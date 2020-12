Los clientes de Walmart y Sam's Club que hayan devuelto un producto sin recibir reembolso total podrían tener derecho a compensación por un acuerdo de demanda colectiva.

SAN LOUIS, 18 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se emite la siguiente declaración respecto del caso Pearlstone contra Wal-Mart Stores, Inc., N° de Caso 4:17-cv-02856-HEA (E.D. Mo.)

Si desea recibir esta notificación en español, llámenos o visite nuestra página web.

¿De qué trata esta notificación?

Este aviso proporciona importante información acerca de un acuerdo propuesto en una demanda colectiva contra Walmart, Pearlstone contra Wal-Mart Stores, Inc., N° de Caso 4:17-cv-02856-HEA (E.D. Mo.). La demanda reclama que Walmart violó la ley al calcular y reembolsar de manera incorrecta el impuesto sobre la venta que le debía a los consumidores que devolvieron productos adquiridos online o en tiendas tanto de Walmart como de Sam's Club después del 17 de julio de 2015. A pesar de que la corte que está a cargo del caso no ha deliberado quién está en lo correcto y quién no, las partes se han comprometido a dar término a la demanda y ofrecer compensación a las personas que puedan haber sido perjudicadas. Por favor, lea esta notificación en detalle. Proporciona un resumen de los derechos y las opciones que usted tiene bajo este acuerdo. Puede obtener y leer el acuerdo de compensación completo en www.WalmartRefundClassAction.com.

¿A quiénes incluye este acuerdo?

La demanda colectiva incluye a todas las personas que, desde el 17 de julio de 2015 hasta el 25 de noviembre de 2020, hayan devuelto un producto adquirido en alguna tienda Walmart o Sam's Club, o bien de manera online por medio del sitio Walmart.com o Samsclub.com con retiro en tienda o despacho a domicilio dentro de los Estados Unidos, y que hayan recibido un reembolso o crédito por parte de Walmart o Sam's Club pero cuyo monto de impuesto sobre la venta recibido por medio de uno de esos dos mecanismos, reembolso o crédito, haya sido menor al monto total que el cliente pagó por concepto de dicho impuesto en el momento de la compra del producto.

¿Cuáles son mis opciones?

Si usted es parte de esta demanda colectiva, dispone de las siguientes opciones en el contexto del acuerdo:

Interponer una reclamación para recibir compensación: Bajo este acuerdo, todos los miembros de la demanda colectiva que presenten oportunamente una reclamación válida son elegibles para recibir una fracción equitativa del fondo de $5,000,000 destinado para las compensaciones, después de las deducciones respectivas correspondientes a los honorarios de los abogados, costos derivados del litigio y gastos administrativos relacionados con el acuerdo. Para recibir el pago de la compensación, debe presentar su reclamación antes del 1 de abril de 2021. Excluirse del Acuerdo: Si usted opta por excluirse del proceso, no recibirá el pago compensatorio pero conservará su derecho a interponer un recurso o reclamación a título personal en contra de Walmart si lo desea. Debe enviar su solicitud de exclusión por correo antes del 1 de abril de 2021. Si se aprueba el acuerdo y usted opta por formar parte, quedará vinculado legalmente con el mismo y descargará ciertas reclamaciones, que se describen a continuación. Objetar el Acuerdo: Todas las objeciones deben ser enviadas por correo a los abogados de ambas partes y al administrador del acuerdo antes del 1 de abril de 2021. No hacer Nada : Si no hace nada, seguirá siendo parte de la demanda colectiva pero no recibirá pago compensatorio. Sin embargo, seguirá vinculado legalmente con el descargo de responsabilidad en contra de Walmart.

Para obtener más información acerca de cómo enviar el formulario de reclamaciones, excluirse del proceso u objetar el acuerdo, visite www.WalmartRefundClassAction.com.

La corte sostendrá una audiencia de aprobación final para decidir si concederá el fallo de aprobación definitiva al acuerdo y a cualquier solicitud respecto de tarifas de honorarios, gastos e incentivos. De momento, dicha audiencia de aprobación final está fijada para el 21 de abril de 2021 a las 11:00 a. m. en la sala de audiencias 10N de la corte estadounidense Thomas F. Eagleton, ubicada en 111 S. 10th Street, St. Louis, MO 63102.

POR FAVOR, NO SE COMUNIQUE CON LA CORTE, CON LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CORTE, CON WALMART, NI CON LOS ABOGADOS DE WALMART. ELLOS NO LE PODRÁN ATENDER. Si desea hacer consultas u obtener más información, visite www. WalmartRefundClassAction.com o llame al (800) 462-2905.

FUENTE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF MISSOURI

Related Links

http://www.WalmartRefundClassAction.com



SOURCE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF MISSOURI