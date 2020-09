Lors du Congrès Virtuel de la Société Européenne de Médecine Oncologique, Agendia présente de nouvelles données démontrant l'utilité clinique de MammaPrint pour le traitement de patientes atteintes d'un cancer du sein à faible risque.

IRVINE, Californie, le 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Agendia Inc., l'un des leaders de médecine oncologique de précision pour le cancer du sein a présenté devant le Congrès Virtuel 2020 de La Société Européenne de Médecine Oncologique (ESMO)des données prouvant que le seuil de détection ultra bas de MammaPrint permet de détecter les patientes ménopausées atteintes d'un cancer du sein qui auront un excellent pronostic avec peu ou pas de traitement au tamoxifène.

Vous pouvez trouver la présentation « Éviter le surtraitement des patientes ménopausées atteintes du cancer du sein grâce aux résultats Ultra bas MammaPrint, » sur l'exposition en ligne d'ESMO.

La thérapie anti-œstrogènes est l'une des plus utilisées dans le traitement du cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes positifs. Cependant et comme tout traitement anti-cancéreux, il peut entraîner de graves effets secondaires. Dans cette analyse, les scientifiques ont vérifié si la catégorie à risque Ultra faible de MammaPrint peut effectivement identifier les patientes ménopausées atteintes d'un cancer du sein à ganglions négatifs qui auront un excellent pronostic de survie après avoir été opéré, sans traitement par chimiothérapie et avec une thérapie endocrinienne à durée limitée ou même sans cette dernière.

L'étude confirme les résultats des phases d'essais 2-3 (STO-3), précédemment publié en 2017 dans la revue JAMA Oncology et démontre que l'utilisation de MammaPrint pour classifier les patients pourrait permettre d'éviter le surtraitement des patientes atteintes du cancer du sein.

« Ces données sont particulièrement excitantes, car elles continuent d'illustrer l'utilité de MammaPrint au sein de la population clinique des patientes à faible risque. L'étude suggère que nous sommes peut-être en mesure de réduire les traitements endocriniens pour ces patients, » affirme William Audeh, MD, MS, Médecin en Chef à Agendia. « Nous sommes heureux de vous présenter des résultats qui non seulement illustrent le potentiel de MammaPrint à identifier quelles patientes peuvent éviter la chimiothérapie, mais aussi à indiquer quelles patientes n'ont pas forcément besoin de cinq et encore 10 ans de thérapie endocrinienne. Ces données pourront être utilisées pour éviter le surtraitement de certaines femmes atteintes d'un cancer du sein à faible risque.

Agendia s'engage à fournir immédiatement des points de données exploitables et à poursuivre leurs recherches afin de permettre un traitement personnalisé et en toute confiance des patientes atteintes d'un cancer du sein.

À propos de Agendia

Agendia, dont le siège social se trouve à Irvine en Californie, est une entreprise spécialisée en oncologie de précision déterminée à apporter les informations nécessaires aux patientes atteintes d'un cancer du sein en phase initiale et à leurs médecins afin de prendre les meilleures décisions tout au long du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, qui sont étayés par des preuves cliniques et du monde réel des plus hauts niveaux et qui fournissent les informations génomiques permettant d'identifier le traitement contre le cancer du sein qui sera le plus efficace pour chaque patiente.

MammaPrint®, le test de récidive analysant 70 gènes de la tumeur mammaire, est le seul test de risque de récidive approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) et étayé par les données prospectives examinées par les médecins et scientifiques et son inclusion aux directives nationales et internationales de traitement. BluePrint®, le test de sous-typage de 80 gènes moléculaires de la tumeur mammaire est le seul test en commercialisation permettant d'évaluer la biologie sous-jacente d'une tumeur pour comprendre ce qui la fait grandir. Ensemble MammaPrint® and BluePrint® fournissent un profil génomique détaillé et aident les médecins à être mieux informés au moment de la prise de décision au cours du traitement préopératoire et post-opératoire.

Agendia a pour but d'améliorer les chances des patientes et de soutenir l'évolution des besoins cliniques des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins tout au long du traitement, du diagnostic jusqu'à la rémission. Pour atteindre ce but, Agendia développe de nouveaux tests génomiques basés sur des preuves et conduit des recherches révolutionnaires tout en constituant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer du sein.

Les tests d'Agendia peuvent être commandées pour l'examen de biopsies de base ou des échantillons chirurgicaux, les résultats sont fournis sous 5 à 7 jours pour informer la prise de décision pour le traitement pré et post-opératoire. Pour plus d'informations sur nos tests et nos essais en cours, rendez-vous sur www.agendia.com

