OncoPrecision gibt an, dass es auf der 67. ASH-Jahrestagung eine mündliche Präsentation zu ONC001, einem erstklassigen CD64-gerichteten ADC für monozytäre Leukämie, durchführen wird

NEW YORK, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- OncoPrecision Corporation („OncoPrecision"), ein translationales Therapeutika-Unternehmen, das neuartige Antikörper-basierte Krebstherapien auf der Grundlage groß angelegter patientenbezogener biologischer Untersuchungen entwickelt, gab bekannt, dass Daten zu seinem Entwicklungskandidaten ONC001 für eine mündliche Präsentation auf der 67. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) ausgewählt wurden, die vom 6. bis 9. Dezember 2025 in Orlando, Florida, stattfindet.

ONC001 ist ein neuartiges Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das speziell auf CD64 abzielt, einen myeloischen Rezeptor, der bei CMML und akuter myeloischer Leukämie vom Typ M4/M5, einschließlich hochresistenter Subtypen, weit verbreitet ist. Das ADC wurde unter Verwendung der proprietären Forschungsplattform von OncoPrecision entwickelt, die groß angelegte, von Patienten stammende biologische Daten und KI-gestütztes Hochdurchsatz-Screening integriert, um die am besten nutzbaren zellulären Schwachstellen aufzudecken. Dieser Prozess ermöglichte die Identifizierung eines Leitantikörpers mit hoher Affinität zu einem bisher übersehenen Zielmolekül sowie die Ermittlung der optimalen ADC-Nutzlast und Linkerchemie, um die Off-Target-Toxizität und Kollateralschäden an der gesunden Hämatopoese zu minimieren. ONC001 durchläuft derzeit IND-fähige Studien und stellt einen differenzierten Ansatz zur Überwindung der durch Monozyten verursachten Resistenz dar.

Die von Dr. Gastón Soria, Mitbegründer und Chief Scientific Officer, vorgestellten präklinischen Daten werden folgende Punkte hervorheben:

Selektive Aktivierung von CMML- und AML-Zellen, die von Patienten stammen

Robuste Aktivität in Proben, die gegenüber aktuellen Standardtherapien resistent sind

Überzeugende Wirksamkeit in vivo in heterotopen und orthotopen Modellen

„Die Auswahl von ONC001 für eine mündliche Präsentation auf der ASH-Konferenz unterstreicht die Stärke dieses grundlegend neuen therapeutischen Ansatzes", erklärte Tarek Zaki, Mitbegründer und Chief Executive Officer von OncoPrecision. „ONC001 wurde speziell entwickelt, um Resistenzmechanismen zu bekämpfen, die bestimmte aggressive Blutkrebsarten begünstigen, und bietet damit einen neuen Ansatz zur Überwindung häufiger Behandlungsversagen. Wir freuen uns darauf, diese Daten mit der globalen Hämatologie-Community zu teilen und die Gespräche mit potenziellen Entwicklungs- und strategischen Partnern fortzusetzen."

„ONC001 ist das direkte Ergebnis der Fähigkeit unserer Plattform, Erkenntnisse aus der Patientenbiologie mit einer rationalen Zielauswahl und einer passenden Wirkstoffkombination zu verbinden", erklärte Dr. Gastón Soria. „Obwohl CD64 seit langem als Biomarker für monozytäre Leukämie anerkannt ist, gibt es bislang keine zugelassenen oder in der klinischen Entwicklung befindlichen Wirkstoffe, die es erfolgreich als therapeutisches Ziel nutzen. Unsere Plattform hat gezeigt, dass eine ADC-Modalität der optimale Weg ist, um dies zu erreichen."

Details zur mündlichen Präsentation:

Titel: ONC001: A first-in-class ADC targeting CD64 for the treatment of monocytic leukemia developed through patient-guided target and payload selection

ONC001: A first-in-class ADC targeting CD64 for the treatment of monocytic leukemia developed through patient-guided target and payload selection Vortragender: Gastón Soria, PhD, Mitbegründer und Chief Scientific Officer, OncoPrecision

Gastón Soria, PhD, Mitbegründer und Chief Scientific Officer, OncoPrecision Sitzung: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Novel strategies to overcome therapy resistance in AML

604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Novel strategies to overcome therapy resistance in AML Datum: Samstag, 6. Dezember 2025

Samstag, 6. Dezember 2025 Uhrzeit der Sitzung: 16:00 - 17:30 UHR

16:00 - 17:30 UHR Uhrzeit der Präsentation: 17:15 - 17:30 UHR

17:15 - 17:30 UHR Ort: OCCC - Valencia Raum W415D

Informationen zu OncoPrecision

OncoPrecision ist ein Unternehmen für Onkologietherapeutika der nächsten Generation, das groß angelegte, von Patienten stammende biologische Daten und KI-gestützte Forschungsplattformen nutzt, um Präzisionsmedikamente mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für klinischen Erfolg zu entwickeln. Das Unternehmen integriert translationale Biologie, maschinelles Lernen und modulare ADC/BsAb-Technik, um eine Pipeline von erstklassigen Interventionen für hämatologische Malignome und solide Tumore aufzubauen. Das Unternehmen sucht aktiv nach strategischen Kooperationen und Partnerschaften, um die Entwicklung und Vermarktung seiner Programme zu beschleunigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Entwicklung, Sicherheit und zum therapeutischen Potenzial von ONC001 und anderen Produktkandidaten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der mit der Arzneimittelentwicklung verbundenen Risiken und Ungewissheiten erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. OncoPrecision übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Kontaktinformationen

Für allgemeine Anfragen wenden Sie sich bitte an:

[email protected]

Für Anfragen zur Geschäftsentwicklung wenden Sie sich bitte an:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2833022/OncoPrecision_Logo.jpg