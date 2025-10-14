Los compradores de vivienda en Texas afrontan condiciones cambiantes, según los agentes inmobiliarios que los ayudan

Una nueva encuesta proporciona información acerca de la experiencia al comprar una casa en Texas.

AUSTIN, Texas, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Muchos compradores han ajustado sus expectativas de precios en la primera mitad de 2025, pero no siempre en la misma dirección, según el Informe sobre la Experiencia en la Compra de Viviendas en Texas, publicado por primera vez el día de hoy por Texas Realtors. Este informe, el cual nos brinda un claro panorama de las experiencias de los miembros con los clientes compradores, reveló que la mitad de los agentes de Realtors entrevistados trabajaron con por lo menos un comprador que aumentó el rango de precios de las casas que estaba considerando, mientras que 31% trabajaron con por lo menos un comprador que redujo su rango objetivo de precios.

"Normalmente, se habla de 'el mercado', pero realmente existen varios micro-mercados," explicó Christy Gessler, Presidenta de Texas Realtors. "Los compradores están muy agradecidos con los agentes de Realtors, por examinar a fondo la información relevante a cada situación particular."

Los compradores tienen tiempo y opciones, pero también tienen competencia

En términos generales, los agentes de Realtors reportaron que sus compradores se sienten cómodos con la disponibilidad de vivienda y el tiempo que emplean en seleccionarla; únicamente 3% expresaron que no había suficiente vivienda disponible y 2% se sintieron muy presionados con el tiempo para buscar. Las ofertas múltiples siguen siendo un factor, ya que 39% de los agentes reportaron haber tenido clientes que competían contra otras ofertas y 63% dijeron que su cliente más reciente que compró una vivienda había hecho por lo menos una oferta anterior para otra propiedad.

Algunos compradores están esperando que las tasas o los precios bajen

Entre los agentes de Realtors que tuvieron clientes que detuvieran o pausaran la búsqueda de una casa, 42% dijeron que era porque estaban muy caras. En comentarios abiertos, muchos agentes describieron compradores que no estaban seguros de que fuera el mejor momento, y esperaban que los precios cayeran aunque también les preocupaba que las tasas de interés pudieran continuar subiendo.

"El tiempo que es perfecto para un comprador individual, es el tiempo perfecto una y otra vez," declaró Gessler. "El secreto no está en predecir el futuro de las tasas hipotecarias o de los precios de la vivienda; el secreto está en entender perfectamente bien lo que el cliente necesita en el momento actual. Los agentes inmobiliarios ven de todo durante el proceso de compra de una propiedad — los altos y bajos, los puntos críticos y los cambios en el estado de ánimo. Y nadie comprende mejor las diferentes situaciones de los compradores de vivienda y sus experiencias que los agentes de Texas Realtors que los ayudan en cada paso del camino."

Acerca del Informe sobre la Experiencia en la Compra de Viviendas en Texas

El Informe sobre la Experiencia en la Compra de Viviendas en Texas proporciona información acerca de las vivencias de los agentes de Texas Realtors con sus clientes que deseaban comprar un hogar. Las observaciones cubren las experiencias que tuvieron con sus clientes compradores entre enero y junio de 2025, independientemente de si la compra fue concretada o no.

Acerca de Texas Realtors

Con más de 140,000 miembros, Texas Realtors es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de Realtors y de los derechos de propiedad privada en Texas.

CONTACTO

David Gibbs

Hahn Agency

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1317682/Texas_Realtors_Logo.jpg

FUENTE Texas Realtors