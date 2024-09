Lors de l'IAA TRANSPORTATION 2024, EVE Energy présente plus de 20 produits innovants en matière de batteries au lithium et de technologies de l'énergie de l'hydrogène

EVE Energy ne cesse d'innover dans la technologie d'électrification des véhicules commerciaux, promouvant ainsi un développement vert et durable dans l'industrie du transport.

HANOVRE, Allemagne, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- EVE Energy (SHE : 300014), leader mondial dans le domaine des batteries au lithium, a récemment fait ses débuts à l'IAA Transportation 2024, la plateforme premium pour les véhicules commerciaux, qui s'est tenu à Hanovre du 17 au 22 septembre. Localisé au Hall 21 - Stand F69, EVE Energy a dévoilé ses derniers produits d'électrification des véhicules commerciaux et ses avancées en matière de R&D en présentant plus de 20 produits de batterie, notamment des cellules de batterie au lithium, des packs et une batterie à hydrogène, afin de promouvoir la transformation verte des industries du transport de passagers et de la logistique.

Which EVE Energy batteries were popular at IAA TRANSPORTATION 2024? Click the video, and let me highlight them to you! Lexy Liu, EVE Energy's European General Manager at the Open Source Battery launch. EVE Energy's booth at IAA TRANSPORTATION 2024.

En avril 2024, l'Union européenne a adopté des normes d'émissions de CO₂ plus strictes pour les gros camions et les autobus, stipulant que les émissions de CO₂ de ces véhicules devront être réduites de 45 % pour la période 2030-2034, de 65 % pour 2035-2039 et de 90 % à partir de 2040. Grâce aux progrès constants de la technologie des batteries et à l'optimisation des coûts, l'électrification des véhicules commerciaux en Europe est entrée dans une nouvelle phase de développement en 2024.

Les véhicules logistiques électriques nécessitent des progrès continus dans la technologie des batteries afin de répondre aux exigences clés d'une charge plus rapide, d'un poids plus léger, d'une durée de vie plus longue et d'un meilleur rapport coût-efficacité. Pour répondre à ces exigences, EVE Energy a dévoilé sa batterie Open Source, une série de technologies de batteries avancées pour les véhicules commerciaux, lors de la journée des médias au salon du 16 septembre. La batterie Open Source est compatible avec divers produits de cellule de la batterie, ce qui la rend idéale pour les fourgonnettes, les camionnettes et les poids lourds, dans le but de réduire les coûts et d'augmenter les revenus des utilisateurs de véhicules logistiques.

Avantages de la batterie Open source :

Matériau : la cellule de la batterie adopte un large éventail de matériaux innovants, tels qu'une cathode composite conductrice d'ions rapides, une anode à conduction multi-cluster en graphite et un électrolyte lithium-ion à haut flux, permettant une surcharge continue de 3C. La batterie peut passer de 20 % à 80 % d'état de charge en 15 minutes et reste rechargeable à -30 °C. Offrant une longue durée de vie de 7 000 cycles, la batterie est assurée de fonctionner pendant toute la durée de vie du véhicule.





la cellule de la batterie adopte un large éventail de matériaux innovants, tels qu'une cathode composite conductrice d'ions rapides, une anode à conduction multi-cluster en graphite et un électrolyte lithium-ion à haut flux, permettant une surcharge continue de 3C. La batterie peut passer de 20 % à 80 % d'état de charge en 15 minutes et reste rechargeable à -30 °C. Offrant une longue durée de vie de 7 000 cycles, la batterie est assurée de fonctionner pendant toute la durée de vie du véhicule. Technologie de transfert de chaleur : la nouvelle technologie de refroidissement bilatéral et la technologie composite d'égalisation de la température par changement de phase supraconductrice ont été adoptées pour garantir une différence de température entre le haut et le bas de la batterie de ≤ 5 °C et une différence de température globale du système de batterie de ≤8 °C, garantissant ainsi d'excellentes performances et une grande sécurité.





la nouvelle technologie de refroidissement bilatéral et la technologie composite d'égalisation de la température par changement de phase supraconductrice ont été adoptées pour garantir une différence de température entre le haut et le bas de la batterie de ≤ 5 °C et une différence de température globale du système de batterie de ≤8 °C, garantissant ainsi d'excellentes performances et une grande sécurité. Structure robuste et durable : grâce à la technologie de remplissage intégral Cell to Pack (CTP - des cellules au pack batterie) et à des matériaux en alliage d'aluminium très résistants, la structure de la batterie présente une résistance à la traction de 31 MPa et une résistance à la torsion de 15 000 Nm/deg. Elle a passé avec succès plus de 60 000 tests de torsion diagonale de 9 mm, signe de résistance physique et de durée de vie élevées.





grâce à la technologie de remplissage intégral Cell to Pack (CTP - des cellules au pack batterie) et à des matériaux en alliage d'aluminium très résistants, la structure de la batterie présente une résistance à la traction de 31 MPa et une résistance à la torsion de 15 000 Nm/deg. Elle a passé avec succès plus de 60 000 tests de torsion diagonale de 9 mm, signe de résistance physique et de durée de vie élevées. Gestion intelligente avancée : l'estimation SOX dans le cloud et les mises à jour OTA (over-the-air - sans fil) permettent des prédictions SOC plus précises, une analyse en temps réel et un diagnostic de la sécurité et des performances de la batterie, ce qui permet une utilisation plus sûre et sans souci.

EVE Energy a également présenté des produits tels que des cellules cylindriques NCM (Nickel-Cobalt-Manganèse) à haute densité énergétique, des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) économiques et la batterie à hydrogène EFC01.

Après 23 ans de développement rapide, EVE Energy compte plus de 5 600 chercheurs principaux, plus de 8 500 brevets et 13 sites de production dans le monde. Dans le domaine des véhicules utilitaires électriques, EVE Energy a coopéré avec des géants de l'ingénierie tels que Caterpillar et SANY. À l'avenir, EVE Energy continuera à tirer parti des avantages liés à l'intégration des ressources pour promouvoir la transformation durable de l'industrie européenne des transports.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.evebattery.com/en.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2519087/IAA___150M.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519088/Lexy_Liu__EVE_Energy_s_European_General_Manager_at_the_Open_Source_Battery_launch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519089/EVE_Energy_s_booth_at_IAA_TRANSPORTATION_2024.jpg