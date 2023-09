L'organisation à but non lucratif OceanX, spécialisée dans l'exploration des océans, entame une deuxième mission de recherche sur les fonds marins inexplorés des Açores

Les données recueillies par OceanX aideront le gouvernement régional des Açores à prendre des décisions en vue de protéger la riche biodiversité marine et les écosystèmes des eaux açoriennes

NEW YORK, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En août dernier, l'organisation à but non lucratif OceanX , spécialisée dans l'exploration des océans, est retournée aux Açores pour étudier la topographie et l'écosystème des fonds marins. Il s'agissait de la deuxième mission d'OceanX dans la région, en collaboration avec l'Institut de recherche marine Okeanos de l'Université des Açores. La mission s'est déroulée du 24 août au 8 septembre 2023 et s'est concentrée sur la collecte de données sur les écosystèmes et la faune des fonds marins des Açores.

La mission d'OceanX aux Açores s'est appuyée sur le navire de recherche scientifique, de production médiatique et d'exploration de pointe, OceanXplorer, pour étudier des monts sous-marins et des crêtes inexplorés. La structure des monts sous-marins génère des remontées d'eau qui transportent les nutriments des profondeurs vers la surface, attirant la mégafaune marine et divers groupes de poissons, tout en fournissant un habitat pour des communautés de coraux et d'éponges d'eau profonde spécifiques en raison de la complexité de leur structure. En étudiant les monts sous-marins de cette région, OceanX peut découvrir leur importance pour la vie océanique dans ce paysage marin. Les données recueillies au cours de la mission serviront à informer le gouvernement régional des Açores dans sa prise de décision visant à protéger les zones critiques à forte biodiversité marine et à soutenir son objectif de classer 30 % de la zone économique exclusive (ZEE) des Açores en tant qu'aires marines protégées (AMP).

« Nous sommes ravis d'avoir été invités à revenir aux Açores pour soutenir et faciliter la recherche scientifique sur les écosystèmes marins profonds et vitaux de la région et pour faire progresser les politiques environnementales visant à protéger ces eaux », a déclaré Vincent Pieribone, codirecteur général d'OceanX. « Nous espérons que l'exploration et la documentation des eaux inexplorées et riches en biodiversité des Açores permettront de sensibiliser le public et de soutenir les efforts de conservation dans la région. »

Outre l'exploration des monts sous-marins et des dorsales, OceanX a aidé l'équipe de recherche de l'université à étudier les cheminées hydrothermales, les communautés de coraux d'eau profonde, les agrégations d'éponges, les raies mobula, les requins bleus et les requins-baleines, en utilisant l'équipement de pointe embarqué à bord de l'OceanXplorer. Ce navire de 87 mètres (286 pieds) est équipé de deux submersibles Triton habités, chacun pouvant plonger à moins de 1 000 mètres (3 280 pieds) pendant huit heures, d'un véhicule sous-marin autonome (AUV) pouvant opérer jusqu'à 6 000 mètres (19 685 pieds) sous la surface, d'un véhicule télécommandé (ROV), d'un réseau de sonars et de systèmes de séquençage génétique et d'ADN électronique, qui permettent à l'homme d'explorer les profondeurs de l'océan en toute sécurité et avec une précision inégalée.

En 2021, OceanX a mené plusieurs projets de recherche aux Açores avec des scientifiques d'Okeanos. Ces projets comprenaient des recherches scientifiques multidisciplinaires, la collecte et la distribution de données relatives à la cartographie des fonds marins, au profilage de la colonne d'eau et des courants, à l'échantillonnage de l'ADN électronique, ainsi qu'à l'écologie et à la biologie marines dans des habitats en eaux peu profondes et profondes, afin d'obtenir une compréhension tridimensionnelle de l'écosystème.

OceanX a fait des progrès considérables dans la recherche océanique aux Açores, en soutenant les scientifiques et les organisations locales et en facilitant une meilleure compréhension des océans dans l'Union européenne et dans le monde entier. Cette mission souligne l'engagement d'OceanX à rassembler de nouvelles recherches scientifiques qui profitent aux gouvernements et aux entités politiques dans leur prise de décision en matière de conservation des océans.

À propos de OceanX

OceanX a pour mission d'aider les scientifiques à explorer les océans et à les faire connaître au monde entier par le biais de médias captivants. En réunissant des partenaires de premier plan dans les domaines des médias, de la science et de la philanthropie, OceanX utilise une technologie de pointe, une science intrépide, une narration captivante et des expériences immersives pour éduquer, inspirer et rapprocher le monde de l'océan et construire une communauté mondiale profondément engagée dans la compréhension, l'appréciation et la protection de nos océans. OceanX est une initiative de Dalio Philanthropies, qui soutient les divers intérêts philanthropiques des membres de la famille Dalio. Pour plus d'informations, visitez le site www.oceanx.org et suivez OceanX sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

