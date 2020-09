Lors du « GAC Tech Day », la technologie des piles à combustible à hydrogène est à l'honneur et met en évidence les grandes compétences scientifiques et les capacités techniques de GAC

Lors de cet événement, GAC a dévoilé sa première voiture particulière à pile à combustible à hydrogène, la pile à combustible Aion LX, qui a retenu l'attention des principaux observateurs du secteur et des médias en raison de ses avantages clés tels que ses temps de charge rapides, la longue durée de vie de sa batterie et son absence de pollution. Les experts du secteur ont salué l'avènement des véhicules à pile à combustible à hydrogène, qui devraient devenir une solution écologique populaire pour les véhicules sans émission de carbone.

GAC Group a fait du dialogue sur le climat une priorité stratégique et se concentre sur l'énergie propre à base d'hydrogène, connue comme « l'énergie ultime » du 21e siècle. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont devenus une technologie d'avenir avec des perspectives de développement prometteuses.

GAC Group a obtenu un avantage de premier ordre dans le secteur concernant la technologie des piles à combustible à hydrogène grâce au lancement de la pile à combustible Aion LX. Le véhicule à hydrogène développé sur la plateforme GEP 2.0 est équipé d'un système de pile à combustible à hydrogène développé indépendamment par GAC Group.

Le véhicule à pile à combustible à hydrogène de GAC a montré qu'il permettait de résoudre plusieurs problèmes des véhicules actuels à énergie renouvelable. Tout d'abord, il suffit de 3 à 5 minutes pour le recharger à chaque fois, ce qui est plus court que le temps de charge de la plupart des véhicules électriques. Deuxièmement, l'autonomie de fonctionnement de cette voiture dépasse 650 km, atteignant ainsi les standards internationaux. Troisièmement, la voiture résout également le problème de l'allumage et du fonctionnement à basse température : à moins 30 °C, un démarrage à froid à l'aide d'un seul bouton peut être activé sans source de chaleur extérieure, sans affecter la distance de déplacement. Mais surtout, ses émissions ne sont que de l'eau pure, et l'élément filtrant qu'elle transporte peut filtrer 99 % de la matière particulaire inhalable, ce qui permet non seulement de réduire la pollution mais aussi de purifier l'air ambiant.

La pile à combustible Aion LX a également fait l'objet d'une mise à niveau complète afin de dépasser les attentes en matière de sécurité. Construite sur la base de la sécurité cinq étoiles du modèle original Aion LX, elle a également passé avec succès des tests de sécurité difficiles tels que la collision latérale de la colonne à 32 km/h et la collision arrière à 80 km/h.

Surfant sur la vague de la technologie et de la numérisation, GAC Group a pris l'initiative d'établir une feuille de route stratégique pour l'innovation technologique à l'échelle du secteur. GAC MOTOR s'est développé rapidement sur les marchés étrangers ces dernières années. Appuyé par le solide soutien scientifique et technologique de GAC Group, le groupe reste engagé à apporter une expérience de conduite de haute technologie aux personnes du monde entier et à continuer à créer de la valeur pour un style de vie de mobilité pour l'humanité.

