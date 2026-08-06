LOS ANGELES AUTO SHOW® 开放了以能源、自主性和娱乐为基础的 AUTOMOBILITY LA® 2026 的注册

该行业年度将于11月19日星期四开幕，届时将围绕塑造汽车行业的三个主题组织一项计划，并公开征集制定这些主题的公司

洛杉矶2026年8月6日 /美通社/ -- Automobility LA® 2026 的注册现已开放。 雪佛龙与 Techron共同主办的2026年洛杉矶车展® 的全球媒体和行业日将于11月19日星期四在洛杉矶会议中心举行，也就是为期十天的公开展开幕的前一天。2026 年计划围绕三大支柱组织：能源、自主权和娱乐。

正在同时重建三件东西：车辆在什么上行驶，没有司机可以做什么，以及它对看到它的人意味着什么。很少有城市能举行所有三场对话。洛杉矶是美国最大的汽车市场，也是自动驾驶车队已经在日常交通中运营的少数几个地方之一，也是娱乐业的发源地，它塑造了人们对四轮车所有事物的理解。汽车年在这里开幕，11月在这个楼层所说的话往往会为之后的十二个月设定条款。洛杉矶AutoMobility建于2014年，旨在将汽车业务和科技业务合而为一。十年过去了，房间变大了，问题也变了，这个节目直言不讳地说出了今年的内容。

洛杉矶汽车展将于 2026 年 11 月 19 日举行。

每个支柱都是Automobility LA打算领导的对话，每个支柱都有自己的节目，自己的合作伙伴，并在秋季发布自己的作品。该行业在11月19日得出的结果是公众在接下来的十天内所走的路。

能源。在这个州，汽车如何提供动力从来都不是一个问题。这是一项燃料决定、一项基础设施决策和一项家庭预算决定。所发生的变化是，这三者都是同时大规模生产的。加利福尼亚州一次性购买所有动力系统，其购买量超过任何其他州，这使其成为显示偏好而不是预测的市场，在需求之前十年承诺的资本要么落地，要么不落地。洛杉矶Automobility的能源研究的是其经济学而不是其意识形态，并将这个问题摆在必须回答的人面前。雪佛龙和泰克龙是2026年展会的主办赞助商。

自治。不久前，自治不再是这座城市的示威活动。问题在于此。不是它是否有效，而是它接下来会发生什么：一个家庭拥有什么和召唤什么，小型企业用一辆在凌晨四点开的货车做什么，软件在下车进入工厂后会做什么。洛杉矶是首先在日常流量和日常商务中进行测试的地方，而不是在试点计划中。洛杉矶Automobility的Autonomility将建造它的公司和负责管理它的人员放在同一个房间里，而答案仍然悬而未决。

娱乐。在这座城市中，汽车从来都不是唯一的交通工具。它是一个角色，一种证书，也是讲述故事的一部分。改变的是，这种关系现在是商业性的。早在买家走进展厅之前，工作室、主播、游戏开发商和创作者就会塑造人们对车辆的理解方式，而交易所两边的公司总部都位于距离会议中心不到几英里的地方。洛杉矶Automobility的娱乐机构将其视为行业而不是背景，并为双方的会面奠定了基础。

这一天是为参与而非出勤而设计的。邀请在这三个领域中任何一个领域工作的汽车制造商、科技公司、供应商和品牌发布公告，并为主舞台提出主题和演讲嘉宾。

洛杉矶车展和洛杉矶AutoMobility主席特里•托尼斯说：“几代人以来，该行业每年11月来到洛杉矶，这是有原因的。” “在这里，公司可以了解其工作实际进展情况，以及产品、合作伙伴关系和影响一年的争论往往从这里开始。能源、自主权和娱乐是当今艰难的决策所在，我们正在围绕这些决定建设一天。洛杉矶汽车交通一直是对话的起点。今年我们打算领导它。”

经认证和批准的媒体可免费注册。截至10月15日，行业注册费为149美元，从10月16日起为249美元。2026年首秀名单将于10月下旬公布，完整的新闻发布会和主舞台时间表将于11月初公布。

如何注册：访问 Automobilityla.com 访问注册门户网站并提交您的证书。其他说明将在确认后提供。

关于洛杉矶车展

洛杉矶车展® 创立于 1907 年，是世界上持续时间最长、最具影响力的汽车盛会之一，也是购车者、爱好者、家庭、媒体和全球行业的主要消费目的地。该展会每年在洛杉矶会议中心举行，汇集全球汽车制造商、汽车首次亮相、试驾、技术、生活方式节目和美国最重要的汽车市场的南加州汽车文化。2026年洛杉矶车展将于2026年11月20日至29日举行。

AutoMobility LA® 是该展会的媒体和行业日，汇集了全球首次亮相、行业公告以及由汽车和技术领域知名人士组成的会议计划。

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Los Angeles Auto Show