Lopez Negrete Communications se lleva a casa el codiciado galardón Mosaic Awards a la Diversidad por su campaña de redes sociales Walmart Holiday House, durante la 61.a entrega anual de los premios de la American Advertising Federation - Houston Chapter

HOUSTON, 18 de feb., 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ Lopez Negrete Communications, Inc., la agencia independiente de servicio completo, de propiedad y gestión hispana más grande del país, dio a conocer hoy que recibió un total de 19 trofeos durante la 61.a entrega de los premios de la American Advertising Federation–Houston, entre ellos el codiciado Best of Show, el cual ha ganado 18 veces.

Su campaña de carteles para el WorldFest 55th Houston, The Oldest Film Festival ganó el premio Best in Show – Print. Desde 1968, el WorldFest-Houston ha dado su apoyo a cineastas independientes y se enorgullece de ser el festival de cine independiente más antiguo del mundo. La campaña de carteles para exteriores gira en torno a esa afirmación, por medio del uso de diferentes carteles de películas sobrepuestos, rindiendo homenaje a un medio clásico que la industria ha empleado a lo largo de los años para promover sus películas, y algunas de ellas cuyos estrenos se dieron ese año en específico.

Además, Lopez Negrete Communications, Inc. también recibió el premio Special Mosaic Award a la Diversidad por su campaña de redes sociales Walmart Holiday House (Hogar para las fiestas de Walmart). Esta campaña para la temporada de fiestas reunió a un grupo de creadores de todo el país, de diferentes orígenes y culturas, para mostrar que Walmart es el lugar para ahorrar sin importar cuál es la tradición de tu familia. Con Walmart Holiday House se celebraron los rituales multiculturales que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país, por medio de conceptos que se presentaron en segmentos y de manera paulatina en diferentes canales de medios.

"Me quedaría corto al decir que me siento orgulloso de que nuestro trabajo continúe sobresaliendo entre tan respetables colegas y el trabajo que hacen", afirmó Alex López Negrete, presidente y director ejecutivo de Lopez Negrete Communications. "Nos sentimos particularmente honrados del reconocimiento que los jueces dieron a nuestro trabajo para Walmart, quien ha sido nuestro cliente por años, al otorgarnos el premio Special Mosaic Award a la Diversidad. Hemos sido socios de Walmart por casi tres décadas y nos enorgullece saber que el trabajo que hemos realizado para ellos ha sido siempre relevante, poderoso, eficaz, diverso y reconocido. Me quito el sombrero ante cada una de las personas de mis equipos creativo y estratégico quienes participaron en la creación de todo este reconocido y premiado trabajo, y ante nuestra familia de clientes que exigen lo mejor de nosotros y nos dan la libertad e inspiración para lograrlo''.

Lopez Negrete Communications recibió además los siguientes reconocimientos:

Walmart

Mosaic Award a la Diversidad, dos de oro, dos de plata y uno de bronce

Worldfest 55 th Houston

Best of Show/Print, uno de oro, uno de plata y dos de bronce

Hyundai Motor America

Dos de oro, uno de plata y dos de bronce

McDonald's

Tres de plata

La American Advertising Awards es la competencia más grande y representativa de la industria de la publicidad, y recibe más de 25,000 participaciones cada año para las competencias locales del AAF Ad Club. La misión de la competencia American Advertising Awards es la de dar reconocimiento y recompensar el espíritu creativo de excelencia en el arte de la publicidad.

FUENTE Lopez Negrete Communications, Inc.

