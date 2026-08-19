Los compradores internacionales adquirieron $4 mil millones en viviendas de Texas

La cantidad de compras aumentó, a pesar de que el volumen en dólares y el precio medio disminuyeron

AUSTIN, Texas , 19 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los compradores internacionales adquirieron aproximadamente 7,780 viviendas en Texas entre abril de 2025 y marzo de 2026, un aumento en comparación con las 7,500 del año anterior, según el Informe de Transacciones Residenciales Internacionales en Texas para el 2026, publicado por Texas Realtors. Estos compradores adquirieron 4 mil millones de dólares en propiedades residenciales, una disminución en comparación con los 4.8 mil millones de dólares del período de informe anterior.

Una mayor cantidad de viviendas compradas, pero un menor volumen total en dólares, refleja un precio medio más bajo. Los compradores internacionales representaron el 2.3% de todas las transacciones residenciales de Texas, el mismo porcentaje que el año anterior, y el 3.5% del volumen total en dólares del Estado.

El precio medio disminuyó, pero se mantuvo por encima de la cifra estatal

El precio medio de $375,000 de las viviendas compradas por compradores internacionales bajó cerca de un 11% en comparación con los $420,800 del año anterior. Aun así, se mantuvo $41,400 más alto que el precio medio de $333,600 para todas las viviendas vendidas en Texas durante el mismo período.

Texas tuvo la tercera actividad de compra internacional más alta entre los estados

Texas fue el destino del 12% de todos los compradores internacionales de vivienda en los Estados Unidos, detrás de Florida (20%) y California (19%). El Estado de la Estrella Solitaria fue el destino más popular para los compradores de México (empatado con California con el 29% del total de compras en los Estados Unidos por parte de compradores mexicanos), y fue el segundo estado más popular para los compradores de India (17% de todos los compradores indios) y China (10% de todos los compradores chinos).

México continúa siendo el primer país de origen

El treinta y cinco por ciento de todos los compradores internacionales de viviendas en Texas provinieron de México, un aumento en comparación con el 30% del año anterior, seguido por India (14%), China (9%), Nigeria (5%) y el Reino Unido (5%). India subió al segundo lugar, mientras que Canadá salió de los primeros cinco.

La mayoría de los compradores eran residentes que adquirieron una vivienda para vivir en ella

El sesenta y dos por ciento de los compradores internacionales eran residentes que viven en los Estados Unidos con visa o como inmigrantes recientes. El treinta y ocho por ciento pagó de contado, y el 57% compró una residencia principal. Las viviendas unifamiliares independientes fueron la compra más común, con un 83%, y el 58% de los compradores eligió una vivienda en un área suburbana.

Los obstáculos para quienes no compraron incluyen el costo, la selección de propiedades y las leyes migratorias

Entre los clientes que finalmente no compraron, las razones citadas con más frecuencia fueron la imposibilidad de encontrar una propiedad adecuada, el costo de la propiedad y las leyes migratorias, cada una con un 27%. El año pasado, las razones principales por las que un cliente internacional no compró fueron no encontrar una propiedad adecuada (28%), el costo (23%), y la imposibilidad de obtener financiamiento (19%).

Los agentes de Realtors pueden ayudar a compradores de todo el mundo

"La relativa asequibilidad de Texas es una de las razones del alto interés internacional, pero nuestra sólida economía y calidad de vida también son herramientas de reclutamiento persuasivas a nivel mundial", expresó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors para el 2026. "Texas continúa siendo uno de los destinos más buscados del país, y un Texas Realtor es el profesional que puede guiar a un cliente internacional a través de cualquier tipo de transacción".

Acerca del Informe de Transacciones Residenciales Internacionales en Texas

El Informe de Transacciones Residenciales Internacionales en Texas de Texas REALTORS® está diseñado para recopilar información acerca de las transacciones inmobiliarias residenciales internacionales de los miembros de Texas REALTORS® durante un período de un año que finaliza en marzo de cada año. La investigación de la encuesta fue proporcionada por el Grupo de Investigación de la Asociación Nacional de REALTORS® (NAR, por sus siglas en inglés).

CONTACTO

David Gibbs

Hahn Agency

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FUENTE Texas Realtors