Los abogados John Gomez y Ron Simon anuncian la primera demanda en Kebab Shop E. Coli Outbreak Outside Downtown San Diego Restaurant

Primera demanda presentada en el brote de E. coli en California a medida que los abogados advierten que pueden presentarse más víctimas.

Por Shane Harris, director de Comunicaciones, Gomez Trial Attorneys

SAN DIEGO, 8 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- John Gomez, abogado litigante de derechos civiles reconocido a nivel nacional, y Ron Simon, abogado de intoxicación alimentaria reconocido a nivel nacional, se pararon frente a la ubicación de The Kebab Shop en el centro de San Diego el 28 de mayo para anunciar lo que describieron como la primera demanda derivada del brote de E. coli relacionado con el producto de kofta de carne de res de la cadena de restaurantes.

El abogado litigante nacional de derechos civiles John Gomez se dirige a los miembros de los medios de comunicación durante una conferencia de prensa el 28 de mayo de 2026 frente a The Kebab Shop en el centro de San Diego para anunciar la primera demanda presentada en relación con el brote de E. coli en curso. Junto a una fotografía de la joven en el centro de la demanda se encuentra el abogado de intoxicación alimentaria reconocido a nivel nacional Ron Simon, quien se unió a Gómez para pedir responsabilidades a The Kebab Shop y su proveedor de carne.

Los abogados se dirigieron a reporteros y equipos de noticias de televisión reunidos frente a The Kebab Shop en 630 Ninth Avenue en el centro de San Diego, donde discutieron el impacto devastador que el brote ha tenido en una joven del Condado de Orange que supuestamente sufrió complicaciones potencialmente mortales después de consumir carne contaminada relacionada con el brote.

Si bien la familia de la niña finalmente optó por no asistir a la conferencia de prensa, se exhibió una gran fotografía de la niña durante todo el evento, lo que sirvió como un poderoso recordatorio del costo humano detrás de la creciente investigación de salud pública.

La demanda, presentada por Ron Simon & Associates y Gomez Trial Attorneys, nombra tanto a The Kebab Shop como al proveedor de carne Olympia Food Industries. Según la denuncia, el niño se enfermó gravemente después de consumir kofta de res en una tienda de kebab y luego desarrolló síndrome urémico hemolítico (Suh), una complicación grave asociada con infecciones por E. coli que puede provocar insuficiencia renal.

La niña fue hospitalizada durante más de dos semanas y se sometió a un extenso tratamiento médico mientras los médicos trabajaban para salvar su vida.

"La razón por la que estamos aquí hoy es porque detrás de cada estadística hay una verdadera familia", dijo Gómez a los periodistas. "Este es un niño cuya vida ha cambiado para siempre. Las empresas alimentarias tienen la responsabilidad de garantizar que los productos que sirven sean seguros ".

Simon, quien ha representado a víctimas en algunos de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos más importantes del país, dijo que la demanda busca respuestas sobre cómo la carne contaminada ingresó a la cadena de suministro de alimentos y finalmente llegó a los consumidores.

"Cuando los sistemas de seguridad alimentaria fallan, las familias pagan el precio", dijo Simon. "El propósito de esta demanda es descubrir exactamente lo que sucedió y responsabilizar a todas las partes responsables".

La demanda se presentó cuando los funcionarios de salud de California continuaron investigando un brote de E. coli O157 productor de la toxina Shiga relacionado con la kofta de carne de res servida en The Kebab Shop.

Según el Departamento de Salud Pública de California, al menos nueve personas se enfermaron en el brote, incluidos seis niños. Cinco personas requirieron hospitalización y dos desarrollaron síndromes urémicos hemolíticos, una complicación renal potencialmente mortal asociada con infecciones por E. coli.

Los investigadores de salud pública identificaron la kofta de res a la parrilla como la fuente probable del brote. En respuesta, The Kebab Shop suspendió voluntariamente las ventas del producto mientras continuaba la investigación.

Los abogados en la conferencia de prensa del 28 de mayo enfatizaron que el brote se extiende más allá de una sola enfermedad y puede afectar a familias adicionales en todo California.

Se distribuyeron copias de la demanda confirmada por el tribunal a los miembros de los medios de comunicación después del evento.

¿Se vio afectado?Se recomienda a

cualquier persona que se haya enfermado después de comer en The Kebab Shop que se comunique con los Abogados Litigantes de Gomez inmediatamente al 833-GET-GOMEZ (833-438-4663). Los abogados están investigando activamente reclamos adicionales relacionados con el brote y están ofreciendo consultas gratuitas a las personas y familias afectadas.

Vea la conferencia de prensa completa en

https://www.youtube.com/watch?v=LDTwF23QjpA

FUENTE Gomez Trial Attorneys