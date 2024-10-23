洛杉矶车展宣布THE ZEVAS 2024入围者名单

第二轮投票现已开放，旨在选出2024年竞赛的所有类别获胜者

洛杉矶2024年10月23日 /美通社/ -- 世界领先的汽车和生活方式盛会 Los Angeles Auto Show ® （洛杉矶车展）今天宣布了 THE ZEVAS™ 2024 入围者名单。 此外，第二轮即最后一轮投票现已开放，将选出今年每个类别的最终获胜者。 2024年入围者包括：

顶级紧凑型/双门轿跑

BMW i4 eDrive40

Hyundai KONA Electric

Mini Cooper SE Hardtop 2 Door Electric

顶级CROSSOVER

Hyundai IONIQ 5

Tesla Model Y

Ford Mustang Mach-E

顶级混合动力

Toyota Prius Prime

Jeep Wrangler 4xe

Porsche Panamera 45 E-Hybrid

顶级轿车

Lucid Air

Tesla Model 3

Porsche Taycan

顶级SUV

VinFast VF9

Rivian R1S

Kia EV9

顶级卡车

Rivian R1T

Ford F-150 Lightning

Chevrolet Silverado

顶级超豪华

Ferrari SF90 Stradale

Bentley New Continental GT

Maserati GranTurismo Folgore

最受期待

Alpha SUPERWOLF

Volkswagen ID.Buzz

Rivian R2

“我们收到了THE ZEVAS 2024的数千张选票，并向今年的所有入围者表示衷心祝贺。”洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示， “我们对所有已经参与投票的汽车爱好者、意见领袖和购车者表示衷心的感谢，并期待在11月揭晓2024年的获奖名单。”

第二轮投票将于太平洋时间 11月1日星期五晚上11:59截止。 2024年的获胜者将于11月19日星期二公布，并于11月21日星期四在AutoMobility LA举行庆祝活动。 如需投票，请访问 TheZevas.com 。

AMLA 2024的注册已经开放，经认可和批准的媒体可以免费注册。 业内与会者可在10月31日之前享受149美元的“早鸟”注册费。 自11月1日起，249美元的全额注册费将适用于所有获批的业内报名者。 立即在 https://automobilityla-2024.reg.buzz/ 注册。

在AMLA 2024之后，洛杉矶车展将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放

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关于洛杉矶国际车展和 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 创办于 1907 年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA