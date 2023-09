L'organisation de défense des patients POIC e dintorni APS et Dante Genomics concluent une alliance pour apporter des solutions de séquençage du génome entier aux patients atteints de maladies rares, partenariat présenté au 2e congrès mondial de neurogastroentérologie et de motilité pédiatriques

NEW YORK, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- POIC e dintorni APS et Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, se sont engagés dans une collaboration pionnière pour accélérer les solutions de séquençage du génome entier pour les patients atteints du syndrome d'hypopéristaltisme intestinal de Megacystis Microcolon (MMIHS) et de la pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC) médiés par ACTG2. Ce partenariat stratégique devrait permettre des avancées considérables dans la compréhension et la prise en charge de ces troubles complexes et rares, grâce à une présentation de premier plan lors du 2e congrès mondial de neurogastroentérologie et de motilité pédiatriques, qui s'est tenu du 7 au 9 septembre 2023, à Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis.

Ce partenariat innovant vise à atteindre trois objectifs principaux :

Tirer parti de la puissance et de l'utilité clinique du génome pour le traitement du MMIHS :

En s'appuyant sur les technologies avancées d'analyse génomique de Dante Genomics et sur la grande expertise de POIC e dintorni dans les troubles de la motilité gastro-intestinale pédiatrique, la collaboration vise à tirer parti de la puissance du génome pour identifier des solutions génomiques pour le MMIHS médié par l'ACTG2. Cette recherche innovante pourrait conduire à des traitements et à des interventions révolutionnaires. Permettre un accès partiellement subventionné au séquençage du génome entier :

POIC et Dante Genomics s'engagent à fournir aux patients de l'organisation de défense de POIC e dintorni et à leurs parents un accès partiellement subventionné au séquençage du génome entier. Cette initiative permettra aux familles touchées de disposer d'informations génétiques complètes, ce qui favorisera une prise de décision éclairée et des approches médicales adaptées. Sensibiliser grâce à une collaboration lors du 2e congrès mondial :

Parallèlement à leur partenariat, les deux entités se sont engagées à mieux faire connaître le MMIHS et la POIC. Les efforts de collaboration s'étendent à l'engagement des organismes de réglementation, des gouvernements, des cliniciens et du grand public. Le 2e congrès mondial de neurogastroentérologie et de motilité pédiatriques constitue une plateforme de choix pour mettre en lumière cette collaboration et sensibiliser le monde à ces maladies rares.

Le 2e congrès mondial de neurogastroentérologie et de motilité pédiatriques est un cadre idéal pour présenter ce partenariat. Cet événement international rassemble des experts, des chercheurs et des professionnels de la santé de premier plan dans ce domaine afin de partager des idées, des avancées et des innovations. POIC e dintorni et Dante Genomics présenteront leurs efforts de collaboration par le biais de présentations, de sessions interactives et de stands d'information, facilitant ainsi les discussions et l'échange de connaissances.

« En tant que mère d'une fille affectée par la POIC depuis sa naissance et en tant que présidente d'une association de patients qui soutient la défense de la pseudo-obstruction intestinale chronique, je suis très enthousiaste quant au potentiel que nous offre cette alliance avec Dante Genomics. Elle montre clairement l'engagement commun à améliorer la qualité de vie des patients. Ensemble, nous sommes prêts à faire des avancées majeures, a déclaré Ornella Spada, présidente et cofondatrice de Poic e dintorni APS. À partir d'aujourd'hui, le mot espoir prend un sens nouveau et encourageant pour les familles, les soignants et les patients touchés par la POIC. »

« Ce partenariat reflète notre engagement commun à repousser les limites de la médecine personnalisée grâce à des solutions génomiques, a déclaré Andrea Riposati, cofondateur et PDG de Dante Genomics. En présentant nos travaux lors du 2e congrès mondial, nous souhaitons mobiliser les soutiens et favoriser les relations avec les leaders de la génomique et de la médecine pédiatrique afin d'exploiter l'utilité clinique du génome pour les patients atteints de maladies rares dans le monde entier. »

À propos de POIC

Associazione Poic e Dintorni APS , une organisation de défense des patients, est une organisation de premier plan qui se consacre à l'amélioration des soins et du bien-être des enfants souffrant de stomies et d'incontinence. POIC encourage la collaboration entre les cliniciens, les chercheurs et les familles pour stimuler l'innovation dans les soins de santé pédiatriques.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et les logiciels. La société utilise sa plateforme pour apporter des améliorations en matière de résultats des patients, de prévention, de diagnostic et de médecine personnalisée. Ses actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

À propos du 2e congrès mondial de neurogastroentérologie et de motilité pédiatriques

Le 2e congrès mondial de neurogastroentérologie et de motilité pédiatriques est un événement international de premier plan consacré à l'avancement de la recherche, de la collaboration et des soins cliniques dans le domaine de la neurogastroentérologie et de la motilité pédiatriques. Le congrès rassemble des experts et des professionnels de premier plan pour partager des idées et des innovations.

