Los cofundadores de Shield AI, distinguidos por WIRED

SAN DIEGO, 10 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Shield AI, la compañía de software de IA enfocada en llevar la IA al sector de la seguridad nacional, expresó hoy su agradecimiento a la revista WIRED por incluir a dos de sus fundadores en su lista "WIRED25: People Who Are Making Things Better" (WIRED25: Personas que mejoran las cosas). El director ejecutivo Ryan Tseng y el director de Operaciones Brandon Tseng fueron distinguidos por sus contribuciones al desarrollo de la IA para proteger las vidas de los miembros de las fuerzas armadas y los civiles. Otros líderes del sector de la tecnología reconocidos por WIRED incluyen a Tim Cook, de Apple, y Gwynne Shotwell, de SpaceX.

El software de IA de la compañía, fundada hace cinco años, permite que sistemas no tripulados interpreten señales y reaccionen en forma autónoma en entornos dinámicos, lo que a su vez permite que los miembros de las fuerzas armadas sepan qué tienen adelante y tomen decisiones informadas. En la actualidad, los productos de Shield AI son empleados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para ampliar y reforzar la capacidad de los miembros de las fuerzas armadas de ejecutar misiones complejas.

"Nos sentimos honrados de figurar en esta lista, junto a muchas personas que admiramos desde hace tanto tiempo", dijo Ryan Tseng. "Nos enfocamos en crear una compañía de gran relevancia, comprometida con la misión de proteger a los miembros de las fuerzas armadas y a los civiles, y realmente es un trabajo de equipo. Este año vimos un crecimiento exponencial y recibimos grandes reconocimientos y aprovechando este gran momento seguiremos expandiéndonos", agregó Brandon Tseng.

Recientemente, Shield AI recibió el reconocimiento de Fast Company como una de las "World's Most Innovative Companies" (Compañías más innovadoras del mundo) de 2020 y la distinción de Forbes como una de las "America's Most Promising Artificial Intelligence companies" (Compañías de inteligencia artificial más prometedoras de los Estados Unidos). Shield AI es una compañía respaldada por capital de riesgo avalada por inversores de primer nivel, como Andreessen Horowitz, Breyer Capital, Homebrew y Silicon Valley Bank.

Acerca de Shield AI

Shield AI fue fundada en 2015 por Brandon Tseng, un ex Navy SEAL; Ryan Tseng, un exitoso emprendedor del sector de la tecnología, y el experto en autonomía Andrew Reiter. En la actualidad, el equipo cuenta con más de 150 personas, y el director de Tecnología, el profesor Nathan Michael del Laboratorio de sistemas inteligentes resilientes de la Universidad Carnegie Mellon, lidera el desarrollo de los sistemas de IA de la compañía que operan de manera descentralizada en entornos desafiantes del mundo real, nunca antes vistos.

Siga a Shield AI en LinkedIn y en Twitter.

FUENTE Shield AI

Related Links

https://shield.ai



SOURCE Shield AI