Torcedores encomendam meio milhão de FAN IDs para Copa do Mundo da FIFA 2018™

MOSCOU, 20 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O Ministério das Comunicações e dos Meios de Comunicação da Federação Russa informou que 500 mil FAN IDs foram encomendados para a Copa do Mundo da FIFA 2018TM.

Cidadãos da Federação Russa foram responsáveis por 50% dos pedidos. Em seguida vieram os Estados Unidos (22,5 mil solicitações), o México (16 mil), a China (14,5 mil), a Colômbia (14,2 mil), a Argentina (quase 13 mil), o Peru (12 mil), a Alemanha (10,6 mil), o Brasil (9,7 mil), o Egito (8 mil) e outros países.

Dos 500 mil pedidos, 25% foram feitos por mulheres.

Torcedores entre 25 e 44 anos de idade representaram 50% dos solicitantes, e 8% dos FAN IDs foram encomendados por espectadores com menos de 17 anos.

O FAN ID é um documento de identificação pessoal do torcedor. Ele faz parte de um projeto exclusivo desenvolvido pela Federação Russa especialmente para a Copa do Mundo da FIFA 2018TM. Emitido uma única vez e sem custos, o FAN ID é obrigatório a todos os torcedores que adquiriram ingressos para uma ou mais partidas da competição. Para obtê-lo, é necessário preencher um cadastro on-line em http://www.fan-id.ru/ ou comparecer a um dos Centros de Distribuição do FAN ID localizados na Rússia. Em combinação com o ingresso para o jogo específico, o FAN ID assegurará que o torcedor tenha um acesso rápido e conveniente ao estádio.

Desde que tenham um FAN ID, cidadãos estrangeiros e apátridas poderão ingressar na Rússia sem necessidade de visto dentro de um período que se inicia dez dias antes da primeira partida da Copa do Mundo da FIFA 2018TM e se encerra na data do último jogo. Portanto, é possível entrar na Rússia com um FAN ID entre 4 de junho e 15 de julho de 2018. Essas mesmas pessoas devem deixar o país até, no máximo, o dia 25 de julho de 2018.

O FAN ID também dá direito a viagens gratuitas em trens especiais que conectarão as cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2018TM e nos meios de transporte público de tais sedes em dias de jogos.

O documento pode ser retirado nos Centros de Distribuição do FAN ID na Rússia, nos escritórios do Rossotrudnichestvo no exterior ou nos centros de solicitações de vistos da VFS Global no mundo todo. Também é possível solicitar o envio pelo correio.

Para obter estatísticas detalhadas de pedidos do FAN ID por país, representantes de meios de comunicação podem escrever para media@minsvyaz.ru

