistungsstarke Funktionen für die Integration von Daten, Diensten und Anwendungen sowie umfassende Unterstützung für Geschäftsprozesse und Workflows.

Die Kunden profitieren von einer besseren Entwicklungserfahrung, einer höheren Leistung und einer schnelleren Wertschöpfung. Mit Peregrine Connect werden Projekte innerhalb von Wochen statt Monaten umgesetzt, so dass Unternehmen ihre Ziele mit unvergleichlicher Effizienz erreichen können.

Erfahren Sie mehr: https://www.peregrineconnect.com/

