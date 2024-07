Lors de l'événement organisé par le G20 et la COP28, le Brésil adhère au cadre mondial de financement du climat afin d'aligner les investissements climatiques et de stimuler le développement socio-économique.

RIO DE JANEIRO, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'un événement conjoint du G20 et de la COP28 sur la finance durable, le Brésil a approuvé aujourd'hui la Déclaration des dirigeants des Émirats arabes unis sur un cadre mondial de financement du climat, lancée par les principaux dirigeants mondiaux lors de la COP28, donnant ainsi un élan à l'objectif du cadre consistant à développer une nouvelle architecture de financement du climat qui débloque l'opportunité d'investissement de l'action climatique.

L'approbation du Brésil, qui accueillera également la COP30 en 2025, constitue un lien essentiel entre les agendas des présidences de la COP et du G20, afin de rendre le financement durable plus disponible, plus accessible et plus abordable.

Le ministre des finances, Fernando Haddad, a annoncé cette approbation aujourd'hui à Rio de Janeiro, en marge des réunions des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. Le Brésil est ainsi devenu le sixième pays du G20 à approuver le cadre, aux côtés de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Inde.

À ce jour, 15 pays représentant une part importante du PIB mondial ont rejoint le cadre en tant que signataires.

L'approbation du Brésil permettra également d'assurer une plus grande continuité lors des futures COP. La troïka des présidences de la COP – composée des Émirats arabes unis, de l'Azerbaïdjan et du Brésil – a continué à renforcer la coopération internationale afin de combler le déficit de financement de l'adaptation et de rehausser l'ambition de la prochaine série de contributions déterminées au niveau national (CDN).

« Pour réaliser les ambitions climatiques définies dans le consensus des Émirats arabes unis, nous avons besoin de toutes les sources de financement – publiques, privées et philanthropiques », a déclaré Son Excellence Mohamed Al Hussaini, ministre d'État aux affaires financières des Émirats arabes unis. « Les investissements climatiques doivent être reconnus comme une opportunité sans précédent pour la croissance économique et la prospérité partagée, et le Cadre mondial de financement de la lutte contre le changement climatique de la COP28 place les ministères des finances dans un rôle de premier plan pour faire avancer les choses. Les Émirats arabes unis sont prêts à combler le déficit de financement durable par des mesures concrètes.

« Nous nous félicitons que le Brésil reconnaisse aujourd'hui le cadre de référence. Cette décision garantit que les progrès réalisés lors de la COP28 seront non seulement maintenus par le Brésil dans le cadre de son programme ambitieux en matière de finance durable pendant sa présidence du G20, mais aussi poursuivis jusqu'à son rôle d'hôte de la COP30 en 2025 ».

« Notre programme de financement durable au sein du G20 se concentre sur la promotion des réformes de l'architecture financière mondiale pour soutenir les transitions justes dans le monde et est bien aligné avec le Cadre mondial de financement du climat. Nous estimons qu'il est très utile de renforcer la cohérence entre les résultats du G20 et de la COP en matière de finance durable », a déclaré l'ambassadrice Tatiana Rosito, vice-ministre des affaires internationales au ministère des finances et coordinatrice du volet « finance » du G20.

« Le Cadre mondial de financement du climat représente un effort holistique et global pour lutter contre le changement climatique et débloquer les fonds nécessaires à la lutte contre le changement climatique – un élément clé pour renforcer le prochain cycle de CDN, l'adaptation au climat et la résilience », a déclaré Majid Al Suwaidi, directeur général de la COP28.

« En tant que champion du Sud, l'approbation du cadre par le Brésil garantira un meilleur alignement sur l'ambitieux programme de la présidence du G20 en matière de financement durable, contribuera à stimuler une croissance socio-économique durable et assurera la continuité du financement climatique de Bakou à Belém et au-delà ».

Le cadre mondial de financement de la lutte contre le changement climatique, qui s'appuie sur la dynamique d'initiatives telles que l'agenda de Bridgetown, défendu par Hon. Mia Mottley, et le sommet africain sur le climat défendu par le président Ruto, offre une plateforme solide pour mesurer les progrès réalisés par tous les acteurs clés du financement du climat dans les secteurs privé et public, y compris les banques multilatérales de développement et les institutions financières internationales (IFI).

Le cadre définit 10 principes qui couvrent tous les domaines d'action du programme de financement du climat, y compris la réforme des BMD et des IFI, la mise en place de plateformes nationales et le respect des engagements existants, tels que la mobilisation de fonds pour les pays en développement et la reconstitution du Fonds vert pour le climat.