No 'GAC Tech Day', a tecnologia de célula combustível de hidrogênio é o centro das atenções, destacando a profundidade científica e as capacidades técnicas da GAC

Durante o evento, a GAC revelou seu primeiro carro de passageiros com célula combustível de hidrogênio, o Aion LX Fuel Cell, atraindo os principais observadores e mídia do setor devido aos principais benefícios tais como seus tempos de recarga mais rápidos, bateria de vida longa e poluição zero. Os especialistas do setor elogiaram o advento dos veículos com célula combustível de hidrogênio já que se espera que ele se torne uma popular solução ecológica para veículos com zero emissão de carbono.

O Grupo GAC priorizou a conversação sobre o clima como uma estratégia e está se concentrando na energia limpa baseada em hidrogênio, conhecida como a "energia fundamental" do século 21. Os veículos com célula combustível de hidrogênio se tornaram uma tecnologia inovadora com promissoras perspectivas de desenvolvimento.

O Grupo GAC obteve uma vantagem líder do setor na tecnologia de célula combustível de hidrogênio através do lançamento do modelo Aion LX Fuel Cell. O veículo, baseado em hidrogênio desenvolvido na plataforma GEP 2.0, vem equipado com um sistema de célula combustível de hidrogênio desenvolvido independentemente também pelo Grupo GAC.

O veículo de célula combustível de hidrogênio da GAC mostrou resolver diversos problemas dos atuais veículos de energia renovável. Primeiramente, ele só leva de 3 a 5 minutos para recarregar de cada vez, que é um tempo mais curto do que o tempo de recarga da maioria dos veículos elétricos. Em segundo lugar, a faixa operacional do novo ciclo de direção europeu (NEDC - New European Driving Cycle) desse carro excede a 650 km, atingindo referências internacionais. Em terceiro lugar, o carro também resolve o problema de ignição e operações em baixas temperaturas: a menos 30°C, um único botão de partida fria pode ser habilitado sem uma fonte externa de calor e sem afetar as faixas de velocidade. Ainda mais importante, suas emissões são somente água pura, e o elemento de filtragem instalado pode filtrar 99% da matéria particulada inalável, não somente reduzindo a poluição, mas também purificando o ar ambiente.

O modelo Aion LX Fuel Cell foi completamente atualizado para exceder as expectativas de segurança. Construído com base na segurança cinco estrelas do modelo original Aion LX, ele também passou em difíceis testes de segurança tais como colisão lateral a 32 km/h e colisão traseira a 80 km/h.

Aproveitando a onda da tecnologia e da digitalização, o Grupo GAC assumiu a liderança em lançar um roteiro estratégico de inovação tecnológica em todo o setor. A GAC MOTOR se desenvolveu rapidamente nos mercados internacionais nos últimos anos. Apoiado pelo forte suporte científico e tecnológico do Grupo GAC, o Grupo permanece comprometido em levar uma experiência de direção de alta tecnologia para as pessoas em todo o mundo e continua a criar valor para um estilo de vida de mobilidade para a humanidade.

