Los Angeles Auto Show宣佈2024年消費者選擇獎ZEVAS入圍名單

第二輪投票現已開放，以決定2024年各類別的總冠軍。

洛杉磯2024年10月23日 /美通社/ -- 全球領先的汽車及生活方式盛會Los Angeles Auto Show ® （洛杉磯汽車展，簡稱「LA Auto Show」）今天宣佈了THE ZEVAS™ 2024的入圍名單。此外，第二輪也是最終輪的投票現已開放，將決定今年各類別的最終獲獎者。2024年的入圍者包括：

頂級小型/雙門跑車（TOP COMPACT/COUPE）

寶馬BMW i4 eDrive40電動汽車

現代汽車Hyundai KONA Electric電動汽車

Mini Cooper SE Hardtop 2 Door Electric雙門電動汽車

頂級跨界休旅車（TOP CROSSOVER）

現代汽車Hyundai IONIQ 5

特斯拉Y型號（Tesla Model Y）

福特Ford Mustang Mach-E

頂級混合型汽車（TOP HYBRID）

豐田Toyota Prius Prime

Jeep Wrangler 4xe四輪車

保時捷Porsche Panamera 45 E-Hybrid電動混合型汽車

頂級轎車（TOP SEDAN）

Lucid Air

特斯拉3型號（Tesla Model 3）

保時捷Porsche Taycan

頂級運動型多用途汽車（TOP SUV）

VinFast VF9

Rivian R1S

起亞Kia EV9

頂級卡車（TOP TRUCK）

Rivian R1T

福特Ford F-150 Lightning

雪佛蘭Chevrolet Silverado

頂級超豪華車款（TOP ULTRA LUXURY）

法拉利Ferrari SF90 Stradale

賓利Bentley New Continental GT

馬塞拉蒂Maserati GranTurismo Folgore

最讓人期待車款（MOST ANTICIPATED）

Alpha SUPERWOLF

大眾汽車Volkswagen ID.Buzz

Rivian R2

「我們為THE ZEVAS 2024收到了數千張選票，衷心祝賀今年所有的決賽入圍者。」Los Angeles Auto Show及AutoMobility LA主席兼營運總監Terri Toennies表示。「對於所有參與投票的汽車愛好者、有影響力的人士及汽車購物者，我們深表感謝，並期待在11月宣佈2024年的獲獎者。」

第二輪投票將於11月1日（星期五）美國太平洋時間晚上11:59截止。2024 年獲獎者將於 11 月 19 日（星期二）公佈，並於 11 月 21 日（星期四）在洛杉磯汽車城慶祝。如要投票，請瀏覽TheZevas.com。

AMLA 2024已開始接受註冊，並且對認可和認可的媒體免費開放。10月31日前，業界參加者可享149美元的「早鳥」註冊優惠。11月1日後，全額報名費為249美元，適用於全部獲批准的業界參加者。請即報名，網站為https://automobilityla-2024.reg.buzz/。

AMLA 2024之後，LA Auto Show將於2024年11月22日至2024年12月1日期間向公眾開放。

請於X、Facebook、Instagram或LinkedIn上關注LA Auto Show，並於laautoshow.com登記以獲取通知，隨時掌握最新車展新聞、更新和資訊。

關於Los Angeles Auto Show及AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show®自1907年創辦以來，一直備受公認為全球最具影響力的汽車界活動之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。

此活動將於11月22日至12月1日開放予公眾參觀，公眾參觀為期10天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

11月21日是活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上AutoMobility LA的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡

Kat Kirsch

[email protected]

Tania Weinkle

[email protected]

Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA