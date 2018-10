Los electrodomésticos inteligentes modernizados y los nuevos productos energéticos son el centro de atención en la primera fase de la Feria de Cantón

En el área de exposición de electrodomésticos se destacó el lanzamiento de la unidad de ahorro energético GMV ECO VRF de Gree, las últimas lavadoras de Haier con tecnología de accionamiento directo y los televisores flotantes de pantalla panorámica de TCL.

A medida que crece la demanda del mercado de tecnología inteligente, las empresas presentes en la Feria de Cantón también ven oportunidades para el mercado de los LED como parte de la industria del hogar inteligente.

Bin Wei, subgerente general de Foshan Electrical and Lighting Co. Ltd., un fabricante de iluminación profesional que exporta el 40% de sus productos a 110 países y regiones, señaló que su empresa ha explorado los mercados asiáticos, de Europa del Este y Sudamérica a través de la Feria de Cantón.

La nueva energía ocupa el primer plano

La nueva área de exposición dedicada a la energía de este año presentó soluciones avanzadas en los sectores de la energía solar fotovoltaica, solar térmica y eólica a compradores de todo el mundo.

Yingli Green Energy Holding Company Ltd., un fabricante de componentes y sistemas fotovoltaicos, presentó su último módulo solar de doble cara. El nuevo diseño utiliza un nuevo e innovador panel trasero para aprovechar la luz reflejada y dispersa en el entorno del módulo, aumentando el rendimiento energético hasta en un 30%.

Una oferta completa de cadena de suministro para maquinaria

Además de las demostraciones de productos, la Feria de Cantón también está ayudando a las empresas a establecer una cadena de suministro global y a alcanzar los objetivos de operaciones internacionales. La sección de fabricación de maquinaria agrícola ha recibido una mayor inversión en investigación y desarrollo para crear una cadena industrial completa.

Xiong Jun, subgerente general de Changzhou Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd., una empresa que se dirige a los mercados emergentes, señaló que "China tiene productos de maquinaria agrícola que cubren una amplia gama de categorías que satisfacen las diversas necesidades de los consumidores" y que la Feria de Cantón ha sido una plataforma única para impulsar su cooperación con compradores de varios países.

"La Feria de Cantón siempre ha sido una plataforma clave para promover el comercio internacional desde China", dijo Maggie Pu, subdirectora general de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Feria de Cantón. "En los últimos años, el volumen de ventas de exportación en la Feria de Cantón ha alcanzado aproximadamente los US$ 30.000 millones. Nunca ha habido un mejor momento para que los expositores y compradores trabajen juntos y hagan más negocios".

http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Acerca de la Feria de Cantón

La Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la Feria de Cantón (Canton Fair), se celebra cada dos años en Guangzhou cada primavera y otoño. Fundada en 1957, la feria es ahora una exposición de gran amplitud, con la más larga historia, el más alto nivel, la mayor escala y el mayor número de productos, así como la más amplia distribución de compradores de todo el mundo y el mayor volumen de negocios en China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/771998/CANTON_FAIR_phase_1.jpg

FUENTE Canton Fair

Related Links

http://www.cantonfair.org.cn/en/