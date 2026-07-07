Los Defensores y la Fundación Jaime & Blanca Jarrín anuncian la apertura de las Becas 2026 para estudiantes latinos en Derecho y Periodismo

Los Defensores, a través de su iniciativa comunitaria Siempre Contigo, profundiza su compromiso con los estudiantes latinos de las comunidades históricamente desatendidas en todo el sur de California — contribuyendo a un total de casi $200,000 en becas otorgadas desde 2019.

LOS ÁNGELES, Calif., 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Defensores, la marca de confianza que conecta a la comunidad latina con ayuda legal en todo Estados Unidos, anunció hoy la apertura de su Programa de Solicitud de Becas 2026 en alianza con la Fundación Jaime & Blanca Jarrín (JBJF). Las solicitudes están abiertas desde ahora hasta el 24 de julio de 2026, para estudiantes universitarios de California que cursen carreras en derecho y periodismo. El programa forma parte de la iniciativa comunitaria Siempre Contigo de Los Defensores, que desde 2019 ha contribuido a otorgar cerca de $200,000 en becas a estudiantes.

2025 JBJF Scholarship Recipients

El tema de este año, "El Poder de Creer", celebra el efecto transformador de ser visto, respaldado y valorado. Escuchar a alguien decir "creo en ti" — especialmente de un mentor o guía de confianza — puede ser un momento decisivo. Impulsa la resiliencia, despierta la confianza en uno mismo y confirma que los sueños de un estudiante merecen ser perseguidos. Con raíces en el orgullo cultural y la perseverancia personal, el tema resuena con el camino de los estudiantes de comunidades vulnerables, quienes con frecuencia cargan con el peso del sacrificio generacional mientras se esfuerzan por encontrar su voz, su lugar y su camino hacia adelante.

Como socio corporativo fundador de la Fundación, Los Defensores apuesta activamente por la próxima generación de líderes latinos. El compromiso de la marca va más allá del acceso legal: se traduce en acción directa dentro de la comunidad, contribuyendo a cerrar brechas educativas y apoyando a futuros abogados y periodistas — campos donde las historias, perspectivas y voces latinas hacen mucha falta. Junto con JBJF, Los Defensores trabaja para garantizar que las barreras económicas nunca se interpongan entre un estudiante talentoso y su potencial.

"En Los Defensores sabemos que detrás de cada sueño hay una comunidad dispuesta a luchar por él", dijo Ariela Nerubay, Directora de Marca en Los Defensores. "El Poder de Creer no es solo un mensaje — es nuestro compromiso. Cuando un estudiante enfrenta dudas, obstáculos económicos o la presión de ser el primero en su familia en buscar educación superior, queremos que sepa que lo vemos, que estamos con él y que creemos en su potencial. Apoyar becas es una de las formas más poderosas de vivir nuestra marca — porque la verdadera fortaleza surge de elevar a los demás y recordarles que, con el apoyo adecuado, todo es posible."

La Fundación Jaime & Blanca Jarrín fue creada para apoyar a la próxima generación de líderes de cambio a través de oportunidades de becas que marcan la diferencia para estudiantes universitarios de las familias que más lo necesitan.

"Cuando invertimos en la educación de nuestra juventud, estamos invirtiendo en comunidades más fuertes y vibrantes para todos", dijo Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas y exlocutor en español de los Dodgers de Los Ángeles. "Al ofrecer apoyo económico significativo, ayudamos a proteger los sueños ganados con tanto esfuerzo por los estudiantes, al tiempo que reforzamos un mensaje poderoso: creemos en su potencial para triunfar, prosperar y liderar."

"Recibir la beca JBJF ha sido un impulso increíble para mi confianza y mi futuro. Hubo personas que dudaron de mí — que decían que era demasiado difícil, que yo no pertenecía ahí. Pero superé mi primer año en USC y les demostré que estaban equivocados. Quiero retribuir a mi comunidad, y esta beca me acerca un paso más a esa meta. Estoy profundamente agradecido con Los Defensores y JBJF por invertir en mi camino", declaró Atilio Sagara, Becario JBJF 2025, Universidad del Sur de California.

QUIÉN PUEDE APLICAR

Para ser elegible a una beca JBJF 2026, los solicitantes deben:

Mantener un promedio académico (GPA) de 3.0 o superior

Demostrar necesidad económica

Estar inscritos en una institución educativa con sede en California

Proporcionar datos de contacto básicos y la(s) escuela(s) donde estudian o planean estudiar

Proporcionar información sobre su familia y núcleo familiar

Completar un breve cuestionario

CÓMO APLICAR

Las solicitudes se aceptan del 22 de junio al 24 de julio de 2026. Para aplicar o solicitar información adicional, visita https://www.losdefensores.com/scholarship/.

ACERCA DE LOS DEFENSORES

Los Defensores es una marca de renombre comprometida con apoyar a la comunidad latina en todo Estados Unidos, conectando a las personas con abogados calificados. Con una historia que se remonta a 1984, Los Defensores cuenta con una red de más de 200 abogados independientes en áreas como lesiones personales, accidentes laborales y derecho laboral. Reconocida por su accesibilidad, Los Defensores conecta a los latinos con abogados que ofrecen consultas iniciales gratuitas en español. La marca busca conectar a los clientes con asesoría legal en 10 minutos y opera las 24 horas del día, haciendo énfasis tanto en la urgencia como en la calidad del servicio.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN JAIME & BLANCA JARRÍN (JBJF)

La Fundación Jaime & Blanca Jarrín es una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a los jóvenes latinos a través de la educación. Mediante becas y programas de mentoría, la Fundación crea oportunidades para que estudiantes de comunidades vulnerables alcancen su pleno potencial, invirtiendo en estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas y que trabajan por hacer realidad sus metas a través de la educación superior. Más información en https://www.jarrinfoundation.org/.

ACERCA DE LA INICIATIVA COMUNITARIA SIEMPRE CONTIGO

La iniciativa comunitaria Siempre Contigo de Los Defensores es una extensión de la filosofía de la marca: tratar a cada persona como familia, ofreciendo apoyo incondicional, orientación y defensa cuando más se necesitan. Lanzada oficialmente en 2024, Siempre Contigo empodera a las personas y las familias para superar barreras comunes y salir adelante a pesar de la adversidad, garantizando que las comunidades a las que sirve Los Defensores reciban no solo asistencia legal, sino un apoyo significativo que fomente el bienestar a largo plazo en todo Estados Unidos.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004402/LD_2025_Scholarship_Montage.jpg

FUENTE Los Defensores & Jaime and Blanca Jarrin Foundation