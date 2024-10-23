Los Angeles Auto Show宣佈2024年消費者選擇獎ZEVAS入圍名單

News provided byLos Angeles Auto Show and AutoMobility LA
Oct 23, 2024, 14:34 ET
第二輪投票現已開放，以決定2024年各類別的總冠軍。
洛杉磯2024年10月23日 /美通社/ -- 全球領先的汽車及生活方式盛會Los Angeles Auto Show®（洛杉磯汽車展，簡稱「LA Auto Show」）今天宣佈了THE ZEVAS™ 2024的入圍名單。此外，第二輪也是最終輪的投票現已開放，將決定今年各類別的最終獲獎者。2024年的入圍者包括：
頂級小型/雙門跑車（TOP COMPACT/COUPE）
- 寶馬BMW i4 eDrive40電動汽車
- 現代汽車Hyundai KONA Electric電動汽車
- Mini Cooper SE Hardtop 2 Door Electric雙門電動汽車
頂級跨界休旅車（TOP CROSSOVER）
- 現代汽車Hyundai IONIQ 5
- 特斯拉Y型號（Tesla Model Y）
- 福特Ford Mustang Mach-E
頂級混合型汽車（TOP HYBRID）
- 豐田Toyota Prius Prime
- Jeep Wrangler 4xe四輪車
- 保時捷Porsche Panamera 45 E-Hybrid電動混合型汽車
頂級轎車（TOP SEDAN）
- Lucid Air
- 特斯拉3型號（Tesla Model 3）
- 保時捷Porsche Taycan
頂級運動型多用途汽車（TOP SUV）
- VinFast VF9
- Rivian R1S
- 起亞Kia EV9
頂級卡車（TOP TRUCK）
- Rivian R1T
- 福特Ford F-150 Lightning
- 雪佛蘭Chevrolet Silverado
頂級超豪華車款（TOP ULTRA LUXURY）
- 法拉利Ferrari SF90 Stradale
- 賓利Bentley New Continental GT
- 馬塞拉蒂Maserati GranTurismo Folgore
最讓人期待車款（MOST ANTICIPATED）
- Alpha SUPERWOLF
- 大眾汽車Volkswagen ID.Buzz
- Rivian R2
「我們為THE ZEVAS 2024收到了數千張選票，衷心祝賀今年所有的決賽入圍者。」Los Angeles Auto Show及AutoMobility LA主席兼營運總監Terri Toennies表示。「對於所有參與投票的汽車愛好者、有影響力的人士及汽車購物者，我們深表感謝，並期待在11月宣佈2024年的獲獎者。」
第二輪投票將於11月1日（星期五）美國太平洋時間晚上11:59截止。2024 年獲獎者將於 11 月 19 日（星期二）公佈，並於 11 月 21 日（星期四）在洛杉磯汽車城慶祝。如要投票，請瀏覽TheZevas.com。
AMLA 2024已開始接受註冊，並且對認可和認可的媒體免費開放。10月31日前，業界參加者可享149美元的「早鳥」註冊優惠。11月1日後，全額報名費為249美元，適用於全部獲批准的業界參加者。請即報名，網站為https://automobilityla-2024.reg.buzz/。
AMLA 2024之後，LA Auto Show將於2024年11月22日至2024年12月1日期間向公眾開放。
請於X、Facebook、Instagram或LinkedIn上關注LA Auto Show，並於laautoshow.com登記以獲取通知，隨時掌握最新車展新聞、更新和資訊。
關於Los Angeles Auto Show及AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show®自1907年創辦以來，一直備受公認為全球最具影響力的汽車界活動之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。
此活動將於11月22日至12月1日開放予公眾參觀，公眾參觀為期10天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。
11月21日是活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上AutoMobility LA的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。
傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA
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