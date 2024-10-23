洛杉矶车展宣布THE ZEVAS 2024入围者名单

News provided byLos Angeles Auto Show and AutoMobility LA
Oct 23, 2024, 18:23 ET
第二轮投票现已开放，旨在选出2024年竞赛的所有类别获胜者
洛杉矶2024年10月23日 /美通社/ -- 世界领先的汽车和生活方式盛会Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）今天宣布了THE ZEVAS™ 2024入围者名单。 此外，第二轮即最后一轮投票现已开放，将选出今年每个类别的最终获胜者。 2024年入围者包括：
顶级紧凑型/双门轿跑
- BMW i4 eDrive40
- Hyundai KONA Electric
- Mini Cooper SE Hardtop 2 Door Electric
顶级CROSSOVER
- Hyundai IONIQ 5
- Tesla Model Y
- Ford Mustang Mach-E
顶级混合动力
- Toyota Prius Prime
- Jeep Wrangler 4xe
- Porsche Panamera 45 E-Hybrid
顶级轿车
- Lucid Air
- Tesla Model 3
- Porsche Taycan
顶级SUV
- VinFast VF9
- Rivian R1S
- Kia EV9
顶级卡车
- Rivian R1T
- Ford F-150 Lightning
- Chevrolet Silverado
顶级超豪华
- Ferrari SF90 Stradale
- Bentley New Continental GT
- Maserati GranTurismo Folgore
最受期待
- Alpha SUPERWOLF
- Volkswagen ID.Buzz
- Rivian R2
“我们收到了THE ZEVAS 2024的数千张选票，并向今年的所有入围者表示衷心祝贺。”洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示， “我们对所有已经参与投票的汽车爱好者、意见领袖和购车者表示衷心的感谢，并期待在11月揭晓2024年的获奖名单。”
第二轮投票将于太平洋时间 11月1日星期五晚上11:59截止。 2024年的获胜者将于11月19日星期二公布，并于11月21日星期四在AutoMobility LA举行庆祝活动。 如需投票，请访问TheZevas.com。
AMLA 2024的注册已经开放，经认可和批准的媒体可以免费注册。 业内与会者可在10月31日之前享受149美元的“早鸟”注册费。 自11月1日起，249美元的全额注册费将适用于所有获批的业内报名者。 立即在https://automobilityla-2024.reg.buzz/注册。
在AMLA 2024之后，洛杉矶车展将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放
如需了解最新的展会新闻、动态和信息，请关注洛杉矶车展的X、Facebook、Instagram或LinkedIn，并在laautoshow.com上注册且打开通知提醒。
关于洛杉矶国际车展和 AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show® 创办于 1907 年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。
车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。
11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。
媒体联系人
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
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