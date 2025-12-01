Lors de la 67e réunion annuelle de l'ASH, OncoPrecision a annoncé la présentation orale de ONC001, un conjugué anticorps-médicament ciblant le récepteur CD64, premier de sa catégorie, pour la leucémie monocytaire.

NEW YORK, 1 décembre 2025 /PRNewswire/ -- OncoPrecision Corporation (« OncoPrecision »), société thérapeutique translationnelle qui développe de nouvelles thérapies anticancéreuses à base d'anticorps, fondées sur une biologie obtenue chez des patients à grande échelle, a annoncé que les données de son candidat au développement, ONC001, ont été sélectionnées pour une présentation orale lors de la 67e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 6 au 9 décembre 2025 à Orlando, en Floride.

ONC001 est un conjugué anticorps-médicament (ADC), premier de sa catégorie, conçu pour cibler de manière unique le CD64, un récepteur limité aux myéloïdes et omniprésent dans la leucémie myélomonocytaire chronique et la leucémie myéloïde aiguë M4/M5, y compris dans les sous-ensembles hautement résistants. L'ADC a été développé à l'aide du moteur de découverte propriétaire d'OncoPrecision, qui intègre la biologie à grande échelle obtenue chez des patients et le criblage à haut débit amélioré par l'IA pour révéler les vulnérabilités cellulaires les plus exploitables. Ce processus a permis d'identifier un anticorps principal présentant une grande affinité pour une cible négligée, ainsi qu'une charge utile ADC et une chimie de liaison optimales, afin de minimiser la toxicité hors cible et les dommages collatéraux causés à l'hématopoïèse saine. ONC001 progresse dans les études d'autorisation de mise sur le marché et représente une approche différenciée pour vaincre la résistance induite par les monocytes.

Les données précliniques qui seront présentées par le Dr Gastón Soria, cofondateur et directeur scientifique, mettront l'accent sur les points suivants :

Engagement sélectif des cellules CMML et LMA obtenues chez des patients

Activité robuste dans les échantillons résistants aux traitements standard actuels

Efficacité in vivo convaincante dans les modèles hétérotopiques et orthotopiques

« La sélection d'ONC001 pour une présentation orale à l'ASH souligne la force de cette approche thérapeutique fondamentalement nouvelle », a déclaré Tarek Zaki, cofondateur et Directeur général d'OncoPrecision. « ONC001 est conçu pour cibler spécifiquement les mécanismes de résistance à l'origine de certaines hémopathies malignes agressives, offrant ainsi un nouveau moyen de surmonter les échecs thérapeutiques courants. Nous sommes impatients de partager ces données avec la communauté hématologique mondiale et de poursuivre les discussions avec des partenaires stratégiques et de développement potentiels ».

« ONC001 est le résultat direct de la capacité de notre plateforme à intégrer les connaissances de la biologie obtenue chez le patient à la sélection rationnelle des cibles et à l'adéquation des charges utiles », a déclaré le Dr Gastón Soria. « Bien que le récepteur CD64 soit reconnu depuis longtemps comme un biomarqueur de la leucémie monocytaire, aucun produit approuvé ou en phase clinique ne l'a exploité avec succès en tant que cible thérapeutique. Notre plateforme a dévoilé qu'une modalité ADC est la voie optimale pour y parvenir ».

Détails de la présentation orale

Titre : ONC001 : premier ADC ciblant le récepteur CD64 pour le traitement de la leucémie monocytaire, développé grâce à une sélection de cible et de charge utile obtenue chez le patient

ONC001 : premier ADC ciblant le récepteur CD64 pour le traitement de la leucémie monocytaire, développé grâce à une sélection de cible et de charge utile obtenue chez le patient Présentateur : Gastón Soria, Docteur, cofondateur et directeur scientifique, OncoPrecision

Gastón Soria, Docteur, cofondateur et directeur scientifique, OncoPrecision Session : 604. Pharmacologie moléculaire et résistance aux médicaments : Tumeurs myéloïdes : nouvelles stratégies pour surmonter la résistance aux traitements de la LMA

604. Pharmacologie moléculaire et résistance aux médicaments : Tumeurs myéloïdes : nouvelles stratégies pour surmonter la résistance aux traitements de la LMA Date : Samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 Heure de la session : 16:00 - 17:30

16:00 - 17:30 Durée de la présentation : 17:15 - 17:30

17:15 - 17:30 Lieu : OCCC - Salle Valencia W415D

À propos d'OncoPrecision

OncoPrecision est une société de thérapie oncologique nouvelle génération qui s'appuie sur la biologie à grande échelle obtenue chez les patients et sur des plateformes de découverte améliorées par l'IA pour développer des médicaments de précision avec une plus grande probabilité de succès clinique. La société intègre la biologie translationnelle, l'apprentissage automatique et l'ingénierie modulaire ADC/BsAb pour construire un pipeline d'interventions de premier ordre dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides. La société étudie activement des collaborations et des partenariats stratégiques, afin d'accélérer le développement et la commercialisation de ses programmes.

Enoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels concernant le développement, la sécurité et le potentiel thérapeutique d'ONC001 et d'autres produits candidats. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus en raison des risques et des incertitudes inhérents au développement de médicaments. OncoPrecision ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés.

Informations de contact

Pour toute question d'ordre général, veuillez contacter

[email protected]

Pour toute question relative au développement commercial, veuillez contacter

[email protected]

