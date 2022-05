Lors de la Journée internationale des familles, Angel Yeast encourage les ménages à cuisiner.

« Ces dernières années, nous avons constaté que le nombre de gens qui cuisinent avait diminué. En effet, la vie moderne et l'ère numérique ont créé davantage d'options de restauration. Les jeunes, en particulier, n'ont pas envie de cuisiner, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire, la nutrition, la pollution due aux emballages plastiques, ainsi qu'un manque de liens et d'ambiance familiale », a déclaré Wang.

Angel Yeast a joué un rôle de premier plan dans la consommation familiale de produits à base de levure en Chine. La société est progressivement devenue un fournisseur majeur sur le marché mondial. Les produits d'Angel Yeast sont utilisés par des millions de familles dans le monde dans la fabrication du pain, du naan, du baozi (petit pain farci à la vapeur) et de nombreuses autres pâtisseries.

Pour aider et encourager les gens à cuisiner des plats faits maison, Angel Yeast a fait imprimer des codes QR sur certains emballages de ces produits. En les scannant, les consommateurs peuvent accéder à une vidéo de recette éducative. Il existe également toute une série de programmes de formation au fait maison pour les familles organisés par Angel Yeast dans le monde entier, visant tous à créer des opportunités pour les familles de passer plus de temps ensemble.

En outre, Angel Yeast a intensifié ses efforts en matière d'innovation de produits afin d'offrir davantage d'options de régimes alimentaires nutritifs aux familles. Les lignes de produits comprennent :

Boulangerie : Angel Yeast a développé une gamme de préparations pour faire du pain et de gâteaux sains et nutritifs. En outre, ses agents de levage sans aluminium sont largement utilisés en Chine.

a développé une gamme de préparations pour faire du pain et de gâteaux sains et nutritifs. En outre, ses agents de levage sans aluminium sont largement utilisés en Chine. Arôme YE (extrait de levure) : L'arôme YE est un arôme naturel qui peut sublimer les saveurs et réduire la consommation de sels. Grâce aux efforts d'Angel Yeast , 90 % des sauces soja à teneur réduite en sel en Chine contiennent de l'extrait de levure.

YE d'Angel Yeast Santé : La levure contient des substances nutritives pour les êtres humains. Angel Yeast a innové la technologie des protéines de levure pour produire des produits de soins de santé, médicaux et cosmétiques.

Brassage et distillation à domicile : Une autre ligne de produits clés d'Angel Yeast comprend des produits de levure pour la fabrication de bière, de vin et de baijiu (alcool de riz) à domicile et la distillation.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients boulangers, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 12 bases de production avancées internationales en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et services à plus de 160 pays et régions du monde entier.

