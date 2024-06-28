Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA在2024年展会之前为高级管理团队增加关键人员

Dan Sampson作为新的首席营销官加入团队

洛杉矶2024年6月28日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® ("LA Auto Show") & AutoMobility LA™ ("AutoMobility LA")的所有者和运营商ANSA Productions今天宣布为其高级管理领导团队新增一位关键人员。 Dan Sampson已加入该组织，担任新的首席营销官。 Sampson拥有25年的营销和传播经验，曾在New York Stock Exchange和Marriott International等蓝筹股组织担任高级职位，最近曾担任上市车队技术公司Rubicon的首席营销和传播官。

"我们十分欢迎Dan加入我们不断壮大的团队。"ANSA Productions的所有者兼首席执行官Lisa Kaz说。 "随着展会业务的不断发展和扩大，我们也在持续进行人才投资。人才可以帮助我们为参展商和与会者打造独特而激动人心的体验。 Dan是团队的重要补强，我们祝愿他在新岗位上一切顺利。"

Sampson在消费者、企业对企业和企业对政府营销和沟通方面拥有丰富的经验，包括成功举办大型活动和会议的记录。 他将负责LA Auto Show & AutoMobility LA的所有营销、公共关系、传播和媒体运营。

LA Auto Show & AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示："Dan拥有最高水平的营销和传播经验，他将在帮助我们实现增长目标方面发挥重要作用。" "他加入我们、帮助我们把展会和自身组织提升到一个新的高度，让我们感到非常激动。"

"我真的很高兴能在展会历史上如此激动人心的时刻加入Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA背后的世界级团队。"Sampson说。 "这是一个在世界汽车之都核心地段运营的标志性、全球瞩目的组织，这个团队所能取得的成就不可限量。"

AutoMobility LA将于2024年11月21日星期四举行，LA Auto Show将于2024年11月22日星期五至12月1日星期日向公众开放。 如需了解更多信息，请访问https://laautoshow.com/。

关于 Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show®成立于1907年，被公认为是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

11月22日至12月1日向公众开放，展会将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行，为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的头号创收来源。

11月21日，该展会的媒体和行业日AutoMobility LA将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一个主要由汽车和技术领域领军人物参加的会议节目。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

LA Auto Show由ANSA Productions拥有和运营。 如要接收最新的展会新闻、更新和信息，请在X、Facebook、Instagram 或 LinkedIn 上关注LA Auto Show，并在laautoshow.com注册并接受通知。

媒体联系人

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Dan Sampson

Angeles Auto Show & AutoMobility LA首席营销和传播官

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA