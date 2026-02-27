Los Green Eyeshade Awards 2026 de SPJ, que reconocen al mejor periodismo en el sudeste de EE. UU., ahora aceptan inscripciones

MIAMI, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) ahora está aceptando inscripciones para los Green Eyeshade Awards 2026, la competencia de periodismo regional más antigua y más grande del país.

Después de un hito en el 75 aniversario que vio un aumento del 57 % en la participación, el concurso continúa su evolución en 2026 al presentar su primera categoría de lengua española. Esta adición refleja el compromiso de SPJ de reconocer las diversas voces y los informes vitales que sirven a las comunidades en todo el sudeste.

Elegibilidad y alcance

El concurso de 2026 honra el trabajo publicado, transmitido o publicado durante el año calendario 2025. El concurso está abierto para periodistas profesionales y estudiantes en los siguientes lugares:

Estados: AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN, VA, WV.

AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN, VA, WV. Territorios: Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Divisiones del concurso

Se aceptan inscripciones en seis divisiones principales:

Escritura impresa y digital Gráficos y fotografía Video / Televisión Audio / Radio Digital / en línea Estudiantes

Administrado por voluntarios de SPJ, el concurso Green Eyeshade Awards es evaluado por un panel de profesionales y educadores activos y jubilados de fuera de la región. Los jueces pueden otorgar honores de primer, segundo y tercer lugar. Los ganadores del primer lugar en cada categoría compiten por los honores de "Lo mejor de la división". Esos ganadores compiten por el máximo premio general de la competencia: el Green Eyeshade Award.

Plazos

Fecha límite estándar: lunes 16 de marzo de 2026

lunes 16 de marzo de 2026 Fecha límite: lunes 30 de marzo de 2026 (se aplican tarifas adicionales)

INGRESE HOY: Visite el sitio web del concurso para ver las descripciones completas de las categorías y enviar las entradas.

Acerca de los Green Eyeshade Awards

Desde 1950, los Green Eyeshade Awards, organizados por SPJ Regiones 3 y 12, han reconocido al mejor periodismo del sureste de Estados Unidos. Como iniciativa dirigida por voluntarios, todos los ingresos netos se reinvierten en capacitación profesional, programación y defensa de los periodistas.

