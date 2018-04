Los fans de la edición 2018 de la FIFA World Cup™ han solicitado medio millón de identificaciones FAN

MOSCÚ, 20 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Comunicaciones y Medios de Comunicación Masiva de la Federación Rusa ha informado que los fans de la edición 2018 de la FIFA World Cup™ han solicitado 500.000 identificaciones FAN (FAN ID).

The 2018 FIFA World Cup™ fans have ordered half a million FAN IDs

50% de las identificaciones FAN han sido solicitadas por ciudadanos de la Federación Rusa. 22.500 ciudadanos estadounidenses han solicitado este documento, 16.000 mexicanos, 14.500 chinos, 14.200 colombianos, casi 13.000 argentinos, 12.000 peruanos, 10.600 alemanes, 9.700 brasileños y 8.000 egipcios, seguidos de otros países.

25% de las 500.000 personas que han solicitado una identificación FAN son mujeres.

50% de las identificaciones FAN han sido solicitadas por personas de entre 25 y 44 años, y 8% por espectadores menores de 17.

Las identificaciones FAN son tarjetas personalizadas para cada espectador. Constituyen un singular proyecto de la Federación Rusa especialmente creado para la edición 2018 de la FIFA World Cup™. Las identificaciones FAN son un documento personal, emitido de manera gratuita y una sola vez para todos los partidos del torneo. Todo espectador que haya adquirido una entrada para algún partido debe solicitar una identificación FAN. Para ello, debe llenar la solicitud que se encuentra en http://www.fan-id.ru/ o registrarse en uno de los Centros de Distribución de Identificaciones FAN ubicados en Rusia. Tener una entrada para algún partido y una identificación FAN garantizan a todos los espectadores un acceso rápido y cómodo al estadio.

Los ciudadanos extranjeros y las personas apátridas podrán entrar a Rusia sin visa con una identificación FAN durante el período que inicia 10 días antes de la fecha del primer partido de la edición 2018 de la FIFA World Cup™ y hasta la fecha del último partido. Así, el ingreso a Rusia con una identificación FAN estará habilitado del 4 de junio al 15 de julio de 2018. Las personas que posean una identificación FAN deberán salir del país el 25 de julio de 2018 a más tardar.

Además, las identificaciones FAN otorgan a los espectadores el derecho a viajar gratis en los trenes adicionales que enlazarán a las sedes de la edición 2018 de la FIFA World Cup™ y en el transporte público de tales ciudades en los días de celebración de partidos.

Las identificaciones FAN están disponibles en Centros de Distribución de Identificaciones FAN en Rusia, en las oficinas de la agencia Rossotrudnichestvo en el extranjero, en Centros de Solicitud VFS Global Visa en todo el mundo y mediante solicitud por correo postal.

Los representantes de medios de comunicación masiva que deseen consultar estadísticas detalladas sobre el número de identificaciones FAN solicitadas por país pueden dirigirse a media@minsvyaz.ru

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/678158/FIFA_FAN_IDs.jpg

FUENTE Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation

