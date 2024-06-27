洛杉磯汽車展和 AutoMobility LA 在 2024 年展覽之前為高級管理團隊增加關鍵人員

Dan Sampson 新任營銷總監

美國洛杉磯2024年6月27日 /美通社/ -- 「洛杉磯汽車展」（Los Angeles Auto Show®）和「洛杉磯汽車城」（AutoMobility LA™）的所有者兼經營者 ANSA Productions 今天宣佈為高級管理團隊增加關鍵人員。Dan Sampson 加入該組織，新任營銷總監。Dan Sampson 擁有 25 年的行銷和傳播經驗，曾在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）和萬豪國際（Marriott International）等藍籌組織擔任高級職位，最近擔任上市車隊技術公司 Rubicon 的營銷及傳訊總監。

ANSA Productions 所有者兼行政總裁 Lisa Kaz 表示：「我們很高興歡迎 Dan 加入我們不斷增長的團隊。「隨著我們的汽車展不斷發展和擴展，我們正在投資人才，助我們為參展商和參與者創造獨特而令人興奮的體驗。Dan 是團隊的重要成員，我們祝願他在新職位中取得成功。」

Dan Sampson 在消費者、企業對企業以及企業對政府的營銷和傳訊方面擁有豐富的經驗，包括在製作大型活動和會議方面取得輝煌往績。他將監督洛杉磯汽車展和洛杉磯汽車城的所有營銷、公共關係、通訊和媒體營運。

洛杉磯汽車展和洛杉磯汽車城總裁兼營運總監 Terri Toennies 表示：「Dan 擁有最高水平的營銷和傳訊經驗，他將在幫助我們實現我們的增長目標方面發揮重要作用。」「我們很高興能讓他加入，助我們將汽車展和組織上下提升到一個全新水平。」

Dan Sampson 表示：「我非常高興能在展會歷史上如此令人興奮的時刻，加入洛杉磯汽車展和洛杉磯汽車城背後的世界級團隊。」「這是一個標誌性的、全球受讚賞的組織，經營在世界汽車首都的中心，這個團隊可以實現的成就沒有限制。」

洛杉磯汽車城將於 2024 年 11 月 21 日（星期四）舉行，洛杉磯汽車展將於 11 月 22 日（星期五）至 2024 年 12 月 1 日（星期日）向公眾開放。如需詳細資訊，請瀏覽https://laautoshow.com/。

關於洛杉磯汽車展和洛杉磯汽車城

自 1907 年創辦以來，洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show®）被廣泛認為是全球最有影響力的汽車活動之一。該汽車展慶祝洛杉磯市民對自己的汽車持久的熱愛，並為行業首次、技術和創新提供了全球平台。

汽車展於11月22日至12月1日向公眾開放，持續 10 天，包括感恩節。對於潛在的汽車買家、行業主管、網紅、汽車愛好者以及希望在假期期間享受難忘的一天的家庭來說，這是一個必須參加的活動。洛杉磯汽車展在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）舉行，為洛杉磯市的經濟貢獻數億美元，刺激當地就業市場，並且是洛杉磯會議中心首屈一指的收入來源。

11月21日，洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）是汽車展的媒體和行業日，將包括一系列突破性的首次亮相和公告，以及一連串雲集汽車和技術領域領袖的大型會議。這些專家將在洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）的主舞台上出席一系列演講和小組討論，探討最迫切的行業問題。

洛杉磯汽車展（LA Auto Show）由 ANSA Productions 所擁有和經營。如要接收最新的汽車展新聞、更新和信息，請在 X、Facebook、Instagram 、 或LinkedIn 上追蹤洛杉磯汽車展（LA Auto Show），並透過電郵laautoshow.com獲取提醒。

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Dan Sampson

洛杉磯汽車展兼 AutoMobility 營銷及傳訊總監

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA